14 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Палестина и Иран. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.84.
Палестина
Турнирное положение: Палестина в текущем календарном году еще не потерпела ни одного поражения.
При этом Палестина в четырех осенних контрольных матчах добыла две виктории. Команда в них отличилась 13 забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, разгромив китайцев — 5:0.
До того Палестина разошлась миром с «Коньяспором» — 2:2, а вот поединок с Таджикистаном завершился успехом — 4:2. Команда не проигрывает уже без малого год.
Состояние команды: Палестина довольно неплохо выглядит в атаке, однако в матчах с крепкими оппонентами это вряд ли проявится.
При этом Палестина имеет скромный подбор исполнителей во всех линиях. Вот только в пяти очных поединках с Ираном команда уступила четыре раза при одной ничьей. К тому же палестинцы лишь в том самом ничейном поединке пропустили всего один мяч, а в остальных в их ворота залетало не менее двух мячей.
Нет сомнений, что команда постарается продлить свой беспроигрышный сериал. К тому же мотивация оказать достойное сопротивление иранцам у них запредельная.
Иран
Турнирное положение: Команда откровенно провалила последний чемпионат мира, не сумев пробиться в плей-офф.
При этом Иран в трех поединках группового этапа разжился лишь тремя зачетными пунктами. Команда настреляла три мяча при трех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от России — 0:2.
До того Иран был бит еще и Узбекистаном — 1:3, а вот несколько ранее подписал мировую с Египтом — 1:1. Команда уступила в двух последних поединках.
Состояние команды: Иран ныне пребывает на моральном спаде, не познавая радости побед уже почти полгода.
При этом Иран в кадровом плане традиционно симпатичен. Вот только команда в нынешнем году испытывает заметные сложности в плане реализации. Плюс непонятно, сыграет ли в отчетном поединке Мехди Тареми, от которого в игре иранцев зависит немало.
Нет никаких сомнений, что команда будет действовать активно. Иран намерен вернуться к победам, да и соперник вполне удобоварим.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Иран фаворитом с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 5.47, а победа Палестины — в 12.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.67 и 2.02.
Прогноз: Иранцы соскучились по победам, но и Палестина явно не собирается лишь отсиживаться в тылах.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.84.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что по итогам первого тайма соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.66.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Иран традиционно успешно противостоит палестинцам
- Палестина не проигрывает уже без малого год
- Иранцы не побеждают уже почти полгода
- Иран имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей
- Палестинцы в четырех осенних поединках добыли две виктории