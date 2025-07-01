Корона рухнула со звоном: «Аль-Хиляль» сенсационно отправил «Манчестер Сити» домой

«Сити» начал привычно — нагло, напористо, с мячом под контролем и пространством под ногами. Уже на 9-й минуте Бернарду Силва добил мяч в ворота после беспорядочной суеты в штрафной. Но даже в этот гол — как в предчувствие беды — вмешалась рука: сначала Аит-Нури, потом, казалось, Гюндоган. VAR молчит, судья показывает на центр. «Аль-Хиляль» вскипел, Буну кричал, пауза затянулась, но гол всё-таки был засчитан.
До перерыва «Сити» обрушил лавину моментов на ворота соперника. Савиньо, Доку, Холанн, Гюндоган, Гвардиол — казалось, любой из них мог бы уже снять вопрос о победителе. Но Яссин Буну, герой Марокко на ЧМ-2022, провёл, возможно, лучший матч своей жизни. Десять сейвов, отбитый удар Холанда с пяти метров, сейв на инстинкте против Гвардиола — всё, чтобы команда дожила до второго тайма.
Огненные 7 минут — «Сити» теряет контроль
На перерыв Гвардиола уводил команду, которая владела мячом 71% времени, но вела всего 1:0. И уже через 44 секунды после возвращения на поле счёт стал 1:1 — Маркос Леонардо добил мяч в сетку после хаоса в штрафной.
Прошло ещё 6 минут — и Малком убежал от всех после разрезающего паса и выдал хладнокровнейший удар мимо Эдерсона — 1:2. Гвардиола моментально ответил на этот гол заменами: вышли Родри, Аке и Аканджи.
Буквально сразу же Холанн, как настоящий хищник в штрафной, выровнял игру после углового — 2:2. Казалось, теперь «Сити» вернёт всё в привычное русло. Но время, жара и отсутствие контроля начали давать о себе знать.
Родри получил микротравму. Фоден сидел на скамейке. Вместо контроля — импровизация, вместо спокойствия — беспорядочность. Аканджи попал в штангу, Холанн не успел на добивание — «Сити» нервничал, и очень сильно. Всё шло к дополнительному времени. Горожане не проиграли — но с наступлением овертайма уже не контролировали матч.
Драма дополнительного времени
На 94-й минуте Кулибали, как будто подсмотрев в конспекты Серхио Рамоса, пробил головой после углового — 2:3. И только тут Гвардиола выпускает Фодена. Кажется, это должно было случиться намного раньше.
И Фил Фоден сразу оправдал свой выход. На 104-й минуте Шерки вырезал идеальный пас с фланга, Фил мягко принял и, не дав мячу коснуться земли, отправил его в дальний угол — 3:3. Его 100-й гол за клуб. Ключевая метка, которую никто не вспомнит, потому что через 3 минуты «Сити» был шокирован в последний раз в этом матче.
Милинкович-Савич бьёт головой, Эдерсон тащит, но отбивает прямо перед собой. А там — Маркос Леонардо. Даже не пробил, а как будто затолкнул мяч в сетку, падая вместе с ним. 3:4 — Гвардиола в бешенстве.
«Манчестер Сити» продолжает неудачи сезона 24/25
«Сити» очень рано вылетел с турнира — оставляя за собой лишь вопросы. Почему Фоден вышел так поздно? Почему Родри не играл с первых минут? Почему в овертайме защита с Диашем, Аке и Аканджи провалилась дважды?
Пепу Гвардиоле и всему «Сити» остаётся воспринимать ранний вылет как возможность лучшей подготовиться к старту следующего сезона (до которого осталось не так-то много).
А «Аль-Хиляль»… как будто просто играл, как мог. С сердцем, потрясной физикой и верой в себя. Буну выдал очередной вечный перфоманс в воротах, а Маркос Леонардо стал героем не только матча, но и, возможно, турнира.