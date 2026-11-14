15 ноября в рамках шестого тура группового раунда дивизиона C Лиги наций сыграют Беларусь и Албания. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.
Беларусь
Турнирное положение: Беларусь перед заключительным туром занимает вторую строчку в квартете с 10 баллами в активе.
Команда на два очка отстает от лидирующей в квартете Албании, а также на три пункта опережает третью в таблице Финляндию и на 10 — последний Сан-Марино.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выезде одержала победу над Сан-Марино (2:0).
Ранее в предыдущем туре этого же турнира коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах обыграл Финляндию (1:0).
Календарь и таблица Лиги наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые приходятся на Лигу наций, Беларусь не проиграла при трех победах.
Текущие результаты не дают хозяевам особых оснований рассчитывать на выигрыш или даже ничью, пусть и дома, особенно против более сильного соперника.
Артём Концевой — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с тремя голами.
Албания
Турнирное положение: Албания после пяти туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете 1, набрав 12 очков.
Команда на два балла опережает вторую в таблице Беларусь, а также на пять пунктов — третью Финляндию и на 12 — четвертый в группе Сан-Марино.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на своем поле одержала победу над Финляндией (2:0).
Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив также сумел набрать три очка, когда снова-таки в домашних стенах обыграл Сан-Марино (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Албания выиграла четыре раза при одном поражении.
С такой формой у гостей хорошие шансы на три очка, пусть и на выезде, тем более если учесть преимущество в классе над соперником.
Кристьян Аслани и Рей Манай — лучшие бомбардиры команды в Лиге наций нового розыгрыша с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах Беларусь не проиграла
- в трех из четырех последних матчей Албании забивали больше двух голов
- в четырех из пяти последних матчей Албания выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Албания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.96. Ничья — в 3.35, успех Беларуси — в 4.10.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.60.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости выиграли. Так было и в их четырех из семи последних выездных поединков.
И хотя в четырёх предыдущих матчах хозяева не проиграли, они все же уступают сопернику в классе, что доказало их поражение в первом круге группового этапа Лиги наций.
Ставка: Албания победит за 1.96.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, поскольку такой расклад сыграл в трех из четырех последних матчей гостей.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30