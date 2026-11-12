В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Ладу». Игра пройдет в Нижнем Новгороде на «Волга Арене» 13 ноября, начало — в 19:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Торпедо»
Турнирное положение: «Торпедо» занимает третье место в Западной конференции, набрав 31 пункт после 23 сыгранных матчей.
Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Торпедо» проиграл на выезде «Ак Барсу» (2:5).
Не сыграют: В составе команды потери отсутствуют.
Состояние команды: прервалась двухматчевая победная серия нижегородцев, ранее «Торпедо» выиграл у московских клубов «Динамо» (4:3) и «Спартак» (3:1).
«Лада»
Турнирное положение: «Лада» занимает в Западной конференции 11-е место, набрав 15 очков в 25 сыгранных матчах.
Последние матчи: Автозаводцы потерпели очередное поражение в сезоне, проиграв в этот раз на выезде «Северстали» (3:4).
Не сыграют: В составе команды потери отсутствуют.
Состояние команды: «Лада» в последних матчах одержала победу над «Локомотивом» (1:0, 1:0 Б), «Авангардом» (3:2 ОТ) и проиграла «Салавату Юлаеву» (0:5).
Статистика для ставок
- «Торпедо» занимают третье место в Западной конференции
- «Лада» занимает одиннадцатое место в Западной конференции
- В этом сезоне «Торпедо» разгромил «Ладу» (7:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» букмекерами оценивается в 1.55, ничья — в 4.60, а победа «Лады» — в 5.30.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.35, на тотал меньше 5.5 — за 1.57.
Прогноз: «Торпедо» подходит к матчу в статусе более сильной команды. Нижегородцы занимают третье место в Западной конференции, тогда как «Лада» располагается на 11-й строчке и испытывает серьёзные проблемы с результатами. Хозяева уже разгромили тольяттинцев в первой очной встрече сезона (7:2), поэтому имеют хорошие шансы вновь добиться успеха.
Ставка: Фора «Торпедо» (-1.5) с коэффициентом 1.95.
Прогноз: В предстоящей встрече можно рассчитывать на результативный хоккей. «Торпедо» регулярно забрасывает несколько шайб за матч, а оборона «Лады» действует ненадёжно и часто допускает ошибки. В первой очной встрече соперники забросили девять шайб. Можно рискнуть в пользу результативной игры.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.35.