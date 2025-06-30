Месси тащил «Интер Майами» и FIFA сколько мог. Но футбол — это командная игра

Когдав очередной раз вскрыл беспомощную оборону, позволивдовести счет до 4:0 еще до перерыва, невольно возник вопрос: а что вообще может сказать своим подопечнымв раздевалке?

К этому моменту парижане полностью разобрали американцев по запчастям, забивая голы с такой легкостью, с какой обычно тренируются на двусторонках или играют в FIFA.

Создавалось ощущение, что победители Лиги Чемпионов вполне могут повторить разгром мюнхенской «Баварии» над новозеландским «Окленд Сити» (10:0) на групповом этапе. Для Лионеля Месси эта встреча всерьез грозила стать самым крупным поражением в карьере. За клуб он лишь раз проигрывал с разницей более чем в четыре мяча — в знаменитом разгроме «Барселоны» от «Баварии» (2:8) в Лиге Чемпионов-2020. За сборную — в квалификации ЧМ-2010, когда Аргентина уступила Боливии 1:6 в Ла-Пасе.

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано честно признал: «Это была самая настоящая бойня». Команда к перерыву не нанесла ни одного удара по воротам, не то что в створ — даже углового не заработала.

В такие моменты невольно вспоминается знаменитый мем из «Симпсонов», когда ребенок из толпы кричит Гомеру: «Хватит! Перестань! Он уже мертв!» — пока тот избивает грабителя ресторана Красти. Возможно, и Луису Энрике стоило просто включить этот ролик своим игрокам.

Во втором тайме парижане действительно сбавили обороты — то ли из милосердия, то ли просто по инерции. А «Интер Майами» наконец проявил хоть какие-то признаки жизни. Месси пару раз протащил мяч, выдал несколько красивых передач — но что именно смотрел Маскерано, когда заявил, что «Лео провел потрясающий матч», осталось загадкой.

Лионель Месси в матче против «ПСЖ» globallookpress.com

Все происходящее выглядело одновременно оторванным от реальности и в то же время абсолютно вписывалось в комиксный, почти супергеройский образ Месси, который активно культивируют в США. Здесь спорт традиционно продают через личностей, а не команды, и культ индивидуальности доведен до абсолюта. Даже когда Месси просто хороший — а это случается, да, даже с ним — его игра неизменно обрастает эпитетами уровня «гениально» и «величественно».

Причем этот образ раскручивает не только сам «Интер Майами», но и вся лига MLS вместе с ее главным медиапартнером — компанией Apple, которая, кажется, строит маркетинг всего чемпионата вокруг Месси. Туда же вписалась и FIFA, которая осенью прошлого года отчаянно — и порой комично — пыталась поднять интерес к Клубному чемпионату мира, буквально впихнув туда аргентинца любой ценой.

После последнего домашнего матча регулярного чемпионата MLS сезона-2024 президент FIFA Джанни Инфантино внезапно появился на церемонии вручения трофея за победу в регулярке — Supporters’ Shield — и рекордного набора очков.

Случилось нечто беспрецедентное: Инфантино взял микрофон после обычного матча национального чемпионата — турнира, к которому FIFA вообще-то не имеет никакого отношения, — и перехватил все внимание. Стоя перед игроками «Майами» и рядом с совладельцем клуба Хорхе Масом, он торжественно объявил всему миру, что команда получает путевку на Клубный чемпионат мира — якобы за лучший результат в регулярном сезоне MLS. При этом обладатель Кубка MLS — главного чемпионского трофея в понимании большинства американцев — никакой гарантированной путевки не получил.

Со стороны это выглядело так, словно Инфантино любой ценой решил проложить дорогу на турнир для самого знаменитого футболиста Америки — даже если ради этого пришлось изменить привычный для страны способ определения сильнейшей команды сезона.

Одержимость Джанни Инфантино громкими именами проявилась вновь уже ближе к старту турнира. В интервью блогеру IShowSpeed он открыто признался, что ведутся переговоры о переходе Криштиану Роналду в клуб — участник Клубного чемпионата мира. Переговоры, впрочем, закончились ничем: Роналду подписал новое соглашение с саудовским «Аль-Насром».

Джанни Инфантино — президент FIFA globallookpress.com

Попадание «Интер Майами» на турнир через черный ход стало одной из тех циничных историй, которые оттолкнули часть болельщиков. Решение, при котором ставка делалась на имена, а не на спортивный принцип, выглядело как откровенная манипуляция — тщательно рассчитанная под предполагаемые желания аудитории.

Сегодня уже ни для кого не секрет, что за отдельными игроками в соцсетях следят куда больше людей, чем за большинством клубов. Особенно это касается молодой аудитории, которая легко меняет симпатии от одной команды к другой вслед за любимым футболистом.

Если в Майами всех устраивает команда, выстроенная вокруг одного человека — с бывшим одноклубником по «Барселоне» на тренерской скамейке и тремя экс-игроками каталонцев в старте, — то пусть будет так. Но FIFA, сделав из Месси главный медийный центр турнира, рисковала обесценить собственный турнир и оттолкнуть не только нейтральных зрителей, но и фанатов других клубов MLS.

В то же время с точки зрения заполняемости стадионов и кассовых сборов это, вероятно, была трезвая оценка американского рынка — рынка, который всегда охотнее реагирует на яркие моменты и громкие персонажи, чем на саму суть соревнования. И если Клубный чемпионат мира действительно должен был наконец взлететь — после множества неудачных попыток — то участие Месси стало для Инфантино последним шансом выстрелить.

Когда Месси перебрался в MLS, клубы моментально уловили возможность взвинтить цены и заработать на ажиотаже каждый раз, когда аргентинец приезжал в город. FIFA посмотрела на эту модель и, похоже, тоже решила не упускать шанс — особенно в рамках Клубного чемпионата мира, стартапа, для которого Джанни Инфантино установил завышенные ожидания, с самого начала не имевшие ничего общего с реальностью.

Глава FIFA рассчитывал выручить миллиарды долларов от продажи медиаправ, но вместо этого был вынужден спасать проект за счет миллиардного (750 миллионов фунтов) займа от финансируемого Саудовской Аравией стриминга DAZN — причем и этих денег не хватало для реализации амбиций.

Президент FIFA Джанни Инфантино на матче Клубного чемпионата мира между «Фламенго» и «Баварией» globallookpress.com

Спонсоры подключились к турниру в последний момент. Многие пришли в формате «дополнения» к уже действующим контрактам FIFA по чемпионату мира-2026. Другие — преимущественно из Саудовской Аравии и Катара — фактически стали продолжением дружбы с FIFA, начавшейся на фоне проведения мужских чемпионатов мира 2022 и 2034 годов. Почти никто из спонсоров или вещателей не воспринимал Клубный чемпионат как самостоятельный глобальный продукт до его старта.

Дополнительно Инфантино сам себе создал проблему, настояв на проведении матчей на огромных стадионах NFL, игнорируя советы своих американских коллег из FIFA выбрать более подходящие футбольные арены.

На фоне всех этих провалов роль Месси стала ключевой. Мало того что «Интер Майами» получили нестандартный путь на турнир, они ещё и начинали кампанию дома — на стадионе «Хард Рок» в Майами-Гарденс.

Церемония открытия Клубного чемпионата мира на «Хард Рок Стэдиум» globallookpress.com

FIFA в очередной раз просчиталась в оценке спроса и осведомленности аудитории о турнире. Самые дешевые билеты на матч открытия против египетского «Аль-Ахли» стоили $349, но уже ближе к игре их цена обрушилась на несколько сотен. А за несколько дней до старта студентам колледжа Майами-Дейд начали раздавать по пять билетов за $20, просто чтобы хоть как-то заполнить трибуны.

Месси стал главным лицом турнира, задействовав свои давние партнерские связи с Adidas и InBev (обе компании также являются спонсорами FIFA) для продвижения соревнования. Маркетинговая кампания FIFA шла полным ходом — Месси смотрел с билбордов вдоль трасс и с экранов соцсетей, занимая центральное место в каждой рекламе.

И, надо признать, эта стратегия почти сработала. На три из четырех матчей с участием «Интер Майами» пришло более 60 тысяч зрителей. Единственным исключением стал дневной матч группового этапа в Атланте против «Порту», который собрал 31 783 человека.

На поле коммерческое возвышение Месси тоже нашло оправдание — его филигранный удар со штрафного в игре с «Порту» переломил ход встречи и фактически изменил расстановку сил в группе. Впрочем, стоит признать: «Интер Майами» показал в этом турнире куда больше, чем «Лос-Анджелес» или «Сиэтл Саундерс». И трудно представить, что даже чемпион MLS — «Лос-Анджелес Гэлакси» — мог бы предложить зрителям что-то более захватывающее, чем этот состав ветеранов из Майами, собравшихся ради последнего танца на вершине клубного футбола.

Но даже у суперсил Месси есть пределы, потому что футбол — это командная игра, где на поле выходят 11 человек. Согласно рейтингу Opta Sport, который учитывает силу соперников и результаты, «Интер Майами» занимает 151-е место в мировом клубном рейтинге. Они расположились на строчку ниже «Рексема», на пять позиций ниже «Престон Норт Энд» и чуть выше «Чарльтон Атлетик».

Достаточно было посмотреть на то, как Майами временами рассыпался под натиском «Аль-Ахли» и «Палмейраса» или как мучительно страдал против ПСЖ, чтобы понять — когда почти весь бюджет вложен в четырех-пяти звезд, остальные слабые места команды становятся слишком очевидными.

Фрагмент матча «ПСЖ» — «Интер Майами» globallookpress.com

Но, возможно, для роста футбола в США это и не имеет значения. Все-таки «Интер Майами» в прошлом сезоне установил рекорд по набранным очкам, а если демонстрация Месси помогает захватить новую аудиторию, то стратегия себя оправдывает. Другое дело — насколько она жизнеспособна в долгосрочной перспективе.

Вернутся ли эти болельщики на трибуны после ухода Месси? Существует ли вообще хоть один футболист, который, подбираясь к закату карьеры, смог бы хотя бы наполовину восполнить тот интерес, который уйдет вместе с Месси? И будет ли лига по-прежнему тратить основные ресурсы на игроков, приезжающих в MLS в качестве прощального аккорда карьеры? Как MLS должна менять свои правила, чтобы ее клубы в будущем действительно могли конкурировать на Клубных чемпионатах мира? Это вопросы без ответов — и далеко не единственные.

Ответ на увлечение индивидуальностями, охватившее и американский рынок, и президента FIFA, дает ПСЖ. Более десяти лет клуб был частью катарского имиджевого проекта перед чемпионатом мира 2022 года. Тогда президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, казалось, был одержим громкими именами, считая их самым коротким путем к успеху. Он подписал всех: Дэвида Бекхэма, Златана Ибрагимовича, Месси, Неймара, Килиана Мбаппе и многих других.

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Но только после ухода этих звезд команда действительно сформировалась — уже под руководством Луиса Энрике. Состав, в котором игроки бьются друг за друга, разрывают соперников на мяче и выкладываются без мяча до последней капли сил.

На вопрос The Athletic, как произошла эта трансформация, Луис Энрике ответил кратко:

— «Это особенное чувство — коллективный дух. Любая команда хочет играть именно так. Потому что это не индивидуальный вид спорта. Самое важное — быть командой. С мячом и без мяча. Это наш главный принцип».