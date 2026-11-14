Северная Ирландия рассчитывает укрепить лидерство в группе, опираясь на надёжную оборону и победу над Украиной в первом круге. Впрочем, хозяевам необходимо улучшить игру впереди: в двух домашних матчах они не забили ни разу. Украинцы, в свою очередь, испытывают проблемы с результативностью — всего два гола за четыре тура. Команде Андреа Мальдеры важно прибавить в атаке и взять реванш за поражение 0:3, чтобы сохранить шансы на борьбу за первое место

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22:00 Сборные провели семь очных матчей: трижды побеждала Украина, два раза сильнее оказывалась Северная Ирландия, ещё две встречи завершились вничью. Разница забитых мячей — 6:4 в пользу украинцев. При этом два последних противостояния остались за североирландцами: на чемпионате Европы 2016 года они выиграли со счётом 2:0, а 2 октября 2026-го добились победы 3:0 в рамках нынешней Лиги наций. Именно этот результат стал самым крупным успехом Северной Ирландии в истории противостояния.

21:50 Украинская сборная занимает третье место в группе B2, набрав четыре очка в четырёх матчах. Команда Андреа Мальдеры начала турнир с минимальной победы над Венгрией (1:0), после чего сыграла вничью с Грузией (0:0), а затем уступила Северной Ирландии (0:3) и Венгрии (1:2). В итоге украинцы забили всего два мяча и пропустили пять. Перед ноябрьскими матчами тренерский штаб столкнулся с кадровыми проблемами: из-за травм сборной не помогут Виктор Цыганков и Александр Зубков, а Матвей Пономаренко выбыл из-за повреждения. Артём Довбик был вызван в команду в качестве замены. Участие Николая Шапаренко и Валерия Бондаря находилось под вопросом из-за мышечного повреждения и перегрузки соответственно. При этом на предматчевой пресс-конференции Мальдера подтвердил, что в воротах сыграет Анатолий Трубин.

21:40 Сборная Северной Ирландии подходит к пятому туру Лиги наций в статусе лидера группы B2. После четырёх матчей команда Майкла О’Нила набрала восемь очков и опережает ближайшего преследователя — Венгрию — на один балл. Британцы начали турнир с победы над Грузией (1:0), затем сыграли вничью с Венгрией (0:0), разгромили Украину (3:0) и снова не пропустили в матче с грузинами (0:0). Таким образом, североирландцы остаются единственной командой нынешнего розыгрыша Лиги наций, которая пока не пропустила ни одного мяча. При этом результативность на домашнем поле пока вызывает вопросы: обе встречи в Белфасте завершились нулевыми ничьими. К предстоящему матчу хозяева подходят с кадровыми потерями: из-за травм не сыграют защитники Дэниел Баллард и Эоин Тоул, а также полузащитник Джейми Макдоннелл.

21:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.