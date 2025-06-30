Месси не справился в одиночку: «ПСЖ» разобрал «Интер Майами» и вышел в четвертьфинал КЧМ

«Интер Майами» подошёл к матчу с «ПСЖ» как андердог — и игра это только подтвердила. Уже к перерыву парижане вели 4:0, сняв все вопросы о победителе и просто доведя дело до конца во втором тайме. Класс, интенсивность, организация — всё было на стороне действующего чемпиона Европы.

Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала ПСЖ — Интер Майами 4:0 Голы: 1:0 Жоау Невеш (6'), 2:0 Жоау Невеш (39'), 3:0 Томас Авилес (автогол) (44'), 4:0 Ашраф Хакими (45 + 3') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими (Ли Кан Ин, 69'), Маркос Маркиньос (Лукас Бералдо, 46'), Вильян Пачо, Нуну Мендеш (Лукас Эрнандес, 69'), Фабиан Руис (Уоррен Заир-Эмери, 46'), Витор Феррейра, Жоау Невеш (Усман Дембеле, 61'), Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия, Брэдли Баркола Интер Майами: Оскар Устари, Жорди Альба, Ноа Аллен (Томас Авилес, 19'), Максимилиано Фалькон, Марсело Вейгандт, Теласко Сеговия (Бенджамин Кремаски, 75'), Серхио Бускетс, Федерико Редондо, Луис Суарес, Лионель Месси, Тадео Альенде Предупреждения: Томас Авилес (20'), Марсело Вейгандт (42'), Луис Суарес (74')

Уже на 6-й минуте Жоау Невеш открыл счёт, замкнув подачу со стандарта — защита Майами оставила полузащитника без присмотра в собственной вратарской. «ПСЖ» с первых минут наладил контроль над мячом и грамотно растягивал оборону соперника. Хотя, растягивать там особо было нечего.

Жоау Невеш gettyimages.com

Ближе к концу тайма команда Луиса Энрике резко добавила в темпе. Парижане как будто вспомнили, что преимущества в один мяч им недостаточно — и взялись за дело. На 39-й минуте — ошибка Серхио Бускетса в своей трети, перехват Фабиана Руиса, пас на Барколя, быстрая стенка — и второй гол Невеша, на этот раз в пустые ворота.

Жоау Невеш gettyimages.com

Спустя три минуты Томас Авилес (который выше на замену вместо травмированного Аллена) срезал мяч в собственные ворота после прострела Дуэ, а Ашраф Хакими завершил первую половину голом с добивания после попадания в перекладину — 4:0 на 45+1-й минуте.

Игроки ПСЖ празднуют гол gettyimages.com

Умеренный темп во втором тайме — и немного Месси

После перерыва «ПСЖ» дал отдохнуть ключевым игрокам. Фабиан Руис, Маркиньос, позже Хакими, Невеш и Мендеш были заменены. «Интер Майами» стал чаще переходить центр поля, но серьёзных угроз воротам Доннаруммы по-прежнему не было.

Самым активным был Лионель Месси — два удара в створ, оба парированы. Один — после удара с левой ноги с угла штрафной, второй — головой после впечатляющего рывка. Со стороны кажется, что Лео — единственный из ветеранов Майами смог бы потянуть европейский уровень. Суарес к тому моменту, когда Месси создавал моменты, уже не мог даже ускориться, а полузащита Майами продолжала проигрывать борьбу в центре поля.

Удар Месси головой gettyimages.com

Организованной работы в атаке у команды Маскерано практически не было: за весь матч — 3 удара в створ, все после 60-й минуты. «ПСЖ» же, даже на фоне экономии сил, создал ещё несколько полумоментов — особенно активен был Барколя, чьи подключения и обострения с левого фланга сохраняли давление на защиту соперника.

Итог — без шансов для МЛС

«Интер Майами» не был готов к уровню, который предлагает команда-обладатель Лиги чемпионов. В первой половине не было ни прессинга, ни сопротивления в центре, ни даже попыток сыграть на переходах. Месси и Суарес были отрезаны от игры, а центральные полузащитники проиграли подбор и темп. А за Луиса Суареса порой становится страшно — складывается ощущение, что каждый рывок уругвайцу даётся через боль.

Лионель Месси и Джанлуиджи Доннарумма gettyimages.com

«ПСЖ» провёл типичный матч «базового минимума» — быстро сделал результат, грамотно распорядился силами и провёл ротацию, избежав травм. Дубль Жоау Невеша стал одним из главных индивидуальных итогов — для 20-летнего португальца это первый такой результат в форме «ПСЖ».

Парижане остаются в Атланте и сыграют в четвертьфинале против «Баварии» — вывеска, достойная лучших вечеров Лиги Чемпионов. Учитывая форму «ПСЖ» (15 матчей с 4+ голами в 2025 году), они выглядят фаворитами и там. А «Интер Майами» завершает участие на стадии 1/8, и, несмотря на яркий групповой этап, в матче против европейского гранда команда Маскерано оказалась просто не готова к темпу и интенсивности на этом уровне.