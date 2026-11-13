14 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона B Лиги наций сыграют Румыния и Польша. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.84.

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Румыния

Турнирное положение: Румыния после четырёх туров текущего раунда занимает последнюю, четвертую строчку в квартете 4, не имея очков в активе.

Команда на 10 баллов отстаёт от лидирующей Швеции, а также на восемь — от второй в таблице Боснии и Герцеговины и на четыре пункта — от третьей в группе Польши.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура Лиги наций сборная в домашних стенах потерпела поражение от Швеции (0:1).

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Ранее в предыдущем туре турнира коллектив также остался без очков, когда теперь на выездной арене был попросту уничтожен Польшей — 0:6.

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированы — Мунтяну и Раду, дисквалифицирован — Марин.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Румыния неизменно проигрывала.

Данная форма попросту не оставляет хозяевам шансов даже на мировой исход, пусть и на своём поле, тем более что соперник явно их сильнее.

Три гола команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.

Польша

Турнирное положение: Польша после четырёх туров текущего раунда занимает третью строчку в квартете с четырьмя очками в активе.

Команда на восемь баллов отстаёт от лидирующей Швеции и на четыре — от второй в группе Боснии и Герцеговины, а также на четыре пункта опережает аутсайдера Румынию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура Лиги наций сборная в чужих стенах потерпела поражение от Боснии и Герцеговины (0:1).

Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь на своей арене одержала разгромную победу над Румынией (6:0).

Не сыграют: травмированы — Модер, Булка и Грабара, дисквалифицирован — Беднарек.

Состояние команды: в семи последних матчах, пять из которых были официальными, Польша выиграла лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

Последние выступления гостей не дают особых поводов рассчитывать на успех, тем более в гостях, но поскольку соперник уступает им в классе, шансы все же немалы.

Роберт Левандовски — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с тремя голами.

На что ставят в матче Румыния — Польша Букмекерские коэффициенты на матч Румыния — Польша: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырёх последних матчах Румыния проиграла

в трёх из четырёх последних матчей Польши хотя бы одна команда не забивала

в шести из семи последних матчей Польша не выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Польша — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.84. Ничья — в 3.85, успех Румынии — в 4.10.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.75 и 2.07.

Прогноз: в четырёх последних матчах хозяева проиграли. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Между тем, в матче третьего тура группового раунда Лиги наций гости разгромили соперника со счётом 6:0.

1.84 Польша победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч Румыния — Польша принесёт чистый выигрыш 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: Польша победит за 1.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и не пропустят, поскольку хозяева проиграли и не забивали в двух последних матчах.

3.20 «Сухая» победа Польши Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч Румыния — Польша принесёт чистый выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: «сухая» победа Польши за 3.20