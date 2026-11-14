15 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Краснодар» и «Дружба». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Краснодар»

Турнирное положение: На данный момент команда Мурада Мусаева пребывает на 4-м месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Краснодар» на пять очков отстает от лидера. Команда забила 25 мячей при восемнадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, сумев переиграть ЦСКА — 4:2.

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До того «Краснодар» досадным образом уступил «Родине» — 1:2, а вот чуть ранее в Кубке страны нанес поражение столичному «Динамо» — 2:1. Кубанцы победили в двух последних домашних поединках.

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Состояние команды: «Краснодар» последней викторией фактически вернулся в чемпионскую гонку, да и полпреда второго дивизиона должен обыгрывать легко и непринужденно.

При этом «Краснодар» в двух последних домашних поединках настрелял шесть мячей. Набирает свои лучшие кондиции Джон Кордоба, уже забивший шесть мячей в РПЛ. Постепенно находит себя в родном клубе Даниил Уткин, поразивший ворота «армейцев». Ну и конечно же Мусаев даст шанс проявить себя молодежи.

Команда Мусаева явно будет активно атаковать. Даже не в самом оптимальном составе краснодарцы выглядят на голову сильнее соперника.

«Дружба»

Турнирное положение: Команда финишировала на 6-м месте турнирной таблицы своей группы второго дивизиона.

При этом «Дружба» на два очка отстала от четвертой позиции. А вот забить удалось 36 мячей при 32 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Победу» — 1:0.

До того «Дружба» нанесла поражение «Астрахани» — 3:2, а вот чуть раньше одолела «Зарю» — 2:1. Команда победила в трех последних поединках.

Состояние команды: «Дружба» на данном этапе выглядит весьма прилично, на мажорной ноте завершив официальный сезон.

При этом «Дружба» не уступила в двух последних гостевых поединках. Команда имеет весьма скромный кадровый потенциал, да и тягаться на равных с российским грандом ей будет крайне сложно. Майкопцы постараются сдержать атаки «быков».

Нет сомнений, что команда постарается дать бой одной из сильнейших команд страны. Вот только силы оппонентов априори неравны…

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Краснодар» фаворитом с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 15.50, а победа «Дружбы» — в 29.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.01 и 10.00.

Прогноз: «Краснодар» весьма прилично атакует, к тому же окрылен последней викторией над ЦСКА.

2.08 Фора «Краснодара» -5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Краснодар» — «Дружба» принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Фора «Краснодара» -5.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше шести мячей.

2.17 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Краснодар» — «Дружба» принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.17.

Пять причин, почему ставка зайдёт