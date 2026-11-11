прогноз на Зеленое дерби регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.87

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

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«Салават Юлаев»

Турнирное положение: «Салават Юлаев» в 25 матчах заработал 26 очков и занимает 3-е место на Востоке, по дополнительным показателям опережая «Трактор» и «Ак Барс».

Последние матчи: Конец прошлого месяца обернулся для «Салавата Юлаева» тремя поражениями подряд. Уфимцы уступили дома «Ак Барсу» (1:2) и «Сочи» (1:2), а в Питере проиграли «Шанхайским Драконам» (2:3).

В начале ноября команда Виктора Козлова разгромила на своем льду «Ладу» (5:0). Еще одну домашнюю победу «СЮ» одержал над «Автомобилистом» (3:2, ОТ), после чего в Нижнекамске не сумел справиться с «Нефтехимиком» (3:4, бул.).

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Не сыграют: Никита Щербаков, Дин Стюарт, Григорий Панин, Артем Горшков, Александр Алексеев.

Состояние команды: У «Салавата Юлаева» видны признаки выхода из кризиса. Уфимцы постепенно стараются улучшить турнирное положение, хотя по игре едва ли способны конкурировать на высшем уровне.

Между тем на дистанции команда Виктора Козлова испытывает проблемы с матчами в домашних стенах, где до предстоящего дерби «Салават Юлаев» потерпел пять поражений в восьми матчах.

«Ак Барс»

Турнирное положение: После 26 встреч «Ак Барс» обосновался на 5-й строчке Восточной конференции с 26 очками, на 5 зачетных баллов отставая от 2-го «Нефтехимика».

Последние матчи: На исходе октября «Ак Барс» обыграл дома «Амур» (3:1), но ноябрьский цикл начал с трех поражений. Казанцы уступили СКА (3:4), «Сибири» (1:3) и «Трактору» (3:5).

Прервать череду неудач команда Анвара Гатиятулина сумела по возвращении в Казань. В домашней встрече с «Торпедо» хозяева взяли верх со счетом 5:2.

Не сыграют: Артем Галимов.

Состояние команды: «Ак Барс» расположен среди лидеров Востока, хотя переживает не самый удачный отрезок. В игре казанцам не хватает уверенности, что команда Анвара Гатиятулина безуспешно пытается исправить.

В девяти последних матчах «Ак Барс» потерпел шесть поражений. В пяти встречах на этом же отрезке коллектив из Татарстана получал в свои ворота три и более голов.

На что ставят в матче Салават Юлаев — Ак Барс Букмекерские коэффициенты на матч Салават Юлаев — Ак Барс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ак Барс» одержал четыре победы в пяти последних личных встречах

В трех из пяти последних личных встреч было забито 6 и более голов

В двух из трех последних личных встреч была установлена ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.29, победа «Ак Барса» — в 2.76.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.26, на тотал меньше 5.5 — за 1.57.

Прогноз: Казанцы в последнее время не слишком убедительны в защите, а уфимцы в принципиальной игре могут напереть дома. Сам характер дерби на фоне проблем обеих команд едва ли предполагает открытый хоккей.

1.87 «Салават Юлаев» не проиграет + ТМ 6.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч Салават Юлаев — Ак Барс позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.87.

Прогноз: «Ак Барс» предпочитает размеренный темп с плотной средней зоной, ограничивая соперникам пространство для атак. Уфимцам против такой обороны будет непросто поддерживать высокую атакующую динамику.

1.80 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Салават Юлаев — Ак Барс принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.80.