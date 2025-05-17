История написана красно-синим: «Кристал Пэлас» шокировал «Ман Сити» в финале Кубка Англии

Есть матчи, которые выигрываются. А есть — которые остаются в вечности. «Кристал Пэлас» не просто победил «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии — он переписал свою историю. Команда, которую годами не воспринимали всерьёз на уровне больших трофеев, наконец обрела то, что с трудом умещается в слове «триумф».

Футбол. Англия. Кубок ФА Кристал Пэлас — Манчестер Сити 1:0 Гол: 1:0 Эберечи Эзе (16') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Марк Гехи (Хефферсон Лерма, 61'), Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон (Уилл Хьюз, 87'), Даити Камада, Эберечи Эзе, Исмаила Сарр, Жан-Филипп Матета (Эдвард Нкетиа, 78') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Савиньо (Филип Фоден, 76'), Бернарду Силва (Илкай Гюндоган, 88'), Кевин Де Брёйне, Эрлинг Холанд, Жереми Доку, Омар Мармуш (Claudio Echeverri, 76'), Nico O'Reilly Предупреждения: Nico O'Reilly (66'), Бернарду Силва (75'), Рубен Диаш (82'), Кевин Де Брёйне (85'), Дин Хендерсон (90 + 1'), Claudio Echeverri (90 + 4')

Слёзы на трибунах, выдох после десяти добавленных минут, игроки, рухнувшие на газон — не от усталости, а от осознания. Это случилось. Первая в истории клуба победа в крупном турнире. И произошло это не где-нибудь, а на самом «Уэмбли». Против системы Пепа Гвардиолы.

Героем матчем однозначно стал Эберечи Эзе. Волшебник, дирижёр, артист. Но до того, как он забил, была цепочка других событий. Матета — оттянул защитников, Муньос — разогнал фланг, выдал мяч в штрафную, и Эзе, опередив Аканжи, хлёстко уложил мяч в сетку. 16-я минута. Все сдерживаемые эмоции фанатов вырвалась наружу.

Кристал Пэлас — Манчестер Сити globallookpress.com

Но было ясно: этот гол — не финал, а только пролог. «Сити» не умеет проигрывать без боя.

Стена в воротах

И тогда началась другая история — о Дине Хендерсоне. Он играл с холодной головой и руками, в которых была заморожена вся атака «Сити». Уже на 30-й минуте он стал центральной фигурой матча — сначала сомнительный момент: выбежал на перехват Холанна и зацепил мяч рукой вне штрафной. «Сити» негодовал. VAR молчал. Хендерсон остался на поле. И уже через пару минут — пенальти.

Бернарду Силва падает после контакта с Тайриком Митчеллом. Решение есть — точка. Мяч ставит Омaр Мармуш. Разбег, удар, Хендерсон летит в угол — и отбивает! А затем и добивание Холанна нейтрализует. «Уэмбли» был потрясён.

Дин Хендерсон globallookpress.com

Он вытащит и удар Доку, и плотный выстрел Эчеверри — 18-летнего дебютанта, которого Гвардиола бросил в бой в отчаянии. Всё, что не шло мимо — шло в руки Хендерсона. Вратарь, которого «Сити» когда-то не заметил. Теперь — символ поражения той самой машины, которую они строили годами.

Кристал Пэлас — Манчестер Сити globallookpress.com

Неугасающий «Пэлас»

Год назад «Кристал Пэлас» был в середине таблицы и без определённого будущего. Сегодня — с Кубком Англии в руках, с местом в Лиге Европы и тренером, который сделал невозможное. Оливер Гласнер превратил скучную команду в организованную армию. 5-4-1 без мяча? Да. Но дисциплинированно, чётко, с холодной уверенностью.

Муньос и Митчелл перекрывали фланги, Гэи и Андерсен — зону у штрафной. Камада блокировал удары, Матета тянул мяч вперёд. У «Пэлас» был не только план, но уверенность в том, что он сработает.

Сломанный механизм

«Манчестер Сити» — это машина. Но даже машины ломаются, когда ржавеет логика. Без опорника, с Де Брюйне и Силвой в глубине, с флангами в лице Савиньо и Доку, «Сити» выглядел экспериментом. Давление было, но момент за моментом они сталкивались со стеной. Удары — мимо, передачи — без адресата.

И даже гений Де Брюйне на закате его карьеры в клубе не смог спасти игру для команды. А Гвардиола, стоя у бровки, лишь в отчаянии разводил руками после упущенных моментов.

Кристал Пэлас — Манчестер Сити globallookpress.com

Финал, которого ждали 121 год

Для «Кристал Пэлас» это — точка отсчёта. Клуб с юга Лондона, проигравший финалы в 1990-м и 2016-м, наконец стал победителем. Первая большая победа за 121 год. И дело не только в трофее. Дело в ощущении: они могут это делать.

Да, это был и день страха. Десять добавленных минут тянулись как вечность, каждый угловой «Сити» съедал невероятное количество нервных клеток.

Кристал Пэлас — Манчестер Сити globallookpress.com

Но финальный свисток принёс абсолютно уникальную и искреннюю радость. Все рухнули на газон — и уже неважно, что по ту сторону поля стояли миллионы и миллиарды. Сегодня победила мечта, и она была красно-синей.