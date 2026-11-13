В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Шанхайских Драконов». Игра пройдет на «Арене-2000» 14 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
«Локомотив»
Турнирное положение: На счету «Локомотива» — 35 очков после 24 матчей. Ярославцы удерживают 2-ю позицию Западной конференции, на 4 балла отставая от лидирующего ЦСКА.
Последние матчи: В заключительных домашних встречах октября «Локомотив» обыграл московское «Динамо» (2:1, ОТ), «Северсталь» (1:0) и «Сочи» (6:2). Ноябрь ярославцы встретили поражением от «Лады» (0:1).
На выезде команда Дмитрия Квартальнова разгромила «Спартак» (4:1), но вновь уступила тольяттинцам (0:1, бул.). Следующая гостевая встреча с «Нефтехимиком» завершилась крупной победой (5:1).
Не сыграют: Александр Радулов.
Состояние команды: «Локомотив» бьется за лидерство на Западе, хотя атакующая эффективность ярославцев заметно колеблется.
Команда Квартальнова сохраняет высокий класс и системную устойчивость. В семи последних матчах действующий чемпион одержал пять побед. В четырех предыдущих встречах «Локомотив» не пропускал больше одной шайбы.
«Шанхайские Драконы»
Турнирное положение: «Шанхайские Драконы» в 24 матчах набрали 30 очков и закрепились на 6-й строчке Запада. От тройки лидеров китайский клуб отделяет всего 1 турнирный пункт.
Последние матчи: В первых числах ноября «Шанхайские Драконы» одержали две домашние победы — над «Салаватом Юлаевым» (3:2) и «Северсталью» (3:1). Затем китайский клуб уступил московскому «Динамо» (2:3).
Выездная серия команды Митча Лава началась с поражения от «Трактора» (2:5). Неудачным оказалось и следующее выступление в гостях — «Драконы» проиграли «Автомобилисту» (2:4).
Не сыграют: Потери отсутствуют.
Состояние команды: «Шанхайские Драконы» ощутимо прибавили относительно прошлого сезона и закрепились в зоне плей-офф.
Одной из сильных сторон команды Митча Лава в последние недели стали матчи на гостевом льду. Так, с 5 по 25 октября «Драконы» одержали шесть выездных побед кряду. Недавняя же поездка на Урал вышла за рамки этой тенденции.
Статистика для ставок
- «Локомотив» победил в трех последних личных встречах
- В четырех из пяти последних личных встреч было забито 5 и менее голов
- «Шанхайские Драконы» забили один гол в трех последних личных встречах в сумме
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.47, победа «Шанхайских Драконов» — в 4.77.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.
Прогноз: «Шанхайские Драконы» на выезде играют смело, но против организованных соперников нередко теряют устойчивость в обороне. «Локомотив» дома умеет контролировать ход подобных встреч, но команда Митча Лава попытается избежать крупного провала.
Ставка: «Шанхайские Драконы» победят с форой +1 за 1.83.
Прогноз: Ярославцы уверенно чувствуют себя в позиционных атаках, однако «Шанхай» предпочитает быстрый обмен выпадами. Такой контраст игровых подходов обещает достаточно открытый хоккей.
Ставка: Тотал больше 5 за 1.94.