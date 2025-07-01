Корона рухнула со звоном: «Аль-Хиляль» сенсационно отправил «Манчестер Сити» домой

Ночь, когда окончательно треснула манчестерская гегемония. «Манчестер Сити», действующий чемпион мира среди клубов, вылетел с КЧМ после феерического поражения от «Аль-Хиляля». На табло — 3:4, но это сухая арифметика, за которой скрывается трагедия фаворита и триумф андердога. Сити вылетел в 1/8 финала. «Аль-Хиляль» — в четвертьфинале. А между ними — 120 минут футбольной лихорадки в тропической духоте Орландо.

Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала Манчестер Сити — Аль-Хиляль 3:4 Голы: 1:0 Бернарду Силва (9'), 1:1 Маркос Леонардо (46'), 1:2 Малком (52'), 2:2 Эрлинг Холанд (55'), 2:3 Калиду Кулибали (94'), 3:3 Филип Фоден (104'), 3:4 Маркос Леонардо (112') Манчестер Сити: Эдерсон, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол (Мануэль Аканджи, 53'), Райан Айт Нури, Илкай Гюндоган (Родриго Эрнандес, 53'), Бернарду Силва, Тейьяни Рейндерс (Райан Шерки, 91'), Савиньо, Эрлинг Холанд (Омар Мармуш, 91'), Жереми Доку, Матеус Нунес (Натан Аке, 53') Аль-Хиляль: Яссин Буну, Ренан Лоди, Мотеб Аль-Харби (Али аль-Булаихи, 88'), Калиду Кулибали, Жоау Канселу (Хамад Аль-Ями, 88'), Малком (Кайо, 64'), Сергей Милинкович-Савич, Нассер аль-Давсари (Мусаб аль-Джувайр, 106'), Рубен Невеш, Маркос Леонардо (Халид Аль-Ганнам, 116'), Мохаммед Канно (Али Ладжами, 83') Предупреждения: Йошко Гвардиол (27'), Матеус Нунес (39'), Мануэль Аканджи (105 + 1'), Маркос Леонардо (113')

«Сити» начал привычно — нагло, напористо, с мячом под контролем и пространством под ногами. Уже на 9-й минуте Бернарду Силва добил мяч в ворота после беспорядочной суеты в штрафной. Но даже в этот гол — как в предчувствие беды — вмешалась рука: сначала Аит-Нури, потом, казалось, Гюндоган. VAR молчит, судья показывает на центр. «Аль-Хиляль» вскипел, Буну кричал, пауза затянулась, но гол всё-таки был засчитан.

Гол Силвы globallookpress.com

До перерыва «Сити» обрушил лавину моментов на ворота соперника. Савиньо, Доку, Холанн, Гюндоган, Гвардиол — казалось, любой из них мог бы уже снять вопрос о победителе. Но Яссин Буну, герой Марокко на ЧМ-2022, провёл, возможно, лучший матч своей жизни. Десять сейвов, отбитый удар Холанда с пяти метров, сейв на инстинкте против Гвардиола — всё, чтобы команда дожила до второго тайма.

Сейв Буну globallookpress.com

Огненные 7 минут — «Сити» теряет контроль

На перерыв Гвардиола уводил команду, которая владела мячом 71% времени, но вела всего 1:0. И уже через 44 секунды после возвращения на поле счёт стал 1:1 — Маркос Леонардо добил мяч в сетку после хаоса в штрафной.

Маркос Леонардо globallookpress.com

Прошло ещё 6 минут — и Малком убежал от всех после разрезающего паса и выдал хладнокровнейший удар мимо Эдерсона — 1:2. Гвардиола моментально ответил на этот гол заменами: вышли Родри, Аке и Аканджи.

Малком globallookpress.com

Буквально сразу же Холанн, как настоящий хищник в штрафной, выровнял игру после углового — 2:2. Казалось, теперь «Сити» вернёт всё в привычное русло. Но время, жара и отсутствие контроля начали давать о себе знать.

Эрлинг Холанн празднует гол globallookpress.com

Родри получил микротравму. Фоден сидел на скамейке. Вместо контроля — импровизация, вместо спокойствия — беспорядочность. Аканджи попал в штангу, Холанн не успел на добивание — «Сити» нервничал, и очень сильно. Всё шло к дополнительному времени. Горожане не проиграли — но с наступлением овертайма уже не контролировали матч.

Драма дополнительного времени

На 94-й минуте Кулибали, как будто подсмотрев в конспекты Серхио Рамоса, пробил головой после углового — 2:3. И только тут Гвардиола выпускает Фодена. Кажется, это должно было случиться намного раньше.

Удар Кулибали globallookpress.com

И Фил Фоден сразу оправдал свой выход. На 104-й минуте Шерки вырезал идеальный пас с фланга, Фил мягко принял и, не дав мячу коснуться земли, отправил его в дальний угол — 3:3. Его 100-й гол за клуб. Ключевая метка, которую никто не вспомнит, потому что через 3 минуты «Сити» был шокирован в последний раз в этом матче.

Фил Фоден globallookpress.com

Милинкович-Савич бьёт головой, Эдерсон тащит, но отбивает прямо перед собой. А там — Маркос Леонардо. Даже не пробил, а как будто затолкнул мяч в сетку, падая вместе с ним. 3:4 — Гвардиола в бешенстве.

Маркос Леонардо globallookpress.com

«Манчестер Сити» продолжает неудачи сезона 24/25

«Сити» очень рано вылетел с турнира — оставляя за собой лишь вопросы. Почему Фоден вышел так поздно? Почему Родри не играл с первых минут? Почему в овертайме защита с Диашем, Аке и Аканджи провалилась дважды?

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Пепу Гвардиоле и всему «Сити» остаётся воспринимать ранний вылет как возможность лучшей подготовиться к старту следующего сезона (до которого осталось не так-то много).

А «Аль-Хиляль»… как будто просто играл, как мог. С сердцем, потрясной физикой и верой в себя. Буну выдал очередной вечный перфоманс в воротах, а Маркос Леонардо стал героем не только матча, но и, возможно, турнира.