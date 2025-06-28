От шикарного «Ман Сити» до фанатского гнева: 11 наблюдений по итогам группового этапа КЧМ

Если вторая неделя Клубного чемпионата мира (КЧМ) оставила вас с сонными глазами, в этом нет ничего удивительного. Крупные турниры — да, теперь мы называем этот турнир именно так — порой такими и бывают. В середине группового этапа обычно наступает легкая усталость: вроде бы матчи важны, а вроде бы и нет.

Все просто ждут последнего тура. И он уж точно не разочаровал. Финальные игры групповой стадии расставили всё по местам. Мнимые претенденты вылетели, а команды, обладающие реальным классом, доказали, что приехали сюда побеждать.

Но больше всего в этом турнире было какого-то ностальгического очарования: на поле выходили те, с кем связаны наши детские воспоминания — оказывается, они всё еще могут играть. Нужен ли футбольному миру 39-летний Серхио Рамос, который выбивает дух из нападающих? Ответ пока неясен. Но смотреть, как он делает это за мексиканский клуб при 40-градусной жаре — настоящее удовольствие.

А еще Пеп Гвардиола, кажется, вспомнил, как ставить красивый футбол, а Хаби Алонсо творит нечто тактически изящное в «Реале».

1. Эти парни всё еще играют?

Разве это не прекрасно — видеть, как старички продолжают гонять мяч? Серхио Рамосу почти 40, и его лучшие годы давно позади. Анхель Ди Мария уже всех убедил, что уходит из «Бенфики», но потом сам передумал. Луис Суарес, Лука Модрич, Томас Мюллер — они тоже здесь, на КЧМ, и по-прежнему в деле.

Лука Модрич globallookpress.com

И все они оказали определенное влияние. Рамос остается безумцем, который с удовольствием врезается в соперников.

Ди Мария всё еще способен на безумные трюки с мячом. Суарес — о нем еще поговорим — по-прежнему творит магию. А Модрич с Мюллером продолжают блистать, старея с таким изяществом, что за ними хочется смотреть бесконечно.

2. Луис Суарес всё еще может (возможно)!

Те, кто каждую неделю преданно смотрит МЛС, скажут вам: Суарес уже не тот. Смотреть на него сейчас — настоящая боль для коленей. Он больше не двигается, как раньше.

Луис Суарес globallookpress.com

Но время от времени с ним всё еще случается магия. Он забил классический для себя гол за «Интер Майами» в матче против «Палмейраса», эффектно завершив групповой этап и оставив команду в турнире — это единственный клуб МЛС, которому это удалось — благодаря своему фирменному моменту гениального рикошета.

3. «Манчестер Сити» снова пугает

Были ли вообще среди нас те, кто действительно сомневался, что «Ман Сити» разберется, что к чему? Дай Пепу Гвардиоле кучу денег — и он сотворит что-то по-настоящему страшное.

На этом турнире «Сити» экспериментировал с составом, а ещё, кажется, провел немало времени на пляже (оказывается, у Гвардиолы всё еще неплохой прием мяча).

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Но когда дело дошло до футбола — они были безжалостны. Что и доказали, разгромив «Ювентус» (5:2). Родри снова в строю, Омар Мармуш впечатляюще хорош, Эрлинг Холанн бьет по мячу так, как надо, а Фил Фоден снова в отличной форме.

Возможно, футбол становится скучнее, когда «Сити» настолько хорош. Готовьтесь к скучноватому сезону в АПЛ.

4. Хочу играть в красивый футбол где-нибудь в Бразилии

Все говорили, что южноамериканские команды будут сильны на этом турнире. Но кто действительно в это верил? Да, модные аналитики и европейские ветераны любят повторять штампы вроде «легких матчей не бывает» и «каждого соперника нужно уважать». Но никто по-настоящему не ждал, что эти команды будут обыгрывать «Пари Сен-Жермен» и занимать первые места в своих группах.

«Фламенго» globallookpress.com

А вот и неожиданный поворот: они все здесь — и все четыре команды действительно очень хороши. «Фламенго» вполне может дать бой «Баварии», а у «Флуминенсе» есть реальные шансы против «Интера».

Было бы здорово увидеть бразильскую команду в полуфинале, и сейчас это вполне реально. Евроснобы наверняка напряглись.

5. Хаби Алонсо нашел правильную тактику

Ну наконец-то, Хаби, спасибо, что показал хоть что-то интересное. В первых двух матчах «Реал» играл по схеме 4-3-3 и выглядел примерно так же, как и в прошлом году: невероятно талантливые игроки лишь отдаленно напоминали по-настоящему элитную команду. Может, хватит этого и пора уже делать что-то действительно классное?

Хаби Алонсо globallookpress.com

В матче против «Зальцбурга» Алонсо использовал свежую, смелую и просто кайфовую схему 3-5-2 — и в результате получил от своей команды уверенную победу 3:0.

Кажется, в Мадриде может начаться нечто интересное, если это и дальше будет работать.

6. «Ювентус» получил по полной, но каким-то образом остался в игре

На этом КЧМ «Юве» по-настоящему еще никто не проверял. Первые два матча были скорее формальностью.

И с этой задачей они справились вполне уверенно — победили «Аль-Айн» и «Видад» так, как и положено топ-клубу из Италии. А потом на горизонте появился «Манчестер Сити» — настоящий гигант, который еще и в футбол умеет играть.

«Ювентус» globallookpress.com

«Ювентус» был полностью уничтожен. Разрыв в классе оказался огромным — поражение 2:5 выглядело полностью закономерным. Похоже, между настоящей элитой Европы и командами «второго круга» пропасть больше, чем казалось раньше.

7. Прощай, «Сандаунс»! Мы будем скучать

Была ли на этом КЧМ команда, которую можно назвать любимицей публики? На каждом чемпионате мира всегда появляется сборная, в которую влюбляется весь мир: достаточно вспомнить Марокко, Гану, Нигерию и Южную Корею. А кто здесь стал «хорошим парнем»?

«Мамелоди Саундаунс» globallookpress.com

Ну, вообще-то, если хочешь, чтобы тебя полюбили, неплохо бы играть в футбол. У «Мамелоди Сандаунс» хороший состав, но защита у них, честно говоря, смешная. Зато они подарили нам лучший матч турнира — проиграв «Боруссии» со счетом 3:4 — и в остальном тоже старались играть красиво. Жаль, конечно, что всё так закончилось, ведь они показывали по-настоящему приятный футбол.

8. «Окленд Сити», вы прекрасны!

А это самая душевная история турнира. Фанаты «Бока Хуниорс» по всему миру взвились в крик, когда «Окленд Сити» сравнял счет в матче с аргентинским грандом.

«Окленд Сити» только что поразил ворота «Бока Хуниорс» globallookpress.com

Но если вы не фанат сине-желтых — ну и что здесь такого? Окей, если вы не знали, «Окленд Сити» — это команда любителей. Человек, поразивший ворота «Боки», вообще-то работает учителем физкультуры. Если вы не можете порадоваться за них, то вы просто не любите футбол. И веселье.

9. Тяжелый финал для аргентинцев

Раз уж мы заговорили об аргентинских клубах, последний тур сложился для них крайне неудачно.

«Бока Хуниорс» globallookpress.com

«Бока» и «Ривер» привнесли на этот турнир страсть, шум, культуру и атмосферу. Они подарили кучу запоминающихся моментов, пусть и в основном за пределами поля. Один фанат, например, утверждал, что сжег свою машину ради страховки, чтобы купить билет до Америки. Но вот на поле всё было печально. И честно говоря, ни одна из команд не может сказать, что заслужила выход из группы. До встречи в 2029-м. И gracias.

10. С фанатами «Ривера» лучше не шутить

Болельщики «Ривер Плейт» globallookpress.com

К слову, в каком мире надеть футболку «Боки», оказавшись среди болельщиков «Ривера», можно назвать хорошей идеей? Сцена на «Роуз Боул», где фаната «Боки» заставили снять майку под потоками оскорблений, доказала, что в США тоже могут по-настоящему фанатеть. Да, и здесь лучше с этими парнями не связываться.

Это одна из самых враждебных фанатских сред на планете. Провоцировать их чересчур опасно. Но надо признать, что в данном случае было немного смешно.

11. Начинается самое интересное

Групповой этап прошел без серьезных потерь. Все европейские команды, которые должны были пройти дальше, в итоге готовятся к плей-офф. Самый перспективный представитель МЛС тоже здесь, и Лионель Месси тоже рядом, чтобы поднять рейтинги.

Прогнозы и ставки на футбол

Но хватает и других представителей, чтобы матчи на вылет были по-настоящему интересными. Продолжаем верить хотя бы одну сенсацию. И пусть хотя бы одна команда из Южной Америки дойдет до самого финала.