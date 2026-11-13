14 ноября в 5-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Норвегия и Уэльс. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.
Норвегия
Турнирное положение: Норвегия отчаянно борется за выживание в дивизионе A. На текущий момент команда пребывает на 4-й строчке турнирной таблицы.
При этом Норвегия в четырех матчах добыла лишь три очка. Команда отличилась шестью забитыми мячами при восьми пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив Португалии — 1:2.
До того Норвегия была бита валлийцами — 1:2, да и еще один поединок с португальцами завершился досадным поражением — 1:2. Команда уступила в трех матчах кряду.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Норвегия нынче угодила в кризис, однако потенциально еще может заскочить в плей-офф.
При этом Норвегия в среднем пропускает два мяча за матч. А вот Эрлинг Холанн пока отличился всего тремя забитыми мячами в Лиге наций. К тому же команда уступила Уэльсу в трех последних очных поединках. Тем не менее скандинавы намерены улучшить свое турнирное положение.
Команда твердо намерена сражаться до конца. Холанн и его партнеры должны наконец прервать столь затянувшийся пораженческий сериал.
Уэльс
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы дивизиона A Лиги наций.
При этом Уэльс в четырех турах разжился тремя очками. А вот забить удалось всего два мяча при пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от датчан — 0:1.
До того Уэльс расправился с норвежцами — 2:1, а вот несколько ранее был бит сборной Дании — 0:2. Валлийцы уступили в трех последних выездных поединках.
Состояние команды: Уэльс на три очка отстает от искомой второй позиции, вот только забивает в среднем реже одного мяча за матч.
При этом Уэльс в текущем турнире пока забивал только в ворота норвежцев. Игра валлийцев смотрится бледновато, да и вариативностью не отличается. Плюс в двух последних гостевых матчах команда не сумела отличиться. Да и как сдержать разъяренного Холанна?!
И уж точно команда будет действовать вторым номером. Валлийцы постараются найти свои шансы на стандартах, вот только оппонент выглядит симпатичнее.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Норвегия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в 10.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.44, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.70.
Прогноз: Норвежцы постараются прервать свой пораженческий сериал, да и Холанн явно скажет свое веское слово.
Ставка: Фора Норвегии -2.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Норвегия в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника
- Норвежцы уступили в трех последних матчах
- Валлийцы в среднем забивают реже гола за матч
- Норвежцы в среднем забивают больше одного мяча за матч
- Уэльс уступил в трех последних гостевых поединках