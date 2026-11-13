14 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Палестина и Иран. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.84.

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Палестина

Турнирное положение: Палестина в текущем календарном году еще не потерпела ни одного поражения.

При этом Палестина в четырех осенних контрольных матчах добыла две виктории. Команда в них отличилась 13 забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, разгромив китайцев — 5:0.

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До того Палестина разошлась миром с «Коньяспором» — 2:2, а вот поединок с Таджикистаном завершился успехом — 4:2. Команда не проигрывает уже без малого год.

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Состояние команды: Палестина довольно неплохо выглядит в атаке, однако в матчах с крепкими оппонентами это вряд ли проявится.

При этом Палестина имеет скромный подбор исполнителей во всех линиях. Вот только в пяти очных поединках с Ираном команда уступила четыре раза при одной ничьей. К тому же палестинцы лишь в том самом ничейном поединке пропустили всего один мяч, а в остальных в их ворота залетало не менее двух мячей.

Нет сомнений, что команда постарается продлить свой беспроигрышный сериал. К тому же мотивация оказать достойное сопротивление иранцам у них запредельная.

Иран

Турнирное положение: Команда откровенно провалила последний чемпионат мира, не сумев пробиться в плей-офф.

При этом Иран в трех поединках группового этапа разжился лишь тремя зачетными пунктами. Команда настреляла три мяча при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от России — 0:2.

До того Иран был бит еще и Узбекистаном — 1:3, а вот несколько ранее подписал мировую с Египтом — 1:1. Команда уступила в двух последних поединках.

Состояние команды: Иран ныне пребывает на моральном спаде, не познавая радости побед уже почти полгода.

При этом Иран в кадровом плане традиционно симпатичен. Вот только команда в нынешнем году испытывает заметные сложности в плане реализации. Плюс непонятно, сыграет ли в отчетном поединке Мехди Тареми, от которого в игре иранцев зависит немало.

Нет никаких сомнений, что команда будет действовать активно. Иран намерен вернуться к победам, да и соперник вполне удобоварим.

На что ставят в матче Палестина — Иран Букмекерские коэффициенты на матч Палестина — Иран: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Иран фаворитом с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 5.47, а победа Палестины — в 12.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.67 и 2.02.

Прогноз: Иранцы соскучились по победам, но и Палестина явно не собирается лишь отсиживаться в тылах.

2.84 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.84 на матч Палестина — Иран принесёт прибыль 1840₽, общая выплата — 2840₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.84.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что по итогам первого тайма соперники разойдутся миром.

2.66 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.66 на матч Палестина — Иран принесёт прибыль 1660₽, общая выплата — 2660₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.66.

Пять причин, почему ставка зайдёт