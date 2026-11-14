В субботу, 14 ноября на кортах Индиан-Уэллса пройдёт полуфинал Итогового турнира WTA. Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Джессики Пегулы. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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23:50 30:30 В следующем розыгрыше Пегула попала в сетку.

23:50 30:15 Это явно гейм ошибок, в этот раз Пегула отправила мяч в аут.

23:49 30:0 Аналогичный приём мяча — Андреева снова отправляет мяч в аут.

23:48 15:0 Пегула подает, Андреева с приемом мяча не справляется — аут.

23:47 3:4 Российская теннисистка забирает гейм в этом розыгрыше после того, как американка не смогла поднять мяч и попала в сетку.

23:46 0:40 Мирра Андреева исполнила подачу навылет.

23:45 0:30 Мирра сыграла шикарно и отправила мяч на заднюю линию, пока ее соперница была у сетки.

23:45 0:15 Пегула отправила мяч в аут.

23:45 3:3 Мирра ошиблась на приёме мяча и угодила в сетку.

23:44 Ad:40 Эйс в исполнении Пегулы.

23:43 40:40 Не реализовала Мирра брейк-пойнт, Пегула с бекхэнда забрала розыгрыш.

23:42 30:40 Пегула допускает двойную ошибку.

23:42 30:30 Ай да Мирра! Россиянка подловила соперницу на противоходе и отправила в противоположный угол корта.

23:40 30:15 Мирра Андреева отправляет мяч в аут.

23:40 15:15 Эйс в исполнении американки и Мирра отправляет мяч аут.

23:40 0:15 Снова ошибка у Пегулы, снова она попала в сетку.

Мирра Андреева globallookpress.com

23:38 2:3 Очередной аут от Пегулы и Андреева забирает пятый гейм в матче.

23:38 40:Ad Не удался форхэнд у Пегулы, она попала в аут.

23:37 40:40 Пегула попала в сетку, снова ровно.

23:37 40:30 Блок-шот от Джесс и Мирра сокращает отставание в гейме.

23:36 40:15 На собственной же подаче Мирра ошибается и попадает в сетку.

23:36 30:15 Смэш в исполнении Пегулы.

23:35 15:15 Пегула отправила мяч в аут.

23:35 15:0 Двойная ошибка в исполнении Мирры Андреевой.

23:34 2:2 Мирра Андреева на противоходе подловила Джессику Пегулу и забрала гейм.

23:33 40:Ad Пегула допускает ошибку и отправляет мяч в аут.

23:32 40:40 Андреева с бэкхенда снова сравнивает счёт в гейме.

23:31 Ad:40 Мирра Андреева отправила мяч в аут.

23:30 40:40 Снова поровну, американка отправила мяч в аут.

23:30 Ad:40 Джессика с бэкхенда забрала розыгрыш.

23:29 40:40 Снова ровно в нашем матче, россиянка отправила мяч в аут.

23:28 40:Ad Мирра Андреева укороченным ударом вынудила соперницу попасть в сетку.

23:28 40:40 Ответка от американки, запустила она свечу, в итоге Андреева попала в сетку.

23:27 30:40 Андреева заставила Пегулу побегать по корту, в итоге американка ошиблась и попала в сетку.

23:27 30:30 В следующей атаке Пегула ошибается и отправляет мяч в аут.

23:16 30:15 Снова американка играет мощно на подаче, россиянка не справляется с приемом мяча и снова попадает в сетку.

23:26 15:15 Джессика Пегула на собственной подаче допускает двойную ошибку.

23:25 15:0 Мирра Андреев неудачно играет на приеме мяча и отправляет мяч в сетку.

Джессика Пегула globallookpress.com

23:23 2:1 Мирра Андреева допускает двойную ошибку и Джессика Пегула выходит вперёд в первом сете.

23:22 40:30 Форхэнд в исполнении Пегулы и она выходит вперёд в третьем гейме.

23:22 30:30 Затяжной розыгрыш завершился в пользу американки. Пегула укороченным ударом отправила мяч под сетку.

23:21 15:30 Снова ошибка от американки, в этот раз она отправляет мяч в аут.

23:21 15:15 Пегула ошибается и попадает в сетку.

23:20 15:0 Шесть минут идет встреча, а у нас уже третий гейм, Мирра отправляет мяч в аут.

23:19 1:1 Ещё один эйс от Пегулы и она забирает гейм.

23:18 40:30 Эйс в исполнении американки.

23:18 30:30 Довольно быстрый и динамичный теннис демонстрируют обе теннисистки. Мирра ловит Джесс на противоходе.

23:18 30:15 Пегули подаёт навылет и выходит вперед в гейме.

23:17 15:15 Российская теннисистка отлично играет на задней линии и отправиляет мяч прямо в угол.

23:17 15:0 Мирра отправляеь мяч в сетку, не справившись с подачей Пегулы.

23:16 0:1 Россиянка забирает первый гейм в первом сете.

23:16 15:40 Мирра Андррева выполняет эйс в матче.

23:15 15:30 Еще один аут в исполнении Джессики Пегулы.

23:15 15:15 Пегула не справляется с приемом мяча и отправляет его в аут.

23:14 15:0 Длинный розыгрыш завершается в пользу американки. Мирра попадает в сетку.

23:12 Матч Джессика Пегула — Мирра Андреева начался! Счет 0:0! На подаче россиянка! Поехали.

До матча

23:10 Для Мирры Андреевой — матч архиважный, в случае победы россиянка получит звание второй ракетки мира.

23:10 Теннисистки принимают участие в жеребьевке подачи и приступают к разминке, которая продлится несколько минут. К слову, ранее теннисисты на корте не встречались. Это будет их первая встреча.

23:05 Ну что, встречаем! На корт Теннис Гарден выходят Джессика Пегула и Мирра Андреева. Матч скоро начнётся.

22:50 В финале Итогового турнира WTA победитель пары Пегула/Андреева сыграет против победителя пары Носкова/Свитолина.

22:40 Андреева впервые в карьере выступает на Итоговом турнире. По итогам сезона она набрала 6306 очков и заняла третье место в чемпионской гонке. Главным достижением 18-летней теннисистки стала победа на «Ролан Гаррос». Кроме того, в ее активе титулы на турнирах в Аделаиде и Линце. На соревнованиях категории WTA 1000 Мирра дважды доходила до финала — в Мадриде и Пекине, но оба раза уступила в решающих матчах. Всего в текущем сезоне россиянка провела 69 встреч, одержав 53 победы при 16 поражениях.

22:30 Мирра Андреева безупречно провела групповой этап Итогового турнира WTA, одержав три победы в трех матчах. Благодаря такому результату россиянка стала одной из главных претенденток на титул. В стартовой встрече она уверенно обыграла украинку Элину Свитолину (6:4, 6:0), отдав сопернице лишь четыре гейма. Не менее впечатляющим получился матч против второй ракетки мира Арины Соболенко, завершившийся с таким же счетом (6:4, 6:0). В заключительном туре Андреева встретилась с Дианой Шнайдер (6:2, 6:1), которая заменила снявшуюся из-за травмы Каролину Мухову. Россиянка вновь не испытала серьезных проблем и уверенно завершила групповую стадию.

22:20 Лучшим достижением Пегулы на Итоговом турнире остается финал 2023 года. В прошлом сезоне она также выиграла два матча на групповом этапе, однако в полуфинале уступила Елене Рыбакиной.

22:10 Пегула занимает пятую строчку мирового рейтинга WTA. В нынешнем сезоне 32-летняя теннисистка провела 66 матчей, одержав 51 победу при 15 поражениях. В ее активе титулы на турнирах в Дубае и Чарлстоне, а также выход в финалы соревнований в Берлине, Вашингтоне и Цинциннати. Кроме того, американка добралась до полуфиналов Australian Open и US Open.

22:00 Джессика Пегула успешно преодолела групповой этап Итогового турнира WTA, одержав две победы в трех матчах. Американка начала соревнования с поражения от соотечественницы Кори Гауфф (4:6, 7:6, 2:6), которой уступила в трех сетах. Во второй встрече она оказалась сильнее украинки Марты Костюк (6:2, 7:5), а затем в напряженном противостоянии обыграла действующую чемпионку Уимблдона Линду Носкову (7:6, 4:6, 7:5).

21:50 В Индиан-Уэллсе сегодня солнечная погода с небольшой облачностью, около +26℃.

21:40 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 6.85.

21:30 Всем привет. Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию женского полуфинала Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе, в котором сойдутся Мирра Андреева из России и Джессика Пегула из США.