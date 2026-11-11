«Адмирал» снова справится с «Барысом»?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.79

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Барыс Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 17:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.79.

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«Барыс»

Турнирное положение: На счету «Барыса» — 25 очков после 24 матчей. В таблице Востока астанинцы занимают 8-е место, опережая «Автомобилист» по дополнительным показателям.

Последние матчи: Конец октября «Барыс» провел плодотворно, обыграв на выезде минское «Динамо» (1:0) и «Шанхайских Драконов» (4:2). Но следом астанинцы уступили «Трактору» (1:2).

Дальневосточная часть поездки также закончилась неудачно. Команда Михаила Кравца проиграла «Адмиралу» (4:5), а заключительную встречу девятиматчевой гостевой серии провалила в Хабаровске против «Амура» (0:2).

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Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: Сверхрезультативный старт позволил «Барысу» бороться за места в тройке лидеров. Теперь же астанинцы столкнулись со спадом, в том числе с точки зрения атакующей эффективности.

В восьми предыдущих матчах команда Михаила Кравца потерпела шесть поражений. В пяти встречах на этом отрезке казахстанцам не удалось преодолеть отметку в две заброшенные шайбы.

«Адмирал»

Турнирное положение: «Адмирал» с 25 очками после 23 встреч находится на 10-й позиции Восточной конференции, уступая кубковой восьмерке по дополнительным показателям.

Последние матчи: В конце октября «Адмирал» выиграл два гостевых матча — у «Лады» (3:1) и «Нефтехимика» (4:3). Возвращение во Владивосток обернулось поражением от «Амура» (2:5).

Накануне при своих болельщиках команда Олега Браташа разгромила СКА (4:0), а двумя днями позже одолела «Барыс» (5:4).

Не сыграют: Кайл Олсон, Федор Крощинский, Кирилл Жуков, Марио Грман.

Состояние команды: В контексте борьбы за плей-офф у «Адмирала» имеются основания для оптимизма. Владивостокцы прибавили в результатах и качестве игры в атаке.

До поездки в Астану команда Олега Браташа одержала шесть побед в восьми встречах. Четырежды на описываемой дистанции «Адмирал» вколачивал четыре и более голов, включая две встречи с «Барысом».

На что ставят в матче Барыс — Адмирал Букмекерские коэффициенты на матч Барыс — Адмирал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Адмирал» победил в четырех последних личных встречах

В четырех последних личных встречах было забито 8 и более голов

«Адмирал» забивал 4 и более голов в четырех последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.40, победа «Адмирала» — в 3.07.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.

Прогноз: Астанинцы переживают спад, теряя в эффективности атакующей игры. «Адмирал» сейчас увереннее действует в наступательных фазах и хорошо использует чужие позиционные ошибки.

1.79 «Адмирал» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.79 на матч Барыс — Адмирал принесёт чистый выигрыш 790₽, общая выплата — 1790₽

Ставка: «Адмирал» не проиграет за 1.79.

Прогноз: Оборона «Барыса» не всегда выдерживает давление при быстрых сменах направления атак. Владивостокцы же в последнее время полюбили встречный хоккей, что обещает достаточно открытую игру.

1.94 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Барыс — Адмирал принесёт прибыль 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.94.