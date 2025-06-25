Мрачная перспектива. К чему ведет экспансия мультиклубных сетей

Это написано черным по белому. На поле и за его пределами футбольный свод правил порой раздражающе расплывчат, но статья 5.01 регламента УЕФА для клубных турниров предельно ясна.

«Никто, — гласит она, — не может одновременно быть вовлеченным — прямо или косвенно, в любой форме — в управление, администрирование и/или спортивную деятельность более чем одного клуба, участвующего в соревнованиях под эгидой УЕФА».

Далее уточняется: «Ни одно физическое или юридическое лицо не может иметь контроль или оказывать влияние на более чем один клуб, участвующий в турнире УЕФА », — под чем подразумевается «обладание большинством голосов акционеров» или «возможность любыми средствами оказывать решающее влияние на процесс принятия решений в клубе».

Вот почему участие «Кристал Пэлас» в их первом в истории еврокубковом сезоне висит на волоске. Вот почему крупнейший акционер лондонского клуба Джон Текстор ищет способ продать свою 43-процентную долю совладельцу «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсону. Инвестиционная компания Текстора Eagle Football Holdings также является крупнейшим акционером французского «Лиона», который, как и «Пэлас», пробился в Лигу Европы.

«Кристал Пэлас» — победитель Кубка Англии-2025 globallookpress.com

Для «Пэлас» это стало серьезной проблемой, но так и должно быть. С какой стати УЕФА — главный футбольный орган Европы — должен позволять двум клубам с единым владельцем или схожей системой управления участвовать в одном и том же турнире? Конечно, должны существовать правила, исключающие конфликты интересов и защищающие спортивную честность.

В последние недели «Кристал Пэлас» тихо убеждал УЕФА в своей правоте, указывая на то, что хотя Текстор и является крупнейшим акционером клуба, ему принадлежит лишь 25% голосов. Более того, в мае прошлого года сам Текстор признал, что его идея интегрировать «Пэлас» в свою мультиклубную империю, куда входят «Лион», «Моленбек» (Бельгия), «Ботафого» (Бразилия) и ФК «Флорида» (США), оказалась неосуществимой, поскольку клуб фактически управляется председателем Стивом Пэрришем.

Теперь УЕФА предстоит решить, означает ли попытка Текстора продать долю Джонсону, что «Кристал Пэлас» соответствует правилам. Сделку еще должна одобрить английская Премьер-лига, и она не будет завершена до того, как УЕФА вынесет свое решение. Крайний срок подачи ходатайств о смягчении в случаях мультиклубного владения истек 1 марта. В «Пэлас» надеются, что УЕФА учтет тот факт, что Текстор начал процесс продажи своей доли еще в прошлом году.

«Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии-2025 globallookpress.com

Если «Кристал Пэлас» будет исключен из Лиги Европы, он не сможет опуститься в третий по рангу турнир — Лигу конференций. Вся эта запутанная история сводится к следующему: в Лигу конференций уже квалифицировался датский «Брондбю», который принадлежит инвестиционной компании Global Football Holdings — ее возглавляет совладелец «Пэлас» Дэвид Блитцер. И «Брондбю», как и «Лион», будет иметь приоритет перед «Пэлас», поскольку правила УЕФА гласят: в случае конфликта интересов при мультиклубном владении приоритет получает команда, занявшая более высокое место в своем национальном чемпионате.

Если решение УЕФА окажется не в пользу «Пэлас», сочувствие им обеспечено. Все видели, что значит для болельщиков победа в Кубке Англии — это первый крупный трофей в истории клуба. Эту победу горячо приветствовало и всё футбольное сообщество: триумф над «Манчестер Сити» в финале стал редким примером победы андердога — явление, которое в современном футболе, особенно в Англии, становится всё более редким на фоне доминирования кучки богатейших клубов.

Сочувствие вызывает и «Дроэда Юнайтед» из чемпионата Ирландии, который уже был исключен из следующего розыгрыша Лиги конференций из-за возможности (всего один шанс из пятнадцати на стадии второго квалификационного раунда), что им мог бы достаться в соперники датский клуб «Силькеборг», который, в свою очередь, принадлежит базирующейся в Алабаме Trivela Group.

Оливер Гласнер привел «Кристал Пэлас» к исторической победе в Кубке Англии globallookpress.com

Читая заявление «Дроэды», после того как их апелляция была отклонена Спортивным арбитражным судом, невозможно было не почувствовать их боль. Это «клуб, основанный на местной общине, который каждый день сражается, чтобы превзойти ожидания», и для него первое за 12 лет участие в еврокубках — как победителя Кубка Ирландии, всего второй раз в истории — могло бы стать «переломным моментом не только с финансовой точки зрения, но и с эмоциональной — для игроков, персонала и болельщиков».

Но нравится нам это или нет, потенциальный или реальный конфликт интересов всё равно существует, когда два клуба с одним владельцем выступают в одном турнире. С июня прошлого года действуют правила, призванные предотвращать такие ситуации. И так и должно быть. Каким бы органом был УЕФА, если бы таких правил не существовало?

Проблема в том, что запоздалая попытка УЕФА навести порядок в вопросе мультиклубного владения не идет ни в какое сравнение с масштабом самой проблемы.

Она вовсе не отпугивает владельцев от создания сетей клубов. Это всего лишь имитация соблюдения правил, не более чем косметические меры, применяемые исключительно в рамках турниров УЕФА. Будто бы единственная проблема мультиклубных структур заключается в сравнительно редких (хотя и стремительно учащающихся) случаях, когда два принадлежащих одному владельцу клуба могут встретиться на поле. Но настоящая угроза куда глубже: это потеря клубами суверенитета, идентичности и смысла существования.

«Лейпциг» и «Зальцбург» входят в футбольную империю «Ред Булла» globallookpress.com

В своем последнем аналитическом отчете под названием «Финансовый и инвестиционный ландшафт европейских клубов» УЕФА зафиксировал, что уже 105 клубов из высших дивизионов Европы входят в структуры мультиклубного владения. В их числе — 15 в английской Премьер-лиге, 11 в Серии А, 10 в Лиге 1, 9 в Ла Лиге и 6 в Бундеслиге.

Некоторые клубы добились серьезных успехов в рамках такой системы — наиболее очевидные примеры: «Лейпциг», «Ред Булл Зальцбург» и «Жирона». Но по мере роста явления число подобных историй всё больше уступает числу клубов с богатой историей, которые фактически распродали свои амбиции и идентичность зарубежным инвесторам (чаще всего — но не исключительно — из США), рассматривающим их как простые активы в своем инвестиционном портфеле.

Некоторые из таких инвесторов действительно обладают определенной компетентностью. Многие — нет.

Одной из самых быстрорастущих мультиклубных сетей в последние годы стала структура 777 Partners, которая приобрела доли в клубах Испании («Севилья»), Италии («Дженоа»), Бельгии («Стандард»), Франции («Ред Стар» из Парижа), Германии («Герта»), Австралии («Мельбурн Виктори») и Бразилии («Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро). Вскоре после заключения сделки на покупку английского «Эвертона» — на которую, впрочем, не удалось собрать средства — вся империя 777 Partners начала рушиться, поставив под угрозу судьбу всех ее клубов.

«Жирона» globallookpress.com

Как уже говорилось в этой колонке в 2023 году, существует масса причин для беспокойства по поводу роста мультиклубного владения и на удивление равнодушного отношения к нему со стороны президента УЕФА Александера Чеферина.

Да, вопрос спортивной честности — например, ситуация, при которой «Кристал Пэлас» может встретиться с принадлежащим Тектору «Лионом» в Лиге Европы — важен. Но это далеко не самая серьезная угроза для будущего футбола. Куда страшнее — экзистенциальный риск , при котором целые клубы и даже лиги становятся не более чем сателлитами головных структур, находящихся выше по цепочке.

Однако давно обещанные меры УЕФА касаются только этого одного аспекта. Они лишь требуют от клубов выполнить ряд формальных условий, чтобы — хотя бы на бумаге — устранить видимость конфликта интересов.

City Football Group, например, была вынуждена временно передать свои акции испанской «Жироны» независимым управляющим через так называемую «слепую трастовую схему» под контролем УЕФА, чтобы получить разрешение на участие в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, где уже выступал «Манчестер Сити». Точно так же поступила компания INEOS, которая передала свои акции французской «Ниццы» в слепой траст перед Лигой Европы, ведь в турнире также участвовал «Манчестер Юнайтед», в котором председатель совета директоров INEOS сэр Джим Рэтклифф владеет 28,9% акций и контролирует спортивную политику.

В последние недели прошлого сезона «Ноттингем Форест» объявил, что Эвангелос Маринакис сократил свою долю влияния в клубе — он передал акции в слепой траст и подал документы в реестр компаний Великобритании (Companies House) в апреле, указав, что больше не является «лицом, обладающим существенным контролем» над NF Football Investments Limited. Всё это было сделано, чтобы клуб соответствовал правилам УЕФА в случае, если окажется в одном турнире с принадлежащим ему греческим «Олимпиакосом».

В итоге «Олимпиакос» стал чемпионом и получил путевку в Лигу чемпионов, а «Форест» попали в Лигу конференций. И вот 12 июня в реестр компаний вновь было подано уведомление, что Маринакис снова признан «лицом, обладающим существенным контролем» над клубом с «Сити Граунд».

Эвангелос Маринакис globallookpress.com

Изменилось ли в реальности что-либо, кроме формальной стороны дела — судить можем только по заявлениям самого клуба. Однако показательно, что после того, как Маринакис вышел на поле, чтобы вступить в словесную перепалку с главным тренером Нуну Эшпириту Санту после матча с «Лестером» (2:2, 11 мая), клуб выпустил заявление, в котором хвалил «нашего владельца» и подчеркивал силу «его лидерства — не только на словах, но и в действиях и личном участии».

Извините за отступление, но суть в следующем: даже после передачи акций в слепой траст Маринакис, судя по всему, участвовал в жизни «Ноттингем Форест» куда активнее, чем это обычно бывает у владельцев клубов Премьер-лиги, особенно зарубежных. И, безусловно, активнее, чем Текстор в управлении «Кристал Пэлас». Но поскольку речь идет лишь о документах, нужный пункт был формально соблюден.

Почему и как «Пэлас» и «Дроэда» не сумели пройти через те же бюрократические процедуры до крайнего срока 1 марта — знают только они. «Пэлас» мог бы заявить, что вопрос мультиклубной собственности тогда вообще не стоял у них на повестке дня — как и возможное участие в еврокубках, возможно. Но когда у клуба есть не один, а сразу два крупных инвестора, контролирующих другие команды, это выглядит как серьезная недоработка.

Джон Текстор globallookpress.com

Что касается «Дроэды», то они выиграли Кубок Ирландии еще в ноябре, Времени на то, чтобы привести всё в соответствие с регламентом, у них было предостаточно.

В эмоциональном заявлении клуба на прошлой неделе говорилось о «месяцах переговоров, конструктивного диалога, сотнях часов юридической подготовки и множестве предложений, основанных на ранее принятых прецедентах», но в итоге признавалось: клуб «не справился». Как бы ни было велико их разочарование, клуб — а скорее всего, речь шла именно от лица его владельцев — заявил: «Мы принимаем ответственность и приносим извинения».

Это по-настоящему печальная ситуация.

Когда задумываешься о злоупотреблениях, лазейках и сомнительных действиях, которые становятся возможными благодаря мультиклубной собственности, становится очевидно: ни «Дроэда», ни даже «Кристал Пэлас» не находятся в центре этой проблемы. В случае с «Дроэдой» речь идет скорее о регуляторной неудаче — такой, которую крупные игроки европейского футбола никогда бы не допустили. А если и допустили, у них хватило бы влияния, финансов и юридических ресурсов, чтобы обойти проблему.

Но ни один из этих «слепых трастов» или косметических перестановок даже близко не подходит к тому, чтобы реально решить суть проблемы.

Александер Чеферин globallookpress.com

То, что УЕФА пытается регулировать — это лишь верхушка айсберга: мелкие процедурные нарушения в небольшом числе клубов в то время, как под поверхностью уже происходит куда более серьезный ущерб для европейского футбола.

Чем глубже и шире проникают щупальца мультиклубной системы, тем ближе мы к будущему, в котором футбол будет поделен между несколькими конкурирующими сетями, владеющими крупнейшими клубами во всех лигах и на всех континентах. И неважно, принадлежат ли эти сети производителям энергетиков, венчурным инвестиционным фондам или государственным суверенным фондам, и неважно, оформлены ли формально клубы во временные трасты для отвода глаз — это мрачная перспектива для вида спорта, чья популярность с XIX века строилась на очень простой и очень привлекательной идее: клуб существует, чтобы представлять свое сообщество.

Все футбольные трансферы

Футбольные власти никогда не проявляли и малейшего желания по-настоящему заняться вопросом мультиклубного владения — и как-то даже символично, что вся «борьба» свелась к бумажной волоките.

Должны ли два клуба, находящиеся даже частично под контролем одного и того же лица или организации, иметь право участвовать в одном турнире? Нет, не должны. Но в текущей системе исключение таких клубов, как «Дроэда» и «Пэлас», вряд ли решит проблему — это лишь в очередной раз подчеркнет, насколько важно правильно оформить документы.