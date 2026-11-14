прогноз на матч пятого тура Лиги наций, ставка за 1.90

14 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона B Лиги наций сыграют Косово и Израиль. Начало встречи — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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Косово

Турнирное положение: Косово после четырёх туров текущего раунда занимает вторую строчку в квартете 3, набрав пять баллов.

Команда на три очка отстаёт от лидирующей Австрии, а также по дополнительным показателям опережает третью в таблице Ирландию и на три пункта опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура Лиги наций сборная в домашних стенах сыграла вничью с Австрией (1:1).

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Ранее в предыдущем туре турнира коллектив также потерял очки, когда теперь на выездной арене разошёлся мировой как раз с нынешним соперником — 0:0.

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трёх последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Косово не выиграло при двух ничьих и одном поражении.

Данные результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, преимущество в классе над соперником и фактор своего поля все-таки сулят им неплохие перспективы.

Три гола команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.

Израиль

Турнирное положение: Израиль после четырёх туров текущего раунда занимает последнюю, четвёртую строчку в квартете с двумя баллами в активе.

Команда на шесть очков отстаёт от лидирующей в группе Австрии, а также на три пункта от нынешнего соперника и третьей в таблице Ирландии.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура Лиги наций сборная в чужих стенах сыграла вничью с Ирландией (1:1).

Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив также не сумел выиграть, когда теперь уже на своей арене разошёлся мировой со Косовом (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырёх последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Израиль ни разу не выиграл при двух поражениях.

Данная форма обещает гостям плохие перспективы на три очка, но и набрать даже один балл им будет непросто против более классного соперника, да еще и на его поле.

Сайед Абу-Фархи и Дор Перец — авторы пока что двух голов команды в Лиге наций нового розыгрыша.

На что ставят в матче Косово — Израиль Букмекерские коэффициенты на матч Косово — Израиль: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трёх из четырёх последних матчей Косова забивали меньше трёх голов

в трех из четырех последних домашних матчей Косова забивала только одна команда

в восьми из 12-ти последних матчей Израиля забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Косово — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.86. Ничья — в 3.55, успех Израиля — в 4.30.

ТБ 2.5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2.5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в трёх из четырёх последних матчей хозяев забивали меньше трёх мячей. Так было и в их шести из семи последних домашних матчей.

Между тем, в двух предыдущих матчах гостей был реализован такой же сценарий.

1.90 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Косово — Израиль принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьёт, поскольку в трех из четырех последних домашних матчей Косова забивал только один из оппонентов.

2.03 Хотя бы одна команда не забьёт Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Косово — Израиль принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.03