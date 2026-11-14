Норвегия постарается воспользоваться преимуществом своего поля и прервать серию поражений, тогда как Уэльс рассчитывает повторить результат октябрьской встречи. У хозяев значительно выше атакующий потенциал благодаря Холанду и Эдегору, но три последних поражения показали, что проблемы в обороне мешают команде набирать очки. Валлийцы, напротив, пока мало забивают и не отличались в двух выездных матчах группового этапа. Поэтому многое будет зависеть от того, сумеют ли норвежцы реализовать преимущество в атаке и избежать ошибок у собственных ворот

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19:15 Сборные провели между собой 12 матчей: по четыре победы у каждой команды, ещё четыре встречи завершились вничью. По количеству забитых мячей небольшое преимущество у валлийцев — 17:15. В последний раз соперники встречались 1 октября 2026 года в Кардиффе: Норвегия повела в счёте благодаря голу Оскара Бобба, однако Дэниел Джеймс восстановил равновесие, а Неко Уильямс принёс хозяевам победу — 2:1. До этого команды играли в ноябре 2011 года, когда Уэльс выиграл товарищеский матч со счётом 4:1. Таким образом, в последней очной встрече валлийцы вновь оказались сильнее, но общая статистика противостояния остаётся равной по количеству побед.

19:05 Сборная Норвегии занимает последнее место в группе A4 Лиги наций, имея три очка после четырёх туров. Команда Столе Сольбаккена начала турнир с победы над Данией (3:2), однако затем трижды подряд уступила с одинаковым счётом 1:2 — Португалии, Уэльсу и снова Португалии. В этих встречах норвежцы забили шесть мячей и пропустили восемь. Главными угрозами для соперников остаются Эрлинг Холанд, отличившийся трижды в первых двух турах, и Мартин Эдегор, на счету которого четыре голевые передачи. В ноябрьскую заявку вернулся Александр Сёрлот, восстановившийся после травмы. При этом Фредрик Аурснес выбыл из состава, а Юрген Странд Ларсен также не сможет помочь команде.

18:55 Сборная Уэльса располагается на третьей строчке группы A4, опережая Норвегию только по дополнительным показателям. Валлийцы набрали три очка благодаря победе над скандинавами (2:1), а в трёх остальных встречах уступили Португалии (0:1) и Дании (0:2, 0:1). Команда Крэйга Беллами забила всего два мяча и оба — в октябрьском матче с норвежцами: отличились Дэниел Джеймс и Неко Уильямс. Перед ноябрьскими играми в состав вернулись Харри Уилсон, Джо Родон и Карл Дарлоу. Однако в Осло гости не смогут рассчитывать на Бена Кабанго и Сорбу Томаса, которые пропустят встречу из-за дисквалификаций.

18:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.60.