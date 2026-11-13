14 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона B Лиги наций сыграют Австрия и Ирландия. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.
Австрия
Турнирное положение: Австрия после четырёх туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете 3, набрав восемь баллов.
Команда на три очка опережает как своего ближайшего преследователя, Косова, так и нынешнего соперника, а также на шесть пунктов — четвертый в группе Израиль.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура Лиги наций сборная в чужих стенах сыграла вничью с Косовом (1:1).
Ранее в предыдущем туре турнира коллектив также потерял очки, когда снова-таки на выездной арене разошёлся мировой с Ирландией — 2:2.
Календарь и таблица Лиги наций
Не сыграют: травмированы — Алаба, Чуквуэмека, Гриллич, Грюль, Ферачниг, Ваннер, Виммер и Вобер, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Австрия выиграла лишь дважды при трех ничьих и двух поражениях.
На первый взгляд такая форма рискует помешать хозяевам выиграть, но при перевесе в классе, а также поддержке своих трибун шансы на три очка все же высоки.
Девять голов команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.
Ирландия
Турнирное положение: Ирландия после четырёх туров текущего раунда занимает третью строчку в квартете с пятью очками в активе.
Команда на три балла отстаёт от лидирующей Австрии и по дополнительным показателям уступает второму в группе Косову, а также на три пункта опережает четвертый Израиль.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура Лиги наций сборная в домашних стенах сыграла вничью с Израилем (1:1).
Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив также набрал один балл, когда снова-таки на своей арене разошёлся мировой с Австрией (2:2).
Не сыграют: травмированы — Базуну, Кенни и Смодикс, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, четыре из которых были официальными, Ирландия проиграла лишь раз при трех победах и четырех ничьих.
Хотя с такими показателями у гостей вроде бы неплохие шансы по крайней мере на мировую, но на выезде и против более сильного соперника это выглядит сложной задачей.
Трой Пэрротт — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в четырёх последних матчах Австрии забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей Австрии забивали больше двух голов
- в семи из восьми последних матчей Ирландия не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.59. Ничья — в 4.20, успех Ирландии — в 5.60.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.84 и 1.96.
Прогноз: в четырёх последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.
Между тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.89.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 мячей, поскольку такой сценарий был реализован в трёх из четырёх последних поединков Австрии.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.41