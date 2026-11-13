14 ноября в 5-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Норвегия и Уэльс. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

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Норвегия

Турнирное положение: Норвегия отчаянно борется за выживание в дивизионе A. На текущий момент команда пребывает на 4-й строчке турнирной таблицы.

При этом Норвегия в четырех матчах добыла лишь три очка. Команда отличилась шестью забитыми мячами при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив Португалии — 1:2.

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До того Норвегия была бита валлийцами — 1:2, да и еще один поединок с португальцами завершился досадным поражением — 1:2. Команда уступила в трех матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Норвегия нынче угодила в кризис, однако потенциально еще может заскочить в плей-офф.

При этом Норвегия в среднем пропускает два мяча за матч. А вот Эрлинг Холанн пока отличился всего тремя забитыми мячами в Лиге наций. К тому же команда уступила Уэльсу в трех последних очных поединках. Тем не менее скандинавы намерены улучшить свое турнирное положение.

Команда твердо намерена сражаться до конца. Холанн и его партнеры должны наконец прервать столь затянувшийся пораженческий сериал.

Уэльс

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы дивизиона A Лиги наций.

При этом Уэльс в четырех турах разжился тремя очками. А вот забить удалось всего два мяча при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от датчан — 0:1.

До того Уэльс расправился с норвежцами — 2:1, а вот несколько ранее был бит сборной Дании — 0:2. Валлийцы уступили в трех последних выездных поединках.

Состояние команды: Уэльс на три очка отстает от искомой второй позиции, вот только забивает в среднем реже одного мяча за матч.

При этом Уэльс в текущем турнире пока забивал только в ворота норвежцев. Игра валлийцев смотрится бледновато, да и вариативностью не отличается. Плюс в двух последних гостевых матчах команда не сумела отличиться. Да и как сдержать разъяренного Холанна?!

И уж точно команда будет действовать вторым номером. Валлийцы постараются найти свои шансы на стандартах, вот только оппонент выглядит симпатичнее.

На что ставят в матче Норвегия — Уэльс Букмекерские коэффициенты на матч Норвегия — Уэльс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Норвегия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в 10.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.44, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.70.

Прогноз: Норвежцы постараются прервать свой пораженческий сериал, да и Холанн явно скажет свое веское слово.

2.60 Фора Норвегии -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч Норвегия — Уэльс принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Фора Норвегии -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.10 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Норвегия — Уэльс принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдёт