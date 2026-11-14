15 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» и ФК 10. Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.
«Динамо»
Турнирное положение: На данный момент команда Сандро Шварца пребывает на 2-м месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Динамо» имеет поровну очков с «Зенитом». Команда забила 23 мяча при тринадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, сумев дожать «Факел» — 2:1.
До того «Динамо» переиграло «Ахмат» — 2:0, а вот чуть ранее в Кубке страны уступило «Краснодару» — 1:2. Динамовцы победили в двух последних поединках.
Состояние команды: «Динамо» все мечтает о чемпионском титуле, да и полпреда Медиа-футбола должен обыгрывать легко и непринужденно.
При этом «Динамо» шикарно выступает в родных стен, добыв в Петровском парке шесть побед кряду. Москвичи имеют весьма приличную по качеству кадровую обойму и, похоже, наконец-то нашли своего тренера. Учитывая то, что лидеры динамовцев уехали в сборные, роль первой скрипки должен на себя взять Иван Сергеев.
Команда Шварца явно будет агрессивно атаковать. Даже не в самом оптимальном составе динамовцы должны показать место медийным выскочкам.
ФК 10
Турнирное положение: Команда выступает в МФЛ, при этом успев пройти один раунд нынешнего Кубка России.
При этом ФК 10 имеет довольно приличный по меркам МФЛ подбор игроков. Да и опыт игр с профессионалами у команды имеется.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда вылетела из Кубка России от питерского «Динамо» — 1:2.
До того ФК 10 нанес поражение «Космосу» — 3:2. Столичных динамовцев команда явно не боится, к тому же мотивация дать бой подопечным Шварца у нее максимальная.
Состояние команды: ФК 10 на данном этапе выглядит вполне прилично, продуктивно выступая на уровне МФЛ.
При этом ФК 10 рассчитывает как минимум не проиграть одному из лидеров РПЛ. У медийщиков амбиций громадьё, вот только тылы команды не всегда надежны и монолитны. А уж динамовцы их нагрузят будь здоров!
Нет сомнений, что команда постарается дать бой одной из сильнейших команд страны. ФК 10 рассчитывает на эффективность своих контратак и недооценку себя оппонентом.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Динамо» фаворитом с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 9.60, а победа ФК 10 — в 16.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.13 и 4.60.
Прогноз: «Динамо» весьма прилично атакует, к тому же явно постарается сыграть на ноль в матче с полпредом МФЛ.
Ставка: Обе не забьют за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.11.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Динамо» победило в шести последних домашних поединках
- ФК 10 прошел один раунд Кубка России
- «Динамо» забивает в среднем фактически два мяча за матч
- Динамовцы даже не в оптимальном составе выглядят на голову сильнее соперника
- Динамовцы победили в двух последних поединках