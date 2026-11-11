прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.08

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 13 ноября. Начало встречи — в 03:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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«Флорида»

Турнирное положение: В активе «Флориды» — 22 очка по итогам 19 матчей. В Восточной конференции «Пантерз» занимают 7-ю строчку, на 2 зачетных балла отставая от «Оттавы».

Последние матчи: Домашнюю осечку в игре с «Детройтом» 3 ноября (3:5) «Флорида» сменила победой над «Чикаго» (5:3), тогда как выездная серия началась для «Пантерз» неудачно — с поражений от «Вашингтона» (3:4) и «Бостона» (1:4).

В третьей гостевой встрече команда Пола Мориса добилась успеха, уверенно разобравшись с «Коламбусом» (4:1).

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Не сыграют: Александр Барков, Джона Гаджович, Брэд Маршан, Сандис Вилманис.

Состояние команды: Череда травм лидеров в который раз осложнила старт сезона для «Флориды». Но с привычным запасом мастерства «Пантерз» удалось закрепиться в зоне плей-офф.

В 19 матчах команда Пола Мориса забила 60 голов и вошла в тройку худших по результативности среди представителей топ-8 Востока. В десяти предыдущих встречах «Флорида» одержала пять побед при пяти поражениях.

«Детройт»

Турнирное положение: «Детройт» после 19 матчей затерялся на 13-й позиции Восточной конференции с 17 очками. От кубковой восьмерки «Ред Уингз» отстают на 4 турнирных пункта.

Последние матчи: Единственную победу в шести предыдущих встречах «Детройт» одержал на выезде против «Флориды» (5:3). В Тампе команда уступила «Лайтнинг» (2:4), а дома проиграла «Вегасу» (1:2).

Гостевая серия команды Тодда Маклеллана продолжилась разгромом от «Колорадо» (0:4). Неудачным оказался и визит в Сент-Луис, где «Ред Уингз» потерпели четвертое поражение подряд (2:3).

Не сыграют: Альберт Юханссон, Дилан Ларкин, Джон Гибсон.

Состояние команды: Кризис результативности не способствует улучшению положения «Детройта». Перестройка «Ред Уингз» не дала предметного прогресса, сохранив туманные перспективы.

Перед выездом во Флориду команда Тодда Маклеллана потерпела четыре поражения кряду. Ни в одном матче на этом отрезке коллектив из Мичигана не провел больше двух голевых атак.

Статистика для ставок

«Детройт» не побеждает в гостях на протяжении трех матчей кряду

«Флорида» победила «Детройт» в трех из четырех последних матчей дома

В трех последних личных встречах было забито 7 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.08, ничья — в 4.36, победа «Детройта» — в 3.12.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.

Прогноз: «Детройт» в который раз переживает сложный период, особенно с точки зрения построения атак. «Флорида» всегда готова навязать соперникам силовой хоккей и завладеть территорией домашнего льда.

2.08 «Флорида» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Флорида — Детройт позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: «Флорида» победит за 2.08.

Прогноз: Оборона «Детройта», как правило, теряет позиции под активным прессингом. «Флорида» хорошо работает на подборе и способна трансформировать продолжительные атаки в результативные действия.

1.71 Индивидуальный тотал «Флориды» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.71 на матч Флорида — Детройт позволит вывести на карту выигрыш 710₽, общая выплата — 1710₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 3 за 1.71.