14 ноября в 19-м туре первенства России по футболу сыграют «Волга» и «Торпедо». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.
«Волга»
Турнирное положение: «Волга» окопалась в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы.
При этом «Волга» на 8 очков оторвалась от опасной зоны. Команда отличилась 22 забитыми мячами при 25 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив «Уралу» — 0:2.
До того «Волга» в Кубке страны разгромила «Чертаново» — 5:1, а вот поединок с «Текстильщиком» завершился паритетом — 1:1. Команда в родных стенах не проигрывает в четырех матчах кряду.
Состояние команды: «Волга» имеет не столь надежные тылы, да и вообще, побеждает с некоторой натугой.
При этом «Волга» все никак не выйдет на стабильность в плане результатов. В первом круге ульяновцы уступили «Торпедо» — 1:3. Зато продуктивный сезон проводит Александр Саплинов, на счету которого уже шесть забитых мячей в первенстве. Да и москвичи для команды — отличный раздражитель.
Команда уж точно будет действовать с оглядкой на тылы. Ульяновцы постараются подловить соперника на контратаках.
«Торпедо»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы второго по рангу российского дивизиона.
При этом «Торпедо» на два очка отстает от искомой второй позиции. А вот забить удалось 29 мячей при тринадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда на обновленной родной арене нанесла поражение «Нефтехимику» — 1:0.
До того «Торпедо» не сумело переиграть «КамАЗ» — 1:1, а вот чуть раньше расписало мировую с «Ротором» — 1:1. Команда не проигрывает уже два месяца.
Состояние команды: «Торпедо» активно сражается за вторую позицию, к тому же руководство клуба решилось на смену тренера.
При этом «Торпедо» в кадровом плане, как для реалий первого дивизиона, выглядит максимально выгодно. Вот только перестал забивать Алексей Каштанов, да и герой предыдущего поединка Александр Юшин из-за травм все никак не выйдет на проектную мощность. Тем не менее, москвичи намерены до зимы припарковаться вслед за лидером.
И уж точно команда будет максимально активно нестись в атаку. Юшин и компания вполне способны воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Торпедо» фаворитом с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.45, а победа «Волги» — в 3.84.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.04 и 1.80.
Прогноз: «Торпедо» бьётся за вторую строчку, к тому же оборона ульяновцев ошибается чересчур часто.
Ставка: Победа «Торпедо» за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.04.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Волга» победила лишь в шести матчах первенства из восемнадцати
- «Торпедо» в среднем забивает реже двух мячей за матч
- «Волга» победила лишь в трети домашних поединков
- «Торпедо» победило в шести выездных матчах из девяти
- Торпедовцы в первом круге уверенно переиграли «Волгу»