16 ноября в 6-м туре дивизиона D Лиги наций по футболу сыграют Гибралтар и Мальта. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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Гибралтар

Турнирное положение: Гибралтар уже не станет первым в своей группе Лиги наций. На текущий момент команда пребывает на 3-й строчке турнирной таблицы.

При этом Гибралтар в трех матчах добыл два очка. Команда отличилась одним забитым мячом при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив Андорре — 0:2.

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До того Гибралтар нанес поражение Лихтенштейну — 2:0, а вот поединок с Мальтой принес паритет — 1:1. Команда уже двенадцать лет не обыгрывает мальтийцев.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Гибралтар нынче выглядит бледновато, однако явно постарается финишировать хотя бы вторым.

При этом Гибралтар в трех последних очных поединках с мальтийцами добыл всего одну ничью. Вот только проблемы с реализацией до сих пор не решены, да и вообще, креатив в действиях гибралтарцев прорывается крайне редко.

Команда явно намерена завершить турнир на позитивной ноте. Вот только непонятно, за счет чего гибралтарцы могут прибавить?!

Мальта

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы дивизиона D Лиги наций.

При этом Мальта в трех турах разжилась семью очками. А вот забить ей удалось четыре раза при двух пропущенных мячах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда расписала мировую со сборной Эсватини — 1:1.

До того Мальта нанесла поражение Андорре — 1:0, а вот несколько ранее подписала мировую с Гибралтаром — 1:1. Команда не уступила в шести последних поединках.

Состояние команды: Мальта текущий турнир проводит продуктивно, и явно постарается завершить его победой.

При этом Мальта относительно преуспевает в плане реализации. Состав команды по именам выглядит максимально скромно, но и его хватает для локального успеха в виде победы в своей группе. Мальтийцы на фоне оппонентов выглядят более организованными.

И уж точно команда будет действовать первым номером. Мальта постарается добыть свою третью победу в группе.

На что ставят в матче Гибралтар — Мальта Букмекерские коэффициенты на матч Гибралтар — Мальта: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мальта считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 2.70, а победа оппонента — в 4.33.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 4.00, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.22.

Прогноз: Мальтийцы выглядят монолитнее оппонента, имеющего огромные проблемы с реализацией.

2.15 Победа Мальты Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Гибралтар — Мальта принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа Мальты за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше одного мяча.

2.00 Тотал больше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Гибралтар — Мальта принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 1.5 за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт