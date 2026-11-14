Украинка Элина Свитолина сыграет против чешки Линды в 1/2 финала Итогового турнира WTA. Матч пройдет 15 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 00:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.44.
Носкова
Линда выиграла два из трех матчей на групповом этапе.
В первом туре она одержала победу над Мартой Костюк.
Носкова уверенно обыграла украинку в двух сетах — 6:2, 6:4
Во втором матче Носкова выиграла у американки Кори Гауфф — 6:3, 6:3.
В третьем матче 21-летняя теннисистка уступила Джессике Пегуле — 6:7, 6:4, 5:7.
Носкова впервые стала участницей Итогового турнира. В этом сезоне чешка набрала 4343 очка и заняла восьмое место в чемпионской гонке.
Еще в июле было известно, что Носкова поедет на WTA Finals благодаря победе на Уимблдоне.
Носкова занимает восьмое место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 58 матчей (42 победы, 16 поражений). На харде Линда выиграла 19 из 29 матчей. На этом покрытии она ни разу в этом году не доходила до финала.
Свитолина
Элина тоже выиграла два из трех матчей на групповом этапе.
В первом туре Свитолина разгромно проиграла Мирре Андреевой.
Украинская теннисистка конкретно разочаровала в матче против россиянки, сумев взять лишь четыре гейма — 4:6, 0:6.
Зато во втором туре Свитолина совершила камбэк в матче против чешки Каролины Муховой — 3:6, 6:2, 6:2.
Но главным сюрпризом стала победа 32-летней украинки над Ариной Соболенко — 6:3, 3:6, 6:1.
В этом сезоне Свитолина набрала 5121 очко и заняла шестое место в чемпионкой гонке. В 2026-м она выиграла турниры в Окленде и Риме, а также дошла до финала в Дубае.
Кроме того, Элина добралась до полуфинала на Australian Open, а также на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Торонто.
Свитолина провела 70 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 52 победы и 18 поражений.
Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир впервые с 2019 года.
Свитолина — чемпионка WTA Finals 2018 года. На том турнире она обыграла Петру Квитову, Каролину Плишкову, Каролин Возняцки, Кики Бертенс и Слоан Стивенс. В 2019-м украинка уступила в финале итогового австралийке Эшли Барти.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Носкову в этом матче можно поставить за 1.59, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 2.38.
Прогноз: Носкова ранее выиграла три из четырех матчей против Свитолиной.
Ранее в этом сезоне Элина обыграла Линды на грунте в Штутгарте — 7:6, 7:5. В конце сентября чешка взяла реванш, победив украинку в рамках Кубка Билли Джин Кинг — 6:3, 7:6.
Свитолина сейчас воодушевлена победой над Соболенко, и это действительно серьезное достижение. Но в то же время надо признать, что с Ариной сейчас что-то не то.
В общем, уверенная победа Носковой над Свитолиной ни разу не удивит.
Рекомендуемая ставка: победа Носковой в двух сетах за 2.44.