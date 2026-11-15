Сборные Беларуси и Албании играют на стадионе имени Рудольфа Илловски в Будапеште в шестом туре Лиги наций. Команда Виктора Гончаренко занимает второе место в группе C1 с десятью очками, уступая албанцам два балла. Обе сборные уже обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах за повышение в дивизион B, однако прямую путевку получит только победитель группы. Беларуси для этого необходимы три очка, тогда как Албании достаточно ничьей.

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19:25 А сборная Албании выходит в таком составе: Бериша, Митай, А. Исмайли, Джимсити (к), Хюсай, Пило, Асллани, Шеху, Ходжа, Манай, Лячи.

19:20 Состав сборной Беларуси на матч: Лапоухов, Бегунов, Волков (к), Гоманов, Печенин, Селява, Эбонг, Лукашов, Концевой, Шуманский, Барковский.

19:15 Перед решающей игрой тренерский штаб получил сразу два усиления в атаке — Герман Барковский и Артем Шуманский отбыли дисквалификации, из-за которых пропустили выезд в Сан-Марино, и теперь снова доступны. Зато защитник Владислав Калинин повредил колено, поэтому на правом фланге его, вероятно, заменит Роман Бегунов. Александр Свирепа дисквалифицирован после удаления в предыдущем туре, а Виталий Лисакович вообще пропускает ноябрьский сбор. В центре поля Гончаренко может рассчитывать на Макса Эбонга и Валерия Громыко, через которых строится значительная часть атак сборной.

19:10 Особенно удачно белорусы действуют в обороне. За пять туров команда пропустила всего два мяча, причем оба пришлись на стартовую встречу в Тиране. С тех пор подопечные Гончаренко четыре раза подряд сыграли на ноль, а по надежности защиты опережают всех соперников по группе. В двух номинально домашних матчах Беларусь обыграла Сан-Марино и Финляндию с общим счетом 5:0. Впрочем, против Албании поддержка трибун снова не поможет: из-за ограничений УЕФА сборная проводит домашние встречи на нейтральном поле в Будапеште.

19:05 Назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера в начале года постепенно приносит результаты. Белорусы начали Лигу наций с поражения от Албании 0:2, затем сыграли вничью с Финляндией 0:0, после чего одержали три победы подряд. Сначала разгромили Сан-Марино 4:0, затем обыграли финнов 1:0, а в четверг снова справились с санмаринцами, на этот раз со счетом 2:0. Впервые в своей истории сборная выиграла три официальных матча подряд и теперь может завершить групповой этап на первом месте.

19:00 Кадровая ситуация у Марана постепенно улучшается. После травмы вернулся центральный защитник Арлинд Айети, а Кязим Лячи уже вышел в стартовом составе против Финляндии. Впрочем, несколько важных футболистов по-прежнему недоступны, включая вратаря Томаса Стракошу и нападающего Армандо Брою. Кроме того, из-за перебора желтых карточек игру пропустит основной опорник Ульбер Рамадани, которого может заменить Юльян Шеху. Впереди главная надежда связана с Реем Манaj, забившим 14 мячей в 50 матчах за национальную команду, а за организацию атак отвечает Кристьян Асллани.

18:55 В нынешнем розыгрыше Албания забила десять мячей и пропустила три. По результативности команда уверенно лидирует в группе, хотя далеко не все победы давались ей легко. Особенно показательной получилась домашняя встреча с Сан-Марино, когда албанцы сумели вырвать три очка лишь благодаря пенальти на 93-й минуте. На выезде команда также действует гораздо осторожнее: в одиннадцати последних гостевых матчах она лишь однажды забивала больше одного мяча, причем происходило это против соперников совершенно разного уровня.

18:50 Команда Роландо Марана подходит к заключительному туру с четырьмя победами в пяти матчах Лиги наций. После серии из пяти поражений перед началом турнира албанцы заметно поправили результаты: дважды обыграли Сан-Марино, победили Беларусь и обменялись победами с Финляндией. В четверг сборная взяла у финнов реванш за октябрьское поражение, выиграв 2:0. Правда, соперник провел значительную часть второго тайма в меньшинстве, поэтому этот результат едва ли можно считать свидетельством полного игрового превосходства.