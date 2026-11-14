16 ноября в 6-м туре дивизиона D Лиги наций по футболу сыграют Гибралтар и Мальта. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
Гибралтар
Турнирное положение: Гибралтар уже не станет первым в своей группе Лиги наций. На текущий момент команда пребывает на 3-й строчке турнирной таблицы.
При этом Гибралтар в трех матчах добыл два очка. Команда отличилась одним забитым мячом при трех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив Андорре — 0:2.
До того Гибралтар нанес поражение Лихтенштейну — 2:0, а вот поединок с Мальтой принес паритет — 1:1. Команда уже двенадцать лет не обыгрывает мальтийцев.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Гибралтар нынче выглядит бледновато, однако явно постарается финишировать хотя бы вторым.
При этом Гибралтар в трех последних очных поединках с мальтийцами добыл всего одну ничью. Вот только проблемы с реализацией до сих пор не решены, да и вообще, креатив в действиях гибралтарцев прорывается крайне редко.
Команда явно намерена завершить турнир на позитивной ноте. Вот только непонятно, за счет чего гибралтарцы могут прибавить?!
Мальта
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы дивизиона D Лиги наций.
При этом Мальта в трех турах разжилась семью очками. А вот забить ей удалось четыре раза при двух пропущенных мячах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда расписала мировую со сборной Эсватини — 1:1.
До того Мальта нанесла поражение Андорре — 1:0, а вот несколько ранее подписала мировую с Гибралтаром — 1:1. Команда не уступила в шести последних поединках.
Состояние команды: Мальта текущий турнир проводит продуктивно, и явно постарается завершить его победой.
При этом Мальта относительно преуспевает в плане реализации. Состав команды по именам выглядит максимально скромно, но и его хватает для локального успеха в виде победы в своей группе. Мальтийцы на фоне оппонентов выглядят более организованными.
И уж точно команда будет действовать первым номером. Мальта постарается добыть свою третью победу в группе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мальта считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 2.70, а победа оппонента — в 4.33.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 4.00, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.22.
Прогноз: Мальтийцы выглядят монолитнее оппонента, имеющего огромные проблемы с реализацией.
Ставка: Победа Мальты за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше одного мяча.
Ставка: Тотал больше 1.5 за 2.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Мальта не уступила в шести последних матчах
- Гибралтар забил всего один мяч в трех поединках Лиги наций
- Мальтийцы уже 12 лет не проигрывают Гибралтару
- Мальта в среднем пропускает реже одного мяча за матч
- Мальта победила в двух последних гостевых поединках