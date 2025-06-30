Месси не справился в одиночку: «ПСЖ» разобрал «Интер Майами» и вышел в четвертьфинал КЧМ

Уже на 6-й минуте Жоау Невеш открыл счёт, замкнув подачу со стандарта — защита Майами оставила полузащитника без присмотра в собственной вратарской. «ПСЖ» с первых минут наладил контроль над мячом и грамотно растягивал оборону соперника. Хотя, растягивать там особо было нечего.
Ближе к концу тайма команда Луиса Энрике резко добавила в темпе. Парижане как будто вспомнили, что преимущества в один мяч им недостаточно — и взялись за дело. На 39-й минуте — ошибка Серхио Бускетса в своей трети, перехват Фабиана Руиса, пас на Барколя, быстрая стенка — и второй гол Невеша, на этот раз в пустые ворота.
Спустя три минуты Томас Авилес (который выше на замену вместо травмированного Аллена) срезал мяч в собственные ворота после прострела Дуэ, а Ашраф Хакими завершил первую половину голом с добивания после попадания в перекладину — 4:0 на 45+1-й минуте.
Умеренный темп во втором тайме — и немного Месси
После перерыва «ПСЖ» дал отдохнуть ключевым игрокам. Фабиан Руис, Маркиньос, позже Хакими, Невеш и Мендеш были заменены. «Интер Майами» стал чаще переходить центр поля, но серьёзных угроз воротам Доннаруммы по-прежнему не было.
Самым активным был Лионель Месси — два удара в створ, оба парированы. Один — после удара с левой ноги с угла штрафной, второй — головой после впечатляющего рывка. Со стороны кажется, что Лео — единственный из ветеранов Майами смог бы потянуть европейский уровень. Суарес к тому моменту, когда Месси создавал моменты, уже не мог даже ускориться, а полузащита Майами продолжала проигрывать борьбу в центре поля.
Организованной работы в атаке у команды Маскерано практически не было: за весь матч — 3 удара в створ, все после 60-й минуты. «ПСЖ» же, даже на фоне экономии сил, создал ещё несколько полумоментов — особенно активен был Барколя, чьи подключения и обострения с левого фланга сохраняли давление на защиту соперника.
Итог — без шансов для МЛС
«Интер Майами» не был готов к уровню, который предлагает команда-обладатель Лиги чемпионов. В первой половине не было ни прессинга, ни сопротивления в центре, ни даже попыток сыграть на переходах. Месси и Суарес были отрезаны от игры, а центральные полузащитники проиграли подбор и темп. А за Луиса Суареса порой становится страшно — складывается ощущение, что каждый рывок уругвайцу даётся через боль.
«ПСЖ» провёл типичный матч «базового минимума» — быстро сделал результат, грамотно распорядился силами и провёл ротацию, избежав травм. Дубль Жоау Невеша стал одним из главных индивидуальных итогов — для 20-летнего португальца это первый такой результат в форме «ПСЖ».
Парижане остаются в Атланте и сыграют в четвертьфинале против «Баварии» — вывеска, достойная лучших вечеров Лиги Чемпионов. Учитывая форму «ПСЖ» (15 матчей с 4+ голами в 2025 году), они выглядят фаворитами и там. А «Интер Майами» завершает участие на стадии 1/8, и, несмотря на яркий групповой этап, в матче против европейского гранда команда Маскерано оказалась просто не готова к темпу и интенсивности на этом уровне.