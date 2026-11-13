прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 14 ноября, начало — в 06:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Вегас»

Турнирное положение: «Вегас» занимает третье место в Западной конференции, набрав 28 очков.

Последние матчи: в последней игре регулярного чемпионата «Вегас» переиграл на домашнем льду «Юту» (5:3).

Не сыграют: Алекс Пьетранжело, Ноа Хэнифин.

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Состояние команды: в последних матчах «Вегас» одержал четыре победы, переиграв не только «Юту», но и «Баффало» (4:1), «Детройт» (2:1), «Питтсбург» (3:2).

«Нэшвилл»

Турнирное положение: в Западной конференции «Нэшвилл» занимает 4-е место, набрав 25 пунктов.

Последние матчи: «Нэшвилл» в гостевом поединке одержал победу над «Анахаймом» (4:2). В составе команды из штата Теннесси голами отметились Стивен Стэмкос, Шейн Райт, Джейден Страбл и Нильс Хёгландер.

Не сыграют: Джонатан Маршессо.

Состояние команды: «Нэшвилл» одержал победу в шестом матче подряд, команда также переиграла «Лос-Анджелес» (3:0), «Сент-Луис» (3:1), «Колорадо» (3:2 ОТ), «Каролину» (4:1) и «Тампа-Бэй» (5:4 Б).

На что ставят в матче Вегас — Нэшвилл Букмекерские коэффициенты на матч Вегас — Нэшвилл: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Вегас» занимает третье место в Западной конференции

«Нэшвилл» занимает четвёртое место в Западной конференции

В этом сезоне «Вегас» разгромил «Нэшвилл» (5:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» букмекерами оценивается в 1.90, ничья — в 4.40, а победа «Нэшвилла» — в 3.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.10.

Прогноз: «Вегас» подходит к матчу с четырьмя победами подряд и будет иметь преимущество домашней площадки. При этом «Нэшвилл» находится в отличной форме и выиграл шесть встреч кряду. Тем не менее хозяева обладают достаточным потенциалом, чтобы прервать победную серию соперника.

1.90 Победа «Вегаса» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Вегас» — «Нэшвилл» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Победа «Вегаса» с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Обе команды регулярно забивают, а в последних матчах «Вегаса» и «Нэшвилла» результативность находится на хорошем уровне. Учитывая атакующие возможности соперников, можно рассчитывать на несколько заброшенных шайб

2.02 ТБ 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Вегас» — «Нэшвилл» позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.02.