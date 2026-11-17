В Париже есть место, где два футбольных мира разделяют всего 44 метра асфальта. С одной стороны бульвара Мюра стоит «Парк де Пренс», дом ПСЖ с его катарскими миллиардами, европейскими трофеями и мировыми звёздами. С другой — «Жан-Буэн», стадион клуба, который ещё два года назад играл во втором дивизионе. Долгое время соседство выглядело издевательством над «Парижем», но теперь ситуация стремительно меняется. У скромной команды появились собственные миллиардеры, поддержка Red Bull и третье место в чемпионате Франции.

9 ноября президентом «Парижа» официально стал Антуан Арно, старший сын Бернара Арно, владельца империи LVMH, в которую входят Louis Vuitton, Dior и десятки других люксовых брендов. Семья приобрела контроль над клубом ещё в 2024 году, однако до последнего времени предпочитала оставаться в тени прежнего руководства. Теперь Арно лично возглавил проект, который уже приносит неожиданные результаты. После десяти туров «Париж» набрал 20 очков, обыграл «Марсель» и «Монако» и отстаёт от лидирующего ПСЖ всего на три балла. При этом новый президент не спешит обещать победу над соседями. Он и сам много лет болеет за ПСЖ, а свой клуб предпочитает называть самостоятельным парижским проектом. Правда, история распорядилась куда интереснее — полвека назад «Париж» и ПСЖ были одной командой, потом разошлись и оказались по разные стороны футбольной пропасти. Теперь их снова свели вместе деньги, амбиции и одна городская улица.

Стадионы «Парк де Пренс» и «Жан-Буэн» находятся по соседству globallookpress.com

Пятьдесят лет назад «Париж» уже был старшим братом ПСЖ

В конце шестидесятых французская столица переживала довольно странные для футбольного мегаполиса времена. В Париже строили новый «Парк де Пренс», но играть на нём было практически некому. После упадка местных профессиональных клубов город остался без представителя в высшем дивизионе, и футбольные чиновники решили создать команду, которая наконец вернёт столице большой футбол. Так в 1969 году появился Paris Football Club. Инициаторы проекта собрали поддержку тысяч парижан, привлекли предпринимателей и начали искать способ быстро пробиться в элиту. Однако федерация не собиралась просто так выдавать новой команде место в первом дивизионе. Пришлось искать партнёра, и им стал «Стад Сен-Жермен», выступавший во второй лиге.

В 1970 году клубы объединились и образовали «Пари Сен-Жермен». Через год новая команда выиграла второй дивизион и поднялась в элиту. Казалось, у столицы наконец появился тот самый большой клуб, но счастливая семейная жизнь продлилась недолго. Парижские власти хотели видеть команду, которая представляла бы непосредственно город, а не пригородный Сен-Жермен-ан-Ле. Муниципалитет потребовал изменить название, и в мае 1972 года дело дошло до голосования. Сторонникам переименования не хватило всего трёх голосов для необходимого большинства. Компромисса не нашли, клуб раскололся.

Общая команда ПСЖ и «Парижа» в 1970 году globallookpress.com

«Париж» сохранил профессиональный состав и место в первом дивизионе, а ПСЖ пришлось начинать с третьего. На тот момент именно «ФК Париж» выглядел победителем семейного спора. Ему достался и обновлённый «Парк де Пренс», на котором команда провела следующие сезоны, но футбол быстро перевернул положение сторон. В 1974 году ПСЖ добрался до высшего дивизиона, а «Париж» из него вылетел. Позднее клуб ненадолго вернулся в элиту, однако закрепиться не сумел. Постепенно профессиональная структура распалась, команда опускалась всё ниже и теряла аудиторию. Последний раз до недавнего возвращения «Париж» выступал в первом дивизионе в сезоне-1978/79.

За следующие десятилетия ПСЖ выиграл множество трофеев, обзавёлся звёздами мирового уровня и в 2011 году перешёл под контроль катарского фонда Qatar Sports Investments. «Париж» тем временем продолжал существовать на задворках французского футбола. Пока одни привозили в столицу Ибрагимовича, Неймара и Месси, другие с трудом выбирались из третьего дивизиона. Новую жизнь клубу дал бизнесмен Пьер Ферраччи, который присоединился к проекту в двухтысячных и в 2012 году стал президентом. Он сделал ставку на развитие академии, строительство инфраструктуры и постепенное возвращение профессионального статуса. В 2019 году «Париж» открыл тренировочный комплекс в Орли, а в мае 2025-го спустя 46 лет наконец добрался до Лиги 1. К тому времени у Ферраччи уже появились партнёры, способные изменить масштаб всей истории. Причём вряд ли кто-то из основателей клуба мог представить, что спустя полвека его судьбой займётся семья самого богатого человека Франции.

Пьер Ферраччи празднует выход в Лигу 1 globallookpress.com

Семья Арно купила контрольный пакет, Red Bull принёс футбольные связи

О покупке «Парижа» семьёй Арно стало известно осенью 2024 года. Сделку закрыли 29 ноября, после чего компания Agache Sport получила 52,4% акций клуба. Ещё 10,6% достались Red Bull, а прежние акционеры сохранили оставшиеся доли. Для команды, которая только пыталась вернуться в элиту, появление таких партнёров стало событием почти невероятного масштаба.

Бернар Арно — один из богатейших людей мира и глава LVMH, крупнейшей группы компаний в индустрии роскоши. Его сын Антуан занимает руководящие должности в семейном бизнесе и давно интересуется спортом. Именно он стал лицом футбольных инвестиций семьи, хотя после покупки «Парижа» президентское кресло сохранили за Ферраччи. С самого начала Арно предпочёл осторожную риторику, не обещал немедленно обыграть ПСЖ и не объявлял о планах привезти в команду звёзд уровня Мбаппе. Главная идея заключалась в постепенном развитии: сначала выход в Лигу 1, затем закрепление в элите, укрепление академии и только после этого борьба за еврокубки.

Антуан Арно и Пьер Ферраччи объявляют о покупке клуба globallookpress.com

Но появление Red Bull быстро заставило болельщиков насторожиться. Австрийская компания давно превратила футбол в отдельное направление бизнеса. В её сети работают «Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и другие клубы, связанные общей системой поиска и развития игроков. Поклонники «Парижа» опасались, что любимую команду ждёт похожая судьба: новое название, коммерческий ребрендинг и постепенная потеря собственной идентичности. Ещё в октябре 2024 года представитель группировки Ultras Lutetia объяснял Le Parisien, что болельщики приветствуют серьёзные инвестиции, но категорически не хотят видеть на вывеске Red Bull Paris. Особенно их беспокоила перспектива превратиться в зависимый элемент международной футбольной сети, где интересы одного клуба могут оказаться важнее другого.

Болельщики «Парижа» — Ultras Lutetia globallookpress.com

Пока эти опасения не оправдались. «Париж» сохранил название, цвета и собственное руководство. Red Bull выступает миноритарным акционером, а её влияние на спортивные решения остаётся ограниченным. По информации L'Équipe, представители компании участвуют в работе совета директоров, помогают с развитием и экспертизой, но не контролируют каждое назначение или трансфер. Тем не менее кадровые решения показывают, насколько серьёзно новые собственники взялись за дело. В октябре 2025 года спортивным директором стал Марко Неппе, который около десяти лет работал в «Баварии» и участвовал в формировании её чемпионских составов. Летом 2026-го команду возглавил Лиам Росеньор, известный по работе со «Страсбуром» и «Челси».

Англичанин подписал контракт до июня 2028 года и получил довольно понятную задачу: сделать «Париж» командой, которая способна самостоятельно диктовать условия на поле, а не только отбиваться от более сильных соперников. Для клуба, который предыдущий сезон провёл преимущественно в борьбе за выживание, это означало смену футбольных привычек. Сам Арно 9 ноября окончательно вышел из-за кулис — после отставки Ферраччи совет директоров избрал его президентом, а Жан-Марк Галло получил должность президента-делегата. Символическую передачу власти устроили несколькими днями раньше, во время домашнего матча с «Монако». Вечер закончился победой «Парижа» 3:1, а прежнего руководителя проводили овациями.

Антуан Арно в клубной кепке «Парижа» globallookpress.com

Потратили больше €60 млн и нашли нового лучшего бомбардира Лиги 1

Первый сезон после возвращения в элиту получился для «Парижа» непростым. Команда начинала чемпионат под руководством Стефана Жилли, который и добился повышения в классе, но к февралю 2026 года оказалась слишком близко к зоне вылета. Руководство решилось на смену тренера и пригласило Антуана Комбуаре. Опытный специалист быстро наладил результаты и завершил сезон на одиннадцатом месте, в двенадцати очках от зоны переходных матчей. Главным же подарком для болельщиков стали две победы над ПСЖ. В январе «Париж» выбил именитых соседей из Кубка Франции, а в мае выиграл городское дерби в чемпионате. Последняя встреча получилась особенно яркой. ПСЖ уже обеспечил себе титул и собирался праздновать чемпионство, но на «Жан-Буэне» неожиданно уступил 1:2. Брадли Барколя вывел гостей вперёд, после чего Алимами Гори забил дважды. Для болельщиков, которые десятилетиями наблюдали успехи соседей со стороны, подобный вечер стоил очень многого.

Футболисты «Парижа» празднуют гол Алимами Гори в ворота ПСЖ globallookpress.com

Летом 2026-го руководство решило, что одной борьбы за выживание теперь недостаточно. Комбуаре, несмотря на успешную концовку сезона, покинул клуб, а место главного тренера занял Росеньор. Под него начали перестраивать состав, причём новые собственники явно перестали экономить на трансферах. К концу июля расходы «Парижа» на приобретения превысили €60 млн. По данным официального сайта Лиги 1, на тот момент клуб потратил больше любого другого участника чемпионата. Если годом раньше руководство приглашало преимущественно опытных футболистов вроде Мозеса Саймона, Пьера Ле-Мелу и Амари Траоре, то теперь приоритет сместился в сторону более молодых исполнителей. Из «Осера» приехал Лассин Синайоко, из «Лорьяна» — Пабло Пажис. К команде присоединились 19-летний Патрик Заби и 18-летний Эммануэль Мбемба, ранее выступавший в системе ПСЖ. «Париж» также выкупил защитника Диего Копполу и нападающего Луку Колеошо, которые уже играли за команду на правах аренды.

Лиам Росеньор руководит «Парижем» globallookpress.com

За десять туров новая трансферная политика принесла результат, который вряд ли кто-то ожидал настолько быстро. «Париж» выиграл шесть матчей, дважды сыграл вничью и потерпел всего два поражения. Команда Росеньора разгромила «Ниццу» (3:0), обыграла «Марсель» на выезде (3:2), справилась со «Страсбуром» (2:1) и устроила перестрелку с «Ренном» (4:3). Особенно показательным стал матч против «Монако» 1 ноября. Гости больше владели мячом, однако «Париж» гораздо опаснее атаковал. Синайоко дважды отличился ещё до перерыва, а после гола Фоларина Балогана организовал третий мяч, отдав передачу Пажису. Хозяева победили 3:1 при 19 тысячах зрителей и поднялись на четвёртое место.

Через неделю «Париж» выиграл у «Осера» (1:0) благодаря очередному голу Синайоко, который для малийского нападающего стал уже девятым в десяти турах чемпионата. Сейчас Синайоко лидирует в гонке бомбардиров, хотя ещё несколько месяцев назад выступал за команду, которая боролась за выживание. Вместе с ним заметно прибавил Пажис, которого в ноябре впервые вызвали в сборную Франции. 23-летний футболист умеет играть между линиями, помогает в коротком пасе и регулярно создаёт моменты партнёрам. В центре поля остаётся важнейшей фигурой капитан Ле-Мелу, а опытный Кевин Трапп обеспечивает необходимую надёжность в воротах.

Лассин Синайоко празднует второй гол в ворота «Монако» globallookpress.com

Росеньор использует несколько схем, чаще всего 4-2-3-1, но при необходимости перестраивается на тройку центральных защитников. Его команда старается начинать атаки коротким пасом, активно использует подключения фланговых игроков и быстро ищет Синайоко в свободных зонах. В отличие от прошлогоднего «Парижа», нынешний способен долго контролировать мяч и при этом довольно опасен на контратаках. После десяти туров у клуба 17 забитых и десять пропущенных мячей, а домашний стадион пока остаётся неприступным: четыре победы и ничья в пяти матчах. Для второго сезона после возвращения в элиту результат впечатляющий. Правда, зависимость от Синайоко уже становится очевидной — на его счету девять из семнадцати командных голов.

ПСЖ остаётся недосягаемым, но футбольная карта Парижа явно меняется

Как бы ни радовали нынешние результаты, сравнивать возможности двух парижских клубов пока просто невозможно. ПСЖ давно входит в число самых богатых команд Европы, регулярно играет в Лиге чемпионов и располагает инфраструктурой мирового уровня. «Париж» только начинает строить собственную систему, а его нынешнее третье место после десяти туров ещё не гарантирует даже попадания в еврокубки. Антуан Арно это прекрасно понимает — более того, новый президент давно болеет за ПСЖ и не скрывает симпатии к клубу, который теперь формально является его конкурентом. В интервью L'Équipe он даже отказался обсуждать возможность переезда «Парижа» на «Парк де Пренс», назвав арену домом ПСЖ. По его словам, подобные разговоры были бы неуважительными по отношению к соседям.

Пабло Пажис празднует гол «Монако» вместе с партнёрами globallookpress.com

Пока «Париж» довольствуется «Жан-Буэном», куда переехал летом 2025 года со стадиона «Шарлети». Переезд оказался важнее, чем может показаться. Прежняя арена с беговыми дорожками не позволяла создать полноценную футбольную атмосферу, а новые трибуны находятся гораздо ближе к полю. Средняя посещаемость в первом сезоне выросла примерно до 17 тысяч зрителей при вместимости около 19,5 тысяч. Но этот успех породил новую проблему — по информации L'Équipe, руководство уже изучает возможность переезда на арену вместимостью 30–35 тысяч человек. Среди вариантов — расширение «Жан-Буэна», модернизация «Шарлети» или строительство нового стадиона в Париже либо пригородах. Пока окончательного решения нет, а сам Арно публично предпочитает не торопиться.

Есть у клуба и более сложная задача: найти собственную аудиторию в городе, который привык считать ПСЖ главной футбольной командой. Поклонники «Парижа» гордятся историей, близостью к местным сообществам и работой с молодёжью. Теперь им приходится привыкать к соседству с владельцами мировых брендов и возможному росту цен на билеты. При этом у нового руководства есть сильное преимущество, поскольку Париж и окружающий регион остаются одним из крупнейших источников футбольных талантов в Европе. Здесь выросли Килиан Мбаппе, Н'Голо Канте, Поль Погба и десятки других игроков, которым пришлось уезжать в академии по всей стране. Для «Парижа» возможность удерживать больше талантливых подростков дома может оказаться важнее любого громкого трансфера.

Стадионы «ПСЖ» и «Парижа» globallookpress.com

Именно на это рассчитывают Арно и его партнёры из Red Bull. Первый предоставляет финансовую стабильность и связи в большом бизнесе, вторые помогают развивать спортивную инфраструктуру и систему поиска игроков. Пока клуб не пытается повторить трансферную политику ПСЖ времён первых катарских инвестиций. Вместо одной-двух дорогих звёзд руководство предпочитает собирать команду из молодых футболистов, которых можно развивать и со временем продавать дороже.

Календарь и таблица Лиги 1

Сейчас клубы разделяют три очка в таблице и 44 метра между стадионами. 12 декабря они встретятся в очередном дерби, на этот раз на «Парк де Пренс». У «Парижа» появится возможность показать, насколько далеко продвинулась перестройка под руководством Росеньора. Полвека назад именно «ФК Париж» достались место в элите и главный стадион столицы, но ПСЖ довольно быстро забрал себе всё футбольное внимание города. Теперь у старшего соседа снова появились деньги, амбиции и собственные герои. О реальной конкуренции за титул речи пока что не идёт, однако впервые за многие десятилетия у парижан (как и у всех нас) есть веская причина следить за футболом по обе стороны бульвара Мюра.