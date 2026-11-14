прогноз на матч 1/2 финала Итогового турнира WTA, ставка за 2.44

Украинка Элина Свитолина сыграет против чешки Линды в 1/2 финала Итогового турнира WTA. Матч пройдет 15 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 00:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.44.

Носкова

Линда выиграла два из трех матчей на групповом этапе.

В первом туре она одержала победу над Мартой Костюк.

Носкова уверенно обыграла украинку в двух сетах — 6:2, 6:4

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Во втором матче Носкова выиграла у американки Кори Гауфф — 6:3, 6:3.

В третьем матче 21-летняя теннисистка уступила Джессике Пегуле — 6:7, 6:4, 5:7.

Носкова впервые стала участницей Итогового турнира. В этом сезоне чешка набрала 4343 очка и заняла восьмое место в чемпионской гонке.

Еще в июле было известно, что Носкова поедет на WTA Finals благодаря победе на Уимблдоне.

Носкова занимает восьмое место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 58 матчей (42 победы, 16 поражений). На харде Линда выиграла 19 из 29 матчей. На этом покрытии она ни разу в этом году не доходила до финала.

Свитолина

Элина тоже выиграла два из трех матчей на групповом этапе.

В первом туре Свитолина разгромно проиграла Мирре Андреевой.

Украинская теннисистка конкретно разочаровала в матче против россиянки, сумев взять лишь четыре гейма — 4:6, 0:6.

Зато во втором туре Свитолина совершила камбэк в матче против чешки Каролины Муховой — 3:6, 6:2, 6:2.

Но главным сюрпризом стала победа 32-летней украинки над Ариной Соболенко — 6:3, 3:6, 6:1.

В этом сезоне Свитолина набрала 5121 очко и заняла шестое место в чемпионкой гонке. В 2026-м она выиграла турниры в Окленде и Риме, а также дошла до финала в Дубае.

Кроме того, Элина добралась до полуфинала на Australian Open, а также на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Торонто.

Свитолина провела 70 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 52 победы и 18 поражений.

Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир впервые с 2019 года.

Свитолина — чемпионка WTA Finals 2018 года. На том турнире она обыграла Петру Квитову, Каролину Плишкову, Каролин Возняцки, Кики Бертенс и Слоан Стивенс. В 2019-м украинка уступила в финале итогового австралийке Эшли Барти.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Носкову в этом матче можно поставить за 1.59, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 2.38.

Прогноз: Носкова ранее выиграла три из четырех матчей против Свитолиной.

Ранее в этом сезоне Элина обыграла Линды на грунте в Штутгарте — 7:6, 7:5. В конце сентября чешка взяла реванш, победив украинку в рамках Кубка Билли Джин Кинг — 6:3, 7:6.

Свитолина сейчас воодушевлена победой над Соболенко, и это действительно серьезное достижение. Но в то же время надо признать, что с Ариной сейчас что-то не то.

В общем, уверенная победа Носковой над Свитолиной ни разу не удивит.

2.44 Победа Носковой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.44 на матч Носкова — Свитолина принесёт прибыль 1440₽, общая выплата — 2440₽

Рекомендуемая ставка: победа Носковой в двух сетах за 2.44.