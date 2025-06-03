Миссия выполнена. Что ждет «Пари Сен-Жермен» после долгожданного триумфа в Лиге чемпионов?

Победа «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов означает, что теперь клуб и сам город официально находятся на футбольной карте мира. На что дальше?

Разгром «Интера» (5:0) стал не просто посвящением «ПСЖ» в элиту, но и открыл новые горизонты. Куда же еще может взобраться этот клуб?

За последнее десятилетие они потратили кучу денег, и хотя у них были отдельные крупные победы, до прошлой субботы их все равно считали своего рода второсортной командой — до тех пор, пока в их коллекции не появилось самое главное трофейное подтверждение.

Когда инвестиционный фонд Qatar Sports Investments (QSI) купил клуб в 2011 году, а президент Нассер Аль-Хелаифи начал активно вкладываться, многие в футбольном сообществе полагали, что это пиар-ход, элемент «мягкой силы», направленный на улучшение имиджа страны Персидского залива перед чемпионатом мира 2022 года.

Что ж, чемпионат мира уже прошел. Затем речь шла о том, чтобы доказать жизнеспособность «проекта» и завоевать самый престижный футбольный трофей. И это теперь тоже сделано.

«Пари Сен-Жермен» — победитель Лиги чемпионов сезона-2024/25 globallookpress.com

Так куда дальше? Удвоит ли QSI свои усилия или, наоборот, решит, что «миссия выполнена», и полностью выйдет из проекта?

К этому мы еще вернемся, но прежде стоит понять, что Катар сделал для Парижа с точки зрения футбола.

Не хочется никого обидеть, все-таки это Город света. Но долгое время, по сравнению с традиционными футбольными столицами, футбол играл в Париже довольно второстепенную роль. Да, именно в Париже была основана ФИФА, и да, именно здесь Пеле забил свой знаменитый гол в фильме «Побег к победе». Но, друзья, ФИФА появилась в 1904 году и вскоре переехала в Цюрих (да, это тоже не совсем футбольная столица), а «легендарный» гол Пеле так и вовсе вымышленный — он был частью киношного сюжета.

По сути, до триумфа «ПСЖ» Франция подарила Европе всего одного клубного чемпиона — «Марсель». И не стоит забывать, что его позже признали виновным в договорных матчах, лишили титулов и принудительно отправили в низшую лигу. На уровне страны у Франции есть лишь еще один европейский трофей — Кубок обладателей кубков, который «ПСЖ» выиграл в сезоне 1995/96. Тем самым они встали в один ряд с такими клубами, как ...«Динамо» Тбилиси, «Мехелен» и «Магдебург».

Луис Энрике — главный тренер «Пари Сен-Жермен» globallookpress.com

Франция в целом исторически не реализовывала свой потенциал в клубном футболе. И в рамках самой Франции Париж также не оправдывал ожиданий. Да, «Пари Сен-Жермен» выиграл больше всех чемпионских титулов (13), но до прихода QSI в 2011 году город мог похвастаться лишь тремя победами в элитном дивизионе — двумя с «ПСЖ» (1985/86 и 1993/94) и одним с «Расинг Клуб де Пари» в сезоне-1935/36.

Главные силы французского футбола долгое время базировались далеко от столицы: «Марсель», «Монако» и «Лион» — на юге, «Бордо» и «Нант» — на западе.

А что насчет того, что Париж — якобы кузница футбольных талантов, непрерывно производящая гениальных игроков? Это тоже довольно недавнее явление. Среди 12 футболистов с наибольшим количеством матчей за сборную Франции лишь один (Тьерри Анри) родом из парижского региона. А среди 10 лучших бомбардиров сборной — только двое (Анри и Килиан Мбаппе) из столицы.

Что изменилось? Покупка «ПСЖ» фондом QSI, безусловно, стала ключевым катализатором, но не единственным. Да, они вбухали в клуб огромные средства, при этом не раз нарушая правила финансового fair play и заключая урегулирующие соглашения с финансовым органом УЕФА.

«Пари Сен-Жермен» возле Триумфальной арки в Париже globallookpress.com

Но клуб также унаследовал целый резервуар юных талантов прямо у себя под боком; «ПСЖ» не создавал этот поток парижских дарований — и им потребовалось время, чтобы осознать, чем они располагают. До того как вектор был переориентирован на молодых игроков, в том числе воспитанников академии, клуб делал ставку на дорогостоящих готовых звезд — от Златана Ибрагимовича до Неймара и Лионеля Месси, надеясь построить суперклуб из громких имен, который будет работать как на поле, так и за его пределами.

Во втором случае всё сработало идеально. Хотя до сих пор идут споры, что именно обеспечило такой эффект — культ звезд или заслуга блестящей маркетинговой команды. Доходы «ПСЖ» взлетели выше 800 млн евро, и нет, это не только результат спонсорских контрактов с катарскими компаниями по подозрительно завышенным ставкам (что привело к трем разным расследованиям УЕФА, похожим на то, с чем сталкивается «Манчестер Сити» в Премьер-лиге). «ПСЖ» стал подлинным глобальным брендом. Количество футболок «ПСЖ», которые по всему миру носят люди, не различающие «Парк де Пренс» и обычную парковку, выросло экспоненциально. Сегодня они повсеместны — особенно среди модной молодежи и тех, кто стремится быть в тренде.

На поле дела обстояли куда скромнее, особенно если учитывать, сколько денег было потрачено. За последние пять сезонов убытки «ПСЖ» составили почти миллиард долларов (да, пандемия внесла свою лепту, но сумма всё равно колоссальная). Это больше, чем у любого другого клуба, кроме «Барселоны».

Однако в прошлом сезоне потери значительно сократились — до управляемых 56 миллионов евро, а в этом году клуб, возможно, вообще выйдет в ноль.

Частично это стало возможным благодаря перестройке состава. Клуб избавился от игроков с гигантскими зарплатами. Кроме того, помогла более рациональная работа на трансферном рынке и магия амортизации (когда стоимость игрока распределяется по сроку контракта, что позволяет снизить ежегодную нагрузку на бюджет).

Нассер Аль-Хелаифи globallookpress.com

Но в значительной степени решающей ставка на молодежь: даже дорогие молодые футболисты обходятся дешевле, поскольку получают меньше.

Можно спорить, в какой степени отказ от эпохи Мбаппе–Месси–Неймара был частью продуманной стратегии, а в какой — вынужденной мерой. Аль-Хелаифи назвал ставку на молодежь частью «проекта» еще до финала Лиги чемпионов, но вопрос в том, не стал ли этот «проект» следствием соглашения с УЕФА, заключенного в 2022 году после нарушения правил финансового fair play, которое вынудило клуб умерить аппетиты, чтобы избежать новых санкций.

Как бы то ни было, бухгалтерия вдруг стала выглядеть весьма прилично. Помогло и то, что победа в Лиге чемпионов пришла уже без необходимости платить Мбаппе его астрономическую зарплату. Сейчас в составе в основном молодые футболисты, которые пока не требуют сверхвыплат. Это как выиграть Супербоул с командой, состоящей из игроков на минимальных контрактах.

Бренд на мировой арене создан. Главный футбольный трофей добыт. Клуб движется в сторону устойчивого будущего. Даже сам Париж наконец стал по-настоящему футбольным городом.

Прогнозы и ставки на футбол

Последний факт подтверждается тем, что богатейший человек Франции — магнат индустрии роскоши Бернар Арно — совместно с Red Bull Group инвестировал в другой парижский клуб — «Париж», который в этом году вышел в Лигу 1. Два клуба из столицы Франции разделяет менее полукилометра.

Потребовались огромные инвестиции, но результат неоспорим. Это — достижение.

И вот теперь возникает вопрос: не решит ли Катар и QSI, что пора уходить? Они могут с полным правом сказать, что превратили «ПСЖ» в гиганта, способного удерживать статус и без них — возможно, даже стать прибыльным клубом, если французская лига наконец-то разберется с ТВ-контрактами или если вернется идея Суперлиги.

Продолжение следует. Аль-Хелаифи, без сомнения, хочет остаться. Но захотят ли в Дохе переключиться на что-то другое — это уже совсем другая история.