Повысится ли Беларусь в классе?

прогноз на битву за выход во 2-й дивизион Лиги наций, ставка за 1.96

15 ноября в рамках шестого тура группового раунда дивизиона C Лиги наций сыграют Беларусь и Албания. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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Беларусь

Турнирное положение: Беларусь перед заключительным туром занимает вторую строчку в квартете с 10 баллами в активе.

Команда на два очка отстает от лидирующей в квартете Албании, а также на три пункта опережает третью в таблице Финляндию и на 10 — последний Сан-Марино.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выезде одержала победу над Сан-Марино (2:0).

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Ранее в предыдущем туре этого же турнира коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах обыграл Финляндию (1:0).

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые приходятся на Лигу наций, Беларусь не проиграла при трех победах.

Текущие результаты не дают хозяевам особых оснований рассчитывать на выигрыш или даже ничью, пусть и дома, особенно против более сильного соперника.

Артём Концевой — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с тремя голами.

Албания

Турнирное положение: Албания после пяти туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете 1, набрав 12 очков.

Команда на два балла опережает вторую в таблице Беларусь, а также на пять пунктов — третью Финляндию и на 12 — четвертый в группе Сан-Марино.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на своем поле одержала победу над Финляндией (2:0).

Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив также сумел набрать три очка, когда снова-таки в домашних стенах обыграл Сан-Марино (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Албания выиграла четыре раза при одном поражении.

С такой формой у гостей хорошие шансы на три очка, пусть и на выезде, тем более если учесть преимущество в классе над соперником.

Кристьян Аслани и Рей Манай — лучшие бомбардиры команды в Лиге наций нового розыгрыша с тремя голами.

На что ставят в матче Беларусь — Албания Букмекерские коэффициенты на матч Беларусь — Албания: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Беларусь не проиграла

в трех из четырех последних матчей Албании забивали больше двух голов

в четырех из пяти последних матчей Албания выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Албания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.96. Ничья — в 3.35, успех Беларуси — в 4.10.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.60.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости выиграли. Так было и в их четырех из семи последних выездных поединков.

И хотя в четырёх предыдущих матчах хозяева не проиграли, они все же уступают сопернику в классе, что доказало их поражение в первом круге группового этапа Лиги наций.

1.96 Албания победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Беларусь — Албания принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Албания победит за 1.96.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, поскольку такой расклад сыграл в трех из четырех последних матчей гостей.

2.30 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Беларусь — Албания позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30