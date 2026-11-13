прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.83

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Шанхайских Драконов». Игра пройдет на «Арене-2000» 14 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Локомотив»

Турнирное положение: На счету «Локомотива» — 35 очков после 24 матчей. Ярославцы удерживают 2-ю позицию Западной конференции, на 4 балла отставая от лидирующего ЦСКА.

Последние матчи: В заключительных домашних встречах октября «Локомотив» обыграл московское «Динамо» (2:1, ОТ), «Северсталь» (1:0) и «Сочи» (6:2). Ноябрь ярославцы встретили поражением от «Лады» (0:1).

На выезде команда Дмитрия Квартальнова разгромила «Спартак» (4:1), но вновь уступила тольяттинцам (0:1, бул.). Следующая гостевая встреча с «Нефтехимиком» завершилась крупной победой (5:1).

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Не сыграют: Александр Радулов.

Состояние команды: «Локомотив» бьется за лидерство на Западе, хотя атакующая эффективность ярославцев заметно колеблется.

Команда Квартальнова сохраняет высокий класс и системную устойчивость. В семи последних матчах действующий чемпион одержал пять побед. В четырех предыдущих встречах «Локомотив» не пропускал больше одной шайбы.

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: «Шанхайские Драконы» в 24 матчах набрали 30 очков и закрепились на 6-й строчке Запада. От тройки лидеров китайский клуб отделяет всего 1 турнирный пункт.

Последние матчи: В первых числах ноября «Шанхайские Драконы» одержали две домашние победы — над «Салаватом Юлаевым» (3:2) и «Северсталью» (3:1). Затем китайский клуб уступил московскому «Динамо» (2:3).

Выездная серия команды Митча Лава началась с поражения от «Трактора» (2:5). Неудачным оказалось и следующее выступление в гостях — «Драконы» проиграли «Автомобилисту» (2:4).

Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: «Шанхайские Драконы» ощутимо прибавили относительно прошлого сезона и закрепились в зоне плей-офф.

Одной из сильных сторон команды Митча Лава в последние недели стали матчи на гостевом льду. Так, с 5 по 25 октября «Драконы» одержали шесть выездных побед кряду. Недавняя же поездка на Урал вышла за рамки этой тенденции.

На что ставят в матче Локомотив — Шанхайские Драконы Букмекерские коэффициенты на матч Локомотив — Шанхайские Драконы: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Локомотив» победил в трех последних личных встречах

В четырех из пяти последних личных встреч было забито 5 и менее голов

«Шанхайские Драконы» забили один гол в трех последних личных встречах в сумме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.47, победа «Шанхайских Драконов» — в 4.77.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.

Прогноз: «Шанхайские Драконы» на выезде играют смело, но против организованных соперников нередко теряют устойчивость в обороне. «Локомотив» дома умеет контролировать ход подобных встреч, но команда Митча Лава попытается избежать крупного провала.

1.83 «Шанхайские Драконы» победят с форой +1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Локомотив — Шанхайские Драконы принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: «Шанхайские Драконы» победят с форой +1 за 1.83.

Прогноз: Ярославцы уверенно чувствуют себя в позиционных атаках, однако «Шанхай» предпочитает быстрый обмен выпадами. Такой контраст игровых подходов обещает достаточно открытый хоккей.

1.94 Тотал больше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Локомотив — Шанхайские Драконы принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: Тотал больше 5 за 1.94.