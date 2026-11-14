15 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» и ФК 10. Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.

«Динамо»

Турнирное положение: На данный момент команда Сандро Шварца пребывает на 2-м месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Динамо» имеет поровну очков с «Зенитом». Команда забила 23 мяча при тринадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, сумев дожать «Факел» — 2:1.

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До того «Динамо» переиграло «Ахмат» — 2:0, а вот чуть ранее в Кубке страны уступило «Краснодару» — 1:2. Динамовцы победили в двух последних поединках.

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Состояние команды: «Динамо» все мечтает о чемпионском титуле, да и полпреда Медиа-футбола должен обыгрывать легко и непринужденно.

При этом «Динамо» шикарно выступает в родных стен, добыв в Петровском парке шесть побед кряду. Москвичи имеют весьма приличную по качеству кадровую обойму и, похоже, наконец-то нашли своего тренера. Учитывая то, что лидеры динамовцев уехали в сборные, роль первой скрипки должен на себя взять Иван Сергеев.

Команда Шварца явно будет агрессивно атаковать. Даже не в самом оптимальном составе динамовцы должны показать место медийным выскочкам.

ФК 10

Турнирное положение: Команда выступает в МФЛ, при этом успев пройти один раунд нынешнего Кубка России.

При этом ФК 10 имеет довольно приличный по меркам МФЛ подбор игроков. Да и опыт игр с профессионалами у команды имеется.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда вылетела из Кубка России от питерского «Динамо» — 1:2.

До того ФК 10 нанес поражение «Космосу» — 3:2. Столичных динамовцев команда явно не боится, к тому же мотивация дать бой подопечным Шварца у нее максимальная.

Состояние команды: ФК 10 на данном этапе выглядит вполне прилично, продуктивно выступая на уровне МФЛ.

При этом ФК 10 рассчитывает как минимум не проиграть одному из лидеров РПЛ. У медийщиков амбиций громадьё, вот только тылы команды не всегда надежны и монолитны. А уж динамовцы их нагрузят будь здоров!

Нет сомнений, что команда постарается дать бой одной из сильнейших команд страны. ФК 10 рассчитывает на эффективность своих контратак и недооценку себя оппонентом.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Динамо» фаворитом с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 9.60, а победа ФК 10 — в 16.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.13 и 4.60.

Прогноз: «Динамо» весьма прилично атакует, к тому же явно постарается сыграть на ноль в матче с полпредом МФЛ.

2.22 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Динамо» — ФК 10 принесёт чистый выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Обе не забьют за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

2.11 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч «Динамо» — ФК 10 принесёт прибыль 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.11.

Пять причин, почему ставка зайдёт