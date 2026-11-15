В воскресенье, 15 ноября, сборная Франции примет сборную Турции в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Наций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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22:25 Главным судьей матча будет Крис Кавана из Англии.

22:17 Стартовый состав сборной Турции: Озер, Челик, Демирал, Бардакджи, Топчу, Эльмалы, Чалханоглу, Гюлер, Юксек, Узун, Гюль.

22:15 Стартовый состав сборной Франции: Меньян, Кумбеди, Жаке, Конате, Рабьо, Шерки, Баркола, Диуф, Да Кунья, Олисе, Мбаппе.

22:00 За всю историю команды сыграли между собой 7 матчей. В 5 играх победила сборная Франции, в 1 Турции, ещё 1 матч завершился вничью.

21:57 У сборной Турции травмированы — Шимшир и Йылдыз, дисквалифицирован — Кабак, вне состава — Актюркоглу и Шенгезер.

21:55 У сборной Франции травмированы — Аклиуш, Дембеле, Калюлю, Кунде, Лакруа, Мбаппе, Салиба, Чуамени, М. Тюрам, личные причины — Упамекано, вне состава — Коне, дисквалифицированных игроков нет.

21:53 В прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная Турции на своем поле потерпела поражение от Бельгии (1:2). Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив также остался без очков, когда теперь в чужих стенах проиграла Италии (1:3).

21:51 В прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная Франции на выезде потерпела поражение от Италии (1:3). Ранее в предыдущем туре этого же турнира коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах крупно обыграла Бельгию (4:1).

21:49 Турция после пяти туров текущего раунда занимает четвертую строчку в квартете 1, не имея очков в активе. Команда на 10 баллов отстаёт как от лидирующей Италии, так и от второй в таблице Франции, а также на девять пунктов от третьей в квартете Бельгии.

21:47 Франция перед заключительным туром занимает вторую строчку в квартете 1, набрав 10 очков. Команда лишь по личным встречам уступает лидирующей Италии, а также на один балл опережает третью в группе Бельгию и на 10 пунктов — аутсайдера квартета, Турцию.

21:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.94