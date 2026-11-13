Сборная Молдовы одержала домашнюю победу над командой Казахстана (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций в группе 3 Лиги С.

Молдова — Казахстан

Перед матчем

В этом розыгрыше Лиги наций Молдова дома сыграла вничью с Фарерскими островами (1:1) и на выезде обыграла Казахстан (2:1), а вот матчи с явным фаворитом группы Словакией команда Лилиана Попеску продула всухую — 0:2 и 0:4. Тем не менее, шансы на второе место, дающее право сыграть в стыковых матчах за выход в Лигу B, у молдован вполне неплохие. Молдавская команда не сможет рассчитывать на Иона Николаеску, который продолжает восстанавливаться после травмы, а также Виталия Дамашкана и Михаила Каймакова, которые по разным причинам не были включены в заявку.

Что касается Казахстана, то подопечные Джона ван’т Схипа не выигрывали уже шесть матчей подряд. В Лиге наций казахстанцы уступили Словакии (1:2) и Молдове, а также сыграли вничью с Фарерскими островами (1:1 и 2:2). При этом в последнем туре сборная Казахстана отыгрались с 0:2 Команде необходима была только победа в Кишинёве, если они хотели не потерять математические шансы занять второе место и попасть в стыковые матчи за выход в Лигу B. Из потерь стоит отметить защитника Сергея Малого, чей гол помог спастись в матче с Фарерами, но который в том матче получил прямую красную карточку.

Ход матча

Молдоване сразу взяли мяч под свой контроль, но каких-либо опасных моментов им создать не удавалось. Лишь на исходе получаса игры они потревожили голкипера гостей Покатилова. Серджу Перчун сделал короткий пас на Петру Попеску, который из пределов штрафной площади не попал в левый угол ворот сборной Казахстана.

Хозяева постепенно начали наращивать давление на ворота Казахстана и на 39-й минуте Петру Попеску совершил отбор на чужой половине поля, устроил проход с мячом и вонзил его с дальней дистанции в ворота гостей мимо застывшего Стаса Покатилова.

После перерыва сборная Казахстана, которой нечего было терять, пошла вперед, и на 51-й минуте сумела отыграться, забив также из-за пределов штрафной площади. Ислам Чесноков пробил в правую часть створа, Дмитрий Челядник должен был забирать или отбивать мяч, но пропустил его в сетку.

Лилиану Попеску нужно было переламывать ход игры и он за десять минут сменил почти половину состава. Это принесло свои плоды на 77-й минуте. В позиционной атаке сборной Молдовы вышедший на замену Никита Моцпан произвёл доставку с правого фланга, а Петру Попеску ногой переправил летевший мяч в сетку, оформив дубль.

Казахстанцы пытались в оставшееся время сравнять счет, но каких-то острых моментов им создать не удавалось, а хозяева, в свою очередь, сосредоточились на удержании победного счета.

В добавленное время форвард Казахстана и «Ахмата» Максим Самородов получил две желтые карточки за неспортивное поведение.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Сборная Казахстана довольно вяло выглядела в матче, в котором ей обязательно нужно было побеждать. Забитый мяч стал проблеском индивидуального мастерства и ошибкой голкипера. А ключевым моментом стала перестройка игры, которую устроил заменами после пропущенного мяча наставник молдован.

Сборная Молдовы набрала 7 очков и занимает второе место в третьей группе Лиги С. Казахстан с 2 очками располагается на последней, четвертой строчке, лишившись шансов на попадание в стыки за право играть в Лиге В.

Результат матча Молдова Кишинёв 2:1 Казахстан Астана 0:1 Ислам Чесноков 51' Молдова: Дмитрий Челядник, Иоан-Кэлин Ревенко ( Danila Forov 65' ), Владислав Бабогло ( Михаил Штефан 83' ), Олег Рябчук, Вадим Раца ( Виктор Богачук 66' ), Серджиу Перчун, Петру Попеску, Iurie Iovu, Mihail Gherasimencov, Vladimir Fratea ( Никита Моцпан 58' ), Nicky Clescenco Казахстан: Стас Покатилов, Жасулан Амир, Нуралы Алип, Темирлан Ерланов, Алибек Касым, Александр Мрынский, Ислам Чесноков ( Aibar Zhaksylykov 78' ), Алессандро Д'Аддарио, Рамазан Оразов ( Galymzhan Kenzhebek 69' ), Dinmukhamed Karaman, Nauryzbek Zhagorov ( Ян Вороговский 46' ) Жёлтые карточки: Iurie Iovu 73' — Алессандро Д'Аддарио 90+4' Красная карточка: Алессандро Д'Аддарио 90+4' (Казахстан)

Статистика матча 5 Удары в створ 5 7 Удары мимо 3 56 Владение мячом 44 2 Угловые удары 3 2 Офсайды 2 8 Фолы 19

Что будет дальше?

16 ноября Казахстан в рамках заключительного тура группового этапа сыграет в Лиге наций со Словакией, а Молдова — с Фарерскими островами.