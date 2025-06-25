Пять ударов в каркас и два гола: «Фламенго» и «Лос-Анджелес» зарубились в последнем туре группы D

С первых минут стало ясно: скучным этот матч не будет. Уже на 4-й минуте Данило из «Фламенго» сотряс правую стойку после подачи со стандарта. Отскок подхватил Луис Араужо — и пробил выше. Через несколько мгновений Дельгадо ответил дальним ударом — снова в каркас.
А дальше — карнавал неточностей. Де Арраскаэта проверил на прочность перекладину, а Педро не попал в пустые, когда Сегура врезался в своего вратаря, Льориса, оставив ворота пустыми. Вратарь получил помощь и продолжил, словно был вознаграждён за страдания.
Бразильцы продолжали штурмовать, но ворота будто отказывались принимать мяч. За тайм — четыре попадания в штанги и перекладины, и ни одного точного удара. Даже гол Марлона был отменён из-за офсайда.
Осада бразильцев привела к голу соперника
После перерыва темп чуть сбавился, но «Фламенго» продолжал контролировать всё — от мяча до второго этажа в штрафной соперника. Педро бил «ножницами» мимо, Эвертон заставил Льориса прыгнуть в девятку, а де Арраскаэта опять зарядил в перекладину — пятый раз за матч!
И всё же, несмотря на полное территориальное и статистическое превосходство (18 ударов против 4, владение 59%), забил не фаворит.
На 84-й минуте, когда казалось, что «Фламенго» просто не успеет вскрыть автобус, Тимоти Тиллман быстро разыграл штрафной со своей половины, а Дени Буанга рванул в зону, обогнал защиту и пробил между ног Росси — 1:0. Первый гол «Лос-Анджелеса» на турнире, первая радость.
Символичный финал
Но радость была мимолётной. Через две минуты вышедший на замену Уоллес Ян, 20-летний воспитанник «Фламенго», прошёл сквозь четырёх защитников «ЛА» и хладнокровно пробил мимо Льориса — 1:1. Момент гениальности — из тех, что дарит турнирам магию. А в концовке ещё один шанс был у Аллана, но его удар прошёл рядом со штангой.
Матч закончился без победителя, но с чётким месседжем: «Фламенго» прошёл дальше, пусть и не без проблем, а «Лос-Анджелес» потешил свою гордость перед возвращением в будни МЛС.
«Фламенго» — первый в группе D, и теперь готовится к большой дуэли с «Баварией» в Майами. «ЛА» — без побед, но и без особого разочарования: они дали бой всем, кого встретили, и покидают турнир с поднятой головой.