«Авангард» увезёт два очка из Нижнекамска?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 14 ноября, начало — в 14:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Нефтехимик»

Турнирное положение: в Восточной конференции «Нефтехимик» занимает 2-е место, набрав 31 очко.

Последние матчи: в рамках минувшего тура регулярного чемпионата «Нефтехимик» одержал победу над командой «Салават Юлаев» (4:3 Б). В серии буллитов точными бросками отметились Артур Тянулин, Андрей Белозеров.

Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.

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Состояние команды: в последних матчах хоккеисты из Нижнекамска одержали победы над «Сочи» (2:1), «Сибирью» (3:1), а также проиграли «Локомотиву» (1:5), «Металлургу» (1:8).

«Авангард»

Турнирное положение: в таблице Восточной конференции «Авангард» занимает 4-е место, набрав 28 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего тура авангардисты одержали победу над «Металлургом» (4:2 ОТ). Решающую шайбу в овертайме забросил форвард Михаил Гуляев.

Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: омичи в последних матчах одержали победы над «Сибирью» (4:3 ОТ), ЦСКА (2:1 ОТ) и потерпели поражение от минского «Динамо» (0:4), «Сочи» (1:2 ОТ).

На что ставят в матче Нефтехимик — Авангард Букмекерские коэффициенты на матч Нефтехимик — Авангард: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Нефтехимик» занимает второе место в Восточной конференции

«Авангард» занимает четвёртое место в Восточной конференции

В этом сезоне «Нефтехимик» переиграл «Авангард» (3:2)

«Авангард» одержал победу над «Нефтехимиком» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» букмекерами оценивается в 2.10, ничья — в 4.30, а победа «Нефтехимика» — в 2.90.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.35, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.

Прогноз: «Нефтехимик» неплохо проводит домашние матчи, однако в последних встречах команда допускала серьёзные провалы в обороне. «Авангард» обладает более мощным атакующим потенциалом и постепенно набирает ход, одержав три победы в четырёх предыдущих матчах. Омичи способны воспользоваться проблемами хозяев и увезти из Нижнекамска два очка.

2.10 Победа «Авангарда» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Нефтехимик» — «Авангард» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Авангарда» с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Обе команды имеют достаточно сильную атаку, но «Нефтехимик» не всегда надёжно действует в обороне. «Авангард» способен создать немало опасных моментов, особенно если хозяева будут вынуждены раскрываться по ходу встречи.

1.98 ТБ 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Нефтехимик» — «Авангард» принесёт прибыль 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: ТБ 5 с коэффициентом 1.98.