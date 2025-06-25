Пять ударов в каркас и два гола: «Фламенго» и «Лос-Анджелес» зарубились в последнем туре группы D

Трибуны ревели, перекладины дрожали, а тренеры хватались за головы. В Орландо «Фламенго» и «Лос-Анджелес» закатили оглушительный по драме матч, завершившийся 1:1. Бразильцы прошли дальше с первого места, а команда из МЛС покидает турнир с поднятой головой и первым голом в истории на клубном чемпионате мира.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа D Лос-Анджелес — Фламенго 1:1 Голы: 1:0 Дени Буанга (84'), 1:1 Уоллас Ян (86') Лос-Анджелес: Уго Льорис, Марлон (Артём Смоляков, 46'), Аарон Лонг, Эдди Сегура, Серхи Паленсия, Игор Жезус, Марк Дельгадо (Франуэль Амайя, 89'), Райан Холлингсхид, Дени Буанга, Явайро Дилросун (Оливье Жиру, 60'), Давид Мартинес (Тимоти Тильман, 70') Фламенго: Агустин Росси, Алекс Сандро (Матиас Винья, 81'), Лео Ортис, Данило, Гильермо Варела, Аллан, Эверттон Араужо (Жоржиньо, 81'), Педро Родригес (Жуниньо, 81'), Луис Араужо (Уоллас Ян, 70'), Cebolinha, Хиорхьян де Арраскаета (Бруно Энрике, 70') Предупреждения: Игор Жезус (45 + 4'), Марк Дельгадо (75')

С первых минут стало ясно: скучным этот матч не будет. Уже на 4-й минуте Данило из «Фламенго» сотряс правую стойку после подачи со стандарта. Отскок подхватил Луис Араужо — и пробил выше. Через несколько мгновений Дельгадо ответил дальним ударом — снова в каркас.

А дальше — карнавал неточностей. Де Арраскаэта проверил на прочность перекладину, а Педро не попал в пустые, когда Сегура врезался в своего вратаря, Льориса, оставив ворота пустыми. Вратарь получил помощь и продолжил, словно был вознаграждён за страдания.

Уго Льорис globallookpress.com

Бразильцы продолжали штурмовать, но ворота будто отказывались принимать мяч. За тайм — четыре попадания в штанги и перекладины, и ни одного точного удара. Даже гол Марлона был отменён из-за офсайда.

Осада бразильцев привела к голу соперника

После перерыва темп чуть сбавился, но «Фламенго» продолжал контролировать всё — от мяча до второго этажа в штрафной соперника. Педро бил «ножницами» мимо, Эвертон заставил Льориса прыгнуть в девятку, а де Арраскаэта опять зарядил в перекладину — пятый раз за матч!

Джорджиан де Арраскаэта globallookpress.com

И всё же, несмотря на полное территориальное и статистическое превосходство (18 ударов против 4, владение 59%), забил не фаворит.

На 84-й минуте, когда казалось, что «Фламенго» просто не успеет вскрыть автобус, Тимоти Тиллман быстро разыграл штрафной со своей половины, а Дени Буанга рванул в зону, обогнал защиту и пробил между ног Росси — 1:0. Первый гол «Лос-Анджелеса» на турнире, первая радость.

Дени Буанга globallookpress.com

Символичный финал

Но радость была мимолётной. Через две минуты вышедший на замену Уоллес Ян, 20-летний воспитанник «Фламенго», прошёл сквозь четырёх защитников «ЛА» и хладнокровно пробил мимо Льориса — 1:1. Момент гениальности — из тех, что дарит турнирам магию. А в концовке ещё один шанс был у Аллана, но его удар прошёл рядом со штангой.

Уоллес Ян globallookpress.com

Матч закончился без победителя, но с чётким месседжем: «Фламенго» прошёл дальше, пусть и не без проблем, а «Лос-Анджелес» потешил свою гордость перед возвращением в будни МЛС.

«Фламенго» — первый в группе D, и теперь готовится к большой дуэли с «Баварией» в Майами. «ЛА» — без побед, но и без особого разочарования: они дали бой всем, кого встретили, и покидают турнир с поднятой головой.