История написана красно-синим: «Кристал Пэлас» шокировал «Ман Сити» в финале Кубка Англии

Слёзы на трибунах, выдох после десяти добавленных минут, игроки, рухнувшие на газон — не от усталости, а от осознания. Это случилось. Первая в истории клуба победа в крупном турнире. И произошло это не где-нибудь, а на самом «Уэмбли». Против системы Пепа Гвардиолы.
Героем матчем однозначно стал Эберечи Эзе. Волшебник, дирижёр, артист. Но до того, как он забил, была цепочка других событий. Матета — оттянул защитников, Муньос — разогнал фланг, выдал мяч в штрафную, и Эзе, опередив Аканжи, хлёстко уложил мяч в сетку. 16-я минута. Все сдерживаемые эмоции фанатов вырвалась наружу.
Но было ясно: этот гол — не финал, а только пролог. «Сити» не умеет проигрывать без боя.
Стена в воротах
И тогда началась другая история — о Дине Хендерсоне. Он играл с холодной головой и руками, в которых была заморожена вся атака «Сити». Уже на 30-й минуте он стал центральной фигурой матча — сначала сомнительный момент: выбежал на перехват Холанна и зацепил мяч рукой вне штрафной. «Сити» негодовал. VAR молчал. Хендерсон остался на поле. И уже через пару минут — пенальти.
Бернарду Силва падает после контакта с Тайриком Митчеллом. Решение есть — точка. Мяч ставит Омaр Мармуш. Разбег, удар, Хендерсон летит в угол — и отбивает! А затем и добивание Холанна нейтрализует. «Уэмбли» был потрясён.
Он вытащит и удар Доку, и плотный выстрел Эчеверри — 18-летнего дебютанта, которого Гвардиола бросил в бой в отчаянии. Всё, что не шло мимо — шло в руки Хендерсона. Вратарь, которого «Сити» когда-то не заметил. Теперь — символ поражения той самой машины, которую они строили годами.
Неугасающий «Пэлас»
Год назад «Кристал Пэлас» был в середине таблицы и без определённого будущего. Сегодня — с Кубком Англии в руках, с местом в Лиге Европы и тренером, который сделал невозможное. Оливер Гласнер превратил скучную команду в организованную армию. 5-4-1 без мяча? Да. Но дисциплинированно, чётко, с холодной уверенностью.
Муньос и Митчелл перекрывали фланги, Гэи и Андерсен — зону у штрафной. Камада блокировал удары, Матета тянул мяч вперёд. У «Пэлас» был не только план, но уверенность в том, что он сработает.
Сломанный механизм
«Манчестер Сити» — это машина. Но даже машины ломаются, когда ржавеет логика. Без опорника, с Де Брюйне и Силвой в глубине, с флангами в лице Савиньо и Доку, «Сити» выглядел экспериментом. Давление было, но момент за моментом они сталкивались со стеной. Удары — мимо, передачи — без адресата.
И даже гений Де Брюйне на закате его карьеры в клубе не смог спасти игру для команды. А Гвардиола, стоя у бровки, лишь в отчаянии разводил руками после упущенных моментов.
Финал, которого ждали 121 год
Для «Кристал Пэлас» это — точка отсчёта. Клуб с юга Лондона, проигравший финалы в 1990-м и 2016-м, наконец стал победителем. Первая большая победа за 121 год. И дело не только в трофее. Дело в ощущении: они могут это делать.
Да, это был и день страха. Десять добавленных минут тянулись как вечность, каждый угловой «Сити» съедал невероятное количество нервных клеток.
Но финальный свисток принёс абсолютно уникальную и искреннюю радость. Все рухнули на газон — и уже неважно, что по ту сторону поля стояли миллионы и миллиарды. Сегодня победила мечта, и она была красно-синей.