8 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.25.

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«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» способен побороться за чемпионство. На текущий момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетико» лишь на два очка отстает от лидера. Команда отличилась 22 забитыми мячами при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в Лиге чемпионов уступив «Баварии» — 0:2.

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До того «Атлетико» переиграл «Леванте» — 2:0, да и поединок с «Депортиво» завершился успехом — 1:0. Команда в текущем чемпионате еще ни разу не уступила в родных стенах.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Атлетико» традиционно имеет надежные тылы, да и вообще, выглядит весьма выгодно.

При этом «Атлетико» до поражения от «баварцев» победил в четырех домашних матчах подряд. К тому же уже пятью голами в чемпионате отличился Алекс Баена. Хотя подбор игроков у мадридцев не такой шикарный, как у двух главных испанских грандов.

Команда уж точно будет действовать с оглядкой на тылы. «Матрасники» постараются подловить каталонцев на контратаках.

«Барселона»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Барселона» на два очка опережает ближайшего преследователя. А вот забить удалось 46 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге чемпионов нанесла поражение «Астон Вилле» — 3:0.

До того «Барселона» разгромила «Алавес» — 6:1, а вот чуть раньше уступила мадридскому «Реалу» — 1:2. Команда победила в двух последних матчах.

Состояние команды: «Барселона» пытается закрепиться на вершине таблицы, забивая в среднем четыре мяча за матч.

При этом «Барселона» в кадровом плане выглядит максимально выгодно. Плюс уже 15 мячей в Ла Лиге наколотил Рафинья, а еще 10 в активе Ламина Ямаля. Да и поражение в Эль Класико уже забылось. После него каталонцы в двух матчах забили девять мячей.

И уж точно команда будет максимально активно нестись в атаку. Рафинья, Ямаль и компания намерены оторваться от главных конкурентов за титул.

На что ставят в матче Атлетико — Барселона Букмекерские коэффициенты на матч Атлетико — Барселона: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Барселону» фаворитом с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.33, а победа «Атлетико» — в 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

Прогноз: «Барселона» пытается уйти в отрыв от конкурентов, к тому же забивает больше всех в чемпионате.

5.25 Фора «Барселоны» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.25 на матч «Атлетико» — «Барселона» принесёт чистый выигрыш 4250₽, общая выплата — 5250₽

Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 5.25.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше шести мячей.

9.00 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 9.00 на матч «Атлетико» — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 8000₽, общая выплата — 9000₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 9.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт