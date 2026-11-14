14 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона B Лиги наций сыграют Косово и Израиль. Начало встречи — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
Косово
Турнирное положение: Косово после четырёх туров текущего раунда занимает вторую строчку в квартете 3, набрав пять баллов.
Команда на три очка отстаёт от лидирующей Австрии, а также по дополнительным показателям опережает третью в таблице Ирландию и на три пункта опережает нынешнего соперника.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура Лиги наций сборная в домашних стенах сыграла вничью с Австрией (1:1).
Ранее в предыдущем туре турнира коллектив также потерял очки, когда теперь на выездной арене разошёлся мировой как раз с нынешним соперником — 0:0.
Календарь и таблица Лиги наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трёх последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Косово не выиграло при двух ничьих и одном поражении.
Данные результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, преимущество в классе над соперником и фактор своего поля все-таки сулят им неплохие перспективы.
Три гола команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.
Израиль
Турнирное положение: Израиль после четырёх туров текущего раунда занимает последнюю, четвёртую строчку в квартете с двумя баллами в активе.
Команда на шесть очков отстаёт от лидирующей в группе Австрии, а также на три пункта от нынешнего соперника и третьей в таблице Ирландии.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура Лиги наций сборная в чужих стенах сыграла вничью с Ирландией (1:1).
Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив также не сумел выиграть, когда теперь уже на своей арене разошёлся мировой со Косовом (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырёх последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Израиль ни разу не выиграл при двух поражениях.
Данная форма обещает гостям плохие перспективы на три очка, но и набрать даже один балл им будет непросто против более классного соперника, да еще и на его поле.
Сайед Абу-Фархи и Дор Перец — авторы пока что двух голов команды в Лиге наций нового розыгрыша.
Статистика для ставок
- в трёх из четырёх последних матчей Косова забивали меньше трёх голов
- в трех из четырех последних домашних матчей Косова забивала только одна команда
- в восьми из 12-ти последних матчей Израиля забивали больше двух голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Косово — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.86. Ничья — в 3.55, успех Израиля — в 4.30.
ТБ 2.5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2.5 — 1.90 и 1.90.
Прогноз: в трёх из четырёх последних матчей хозяев забивали меньше трёх мячей. Так было и в их шести из семи последних домашних матчей.
Между тем, в двух предыдущих матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьёт, поскольку в трех из четырех последних домашних матчей Косова забивал только один из оппонентов.
Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.03