Гарантирует ли Австрия выход в элиту?

прогноз на матч пятого тура Лиги наций, ставка за 1.89

14 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона B Лиги наций сыграют Австрия и Ирландия. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.

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Австрия

Турнирное положение: Австрия после четырёх туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете 3, набрав восемь баллов.

Команда на три очка опережает как своего ближайшего преследователя, Косова, так и нынешнего соперника, а также на шесть пунктов — четвертый в группе Израиль.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура Лиги наций сборная в чужих стенах сыграла вничью с Косовом (1:1).

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Ранее в предыдущем туре турнира коллектив также потерял очки, когда снова-таки на выездной арене разошёлся мировой с Ирландией — 2:2.

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированы — Алаба, Чуквуэмека, Гриллич, Грюль, Ферачниг, Ваннер, Виммер и Вобер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Австрия выиграла лишь дважды при трех ничьих и двух поражениях.

На первый взгляд такая форма рискует помешать хозяевам выиграть, но при перевесе в классе, а также поддержке своих трибун шансы на три очка все же высоки.

Девять голов команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.

Ирландия

Турнирное положение: Ирландия после четырёх туров текущего раунда занимает третью строчку в квартете с пятью очками в активе.

Команда на три балла отстаёт от лидирующей Австрии и по дополнительным показателям уступает второму в группе Косову, а также на три пункта опережает четвертый Израиль.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура Лиги наций сборная в домашних стенах сыграла вничью с Израилем (1:1).

Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив также набрал один балл, когда снова-таки на своей арене разошёлся мировой с Австрией (2:2).

Не сыграют: травмированы — Базуну, Кенни и Смодикс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, четыре из которых были официальными, Ирландия проиграла лишь раз при трех победах и четырех ничьих.

Хотя с такими показателями у гостей вроде бы неплохие шансы по крайней мере на мировую, но на выезде и против более сильного соперника это выглядит сложной задачей.

Трой Пэрротт — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с четырьмя голами.

На что ставят в матче Австрия — Ирландия Букмекерские коэффициенты на матч Австрия — Ирландия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырёх последних матчах Австрии забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей Австрии забивали больше двух голов

в семи из восьми последних матчей Ирландия не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.59. Ничья — в 4.20, успех Ирландии — в 5.60.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.84 и 1.96.

Прогноз: в четырёх последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Между тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

1.89 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Австрия — Ирландия принесёт чистый выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: обе команды забьют за 1.89.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 мячей, поскольку такой сценарий был реализован в трёх из четырёх последних поединков Австрии.

2.41 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.41 на матч Австрия — Ирландия принесёт прибыль 1410₽, общая выплата — 2410₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.41