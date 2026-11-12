прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Ладу». Игра пройдет в Нижнем Новгороде на «Волга Арене» 13 ноября, начало — в 19:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» занимает третье место в Западной конференции, набрав 31 пункт после 23 сыгранных матчей.

Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Торпедо» проиграл на выезде «Ак Барсу» (2:5).

Не сыграют: В составе команды потери отсутствуют.

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Состояние команды: прервалась двухматчевая победная серия нижегородцев, ранее «Торпедо» выиграл у московских клубов «Динамо» (4:3) и «Спартак» (3:1).

«Лада»

Турнирное положение: «Лада» занимает в Западной конференции 11-е место, набрав 15 очков в 25 сыгранных матчах.

Последние матчи: Автозаводцы потерпели очередное поражение в сезоне, проиграв в этот раз на выезде «Северстали» (3:4).

Не сыграют: В составе команды потери отсутствуют.

Состояние команды: «Лада» в последних матчах одержала победу над «Локомотивом» (1:0, 1:0 Б), «Авангардом» (3:2 ОТ) и проиграла «Салавату Юлаеву» (0:5).

Статистика для ставок

«Торпедо» занимают третье место в Западной конференции

«Лада» занимает одиннадцатое место в Западной конференции

В этом сезоне «Торпедо» разгромил «Ладу» (7:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» букмекерами оценивается в 1.55, ничья — в 4.60, а победа «Лады» — в 5.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.35, на тотал меньше 5.5 — за 1.57.

Прогноз: «Торпедо» подходит к матчу в статусе более сильной команды. Нижегородцы занимают третье место в Западной конференции, тогда как «Лада» располагается на 11-й строчке и испытывает серьёзные проблемы с результатами. Хозяева уже разгромили тольяттинцев в первой очной встрече сезона (7:2), поэтому имеют хорошие шансы вновь добиться успеха.

1.95 Фора «Торпедо» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Торпедо» — «Лада» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Фора «Торпедо» (-1.5) с коэффициентом 1.95.

Прогноз: В предстоящей встрече можно рассчитывать на результативный хоккей. «Торпедо» регулярно забрасывает несколько шайб за матч, а оборона «Лады» действует ненадёжно и часто допускает ошибки. В первой очной встрече соперники забросили девять шайб. Можно рискнуть в пользу результативной игры.

2.35 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Торпедо» — «Лада» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.35.