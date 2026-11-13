14 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Китай и Малайзия. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.
Китай
Турнирное положение: Китай нынешней осенью успел провести четыре контрольных поединка, в которых добыл одну викторию.
При этом Китай в четырех осенних контрольных матчах забил всего три мяча. А вот пропустила в них команда девять мячей.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, потерпев поражение от Таджикистана — 0:1.
До того Китай был бит Палестиной — 0:5, да и поединок с новозеландцами завершился коллизией — 0:3. Команда не забивала в трех последних матчах.
Состояние команды: Китай откровенно блекло выглядит в атаке, да и в матчах с крепкими оппонентами частенько проваливается.
При этом Китай имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Вот только в пяти последних очных поединках с Малайзией команда победила трижды при двух ничьих. Более того, китайцы этому оппоненту не проигрывали ни разу в истории.
Нет сомнений, что команда постарается прервать свой безголевой сериал. Оппонентов уровня Малайзии китайцы должны обыгрывать при любой диспозиции.
Малайзия
Турнирное положение: Команда даже на азиатском уровне не хватает звезд с неба, а уж о попадании на чемпионат мира и думать не приходится.
При этом Малайзия в четырех осенних поединках добыла три победы. Команда в них забила десять мячей без пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть вьетнамцев — 1:0.
До того Малайзия учинила разгром Сингапуру — 6:0, а вот несколько ранее подписала мировую с Индонезией — 0:0. Команда не уступила в четырех последних поединках.
Состояние команды: Малайзия ныне пребывает на моральном подъёме, не пропуская уже в четырех поединках кряду.
При этом Малайзия в кадровом плане выглядит очень даже скромно. Вот только осенью команда демонстрирует приличный уровень игры, к тому же тылы надежны. Две победы подряд явно окрыляют, да и в спарринге с китайцами у Малайзии явно будут шансы у ворот соперника.
Нет никаких сомнений, что команда будет действовать вторым номером. Малайзия намерена воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Китай фаворитом с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.75, а победа Малайзии — в 4.07.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.74 и 1.93.
Прогноз: Китайцы соскучились по победам, тогда как оппонент нынешней весной выглядит симпатично.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.02.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Китай традиционно удачно противостоит Малайзии
- Китай не забивал в трех последних поединках
- Малайзия не пропускает в четырех матчах кряду
- Малайзия победила в двух последних поединках
- Китайцы уступили в трех матчах подряд