прогноз на матч 6-го тура дивизиона С Лиги наций, ставка за 2.10

15 ноября в 6-м туре дивизиона С Лиги наций по футболу сыграют Финляндия и Сан-Марино. Начало встречи — в 22:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Финляндия

Турнирное положение: сборная Финляндии занимает третье место в Лиге наций, скандинавы в пяти матчах набрали 7 очков.

Последние матчи: по ходу групповой стадии финская команда обменялась победами со сборной Албании (2:1 — победа дома и 0:2 — поражение в гостях).

В матчах с беларусами финская сборная смогла набрать лишь одно очко (0:0 — дома, 0:1 — в гостях). Ещё одну победу Финляндия одержала в матче против Албании (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Сборная Финляндии неудачно провела решающий отрезок группового этапа Лиги наций и досрочно лишилась шансов на повышение в классе. Особенно болезненными получились матчи со сборной Беларуси.

Дополнительным ударом стало поражение от Албании со счётом 0:2 в пятом туре, после которого финны окончательно потеряли возможность догнать соперников. При этом команда сама осложнила себе положение, уступив в двух принципиальных встречах с прямыми конкурентами и не сумев развить успех после победы над албанцами. Заключительный матч с Сан-Марино уже не изменит ситуацию

Сан-Марино

Турнирное положение: Сан-Марино замыкает квартет группы 1 лиги С. В пяти матчах команда не набрала очков.

Последние матчи: в матчах группового этапа Сан-Марино проиграл Беларуси (0:2, 0:4), Албании (1:2, 0:3) и Финляндии (0:7).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Впрочем, даже на фоне неудач сборная старается сопротивляться более сильным соперникам. В домашней встрече с Албанией удалось забить первый гол в турнире, но поражение со счётом 1:2 не принесло очков.

На что ставят в матче Финляндия — Сан-Марино Букмекерские коэффициенты на матч Финляндия — Сан-Марино: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Финляндия лишилась шансов на повышение в классе

Сан-Марино потерпел пять поражений в Лиге наций

Финляндия разгромила Сан-Марино (7:0) в Лиге наций

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу Финляндии ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.01. Ничья оценивается в 20.00. На победу Сан-Марино — 51.00.

ТБ 7.5 и ТМ 7.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.02.

Прогноз: Финны подходят к заключительному матчу группового этапа после двух поражений подряд, поэтому постараются реабилитироваться перед своими болельщиками. Сан-Марино проиграло все пять встреч турнира и регулярно испытывает серьёзные проблемы в обороне. В первой очной встрече финская сборная разгромила соперника, поэтому и теперь хозяева должны контролировать ход игры и добиваться победы.

2.10 Фора Финляндии (-6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Финляндия — Сан-Марино принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора Финляндии (-6.5) с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.80 ТБ 7.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Финляндия — Сан-Марино принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 1.80.