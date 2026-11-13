В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 14 ноября, начало — в 14:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: в Восточной конференции «Нефтехимик» занимает 2-е место, набрав 31 очко.
Последние матчи: в рамках минувшего тура регулярного чемпионата «Нефтехимик» одержал победу над командой «Салават Юлаев» (4:3 Б). В серии буллитов точными бросками отметились Артур Тянулин, Андрей Белозеров.
Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: в последних матчах хоккеисты из Нижнекамска одержали победы над «Сочи» (2:1), «Сибирью» (3:1), а также проиграли «Локомотиву» (1:5), «Металлургу» (1:8).
«Авангард»
Турнирное положение: в таблице Восточной конференции «Авангард» занимает 4-е место, набрав 28 очков.
Последние матчи: в рамках минувшего тура авангардисты одержали победу над «Металлургом» (4:2 ОТ). Решающую шайбу в овертайме забросил форвард Михаил Гуляев.
Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: омичи в последних матчах одержали победы над «Сибирью» (4:3 ОТ), ЦСКА (2:1 ОТ) и потерпели поражение от минского «Динамо» (0:4), «Сочи» (1:2 ОТ).
Статистика для ставок
- «Нефтехимик» занимает второе место в Восточной конференции
- «Авангард» занимает четвёртое место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Нефтехимик» переиграл «Авангард» (3:2)
- «Авангард» одержал победу над «Нефтехимиком» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» букмекерами оценивается в 2.10, ничья — в 4.30, а победа «Нефтехимика» — в 2.90.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.35, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.
Прогноз: «Нефтехимик» неплохо проводит домашние матчи, однако в последних встречах команда допускала серьёзные провалы в обороне. «Авангард» обладает более мощным атакующим потенциалом и постепенно набирает ход, одержав три победы в четырёх предыдущих матчах. Омичи способны воспользоваться проблемами хозяев и увезти из Нижнекамска два очка.
Ставка: Победа «Авангарда» с коэффициентом 2.10.
Прогноз: Обе команды имеют достаточно сильную атаку, но «Нефтехимик» не всегда надёжно действует в обороне. «Авангард» способен создать немало опасных моментов, особенно если хозяева будут вынуждены раскрываться по ходу встречи.
Ставка: ТБ 5 с коэффициентом 1.98.