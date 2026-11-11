В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене Металлург» 12 ноября, начало — в 17:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Металлург»
Турнирное положение: хоккеисты из Магнитогорска занимают первое место в Восточной конференции, набрав 38 очков в 25 сыгранных матчах.
Последние матчи: «Металлург» на домашнем льду разгромил «Нефтехимик» (8:1). Весомый вклад в победу магнитогорского клуба внесли точные броски Нэйтана Тодда, Даниила Вовченко, Игоря Нечаева, Михаила Фёдорова. Егор Коробкин и Люк Джонсон оформили по дублю.
Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата «Металлург» одержал победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) и «Автомобилистом» (4:3), проиграл «Сибири» (2:5) и ЦСКА (3:7).
«Авангард»
Турнирное положение: в таблице Восточной конференции «Авангард» занимает 4-е место, набрав 26 очков.
Последние матчи: в рамках минувшего тура авангардисты на домашнем льду переиграли «Сибирь» (4:3 ОТ). В овертайме решающую шайбу забросил Майкл Маклауд.
Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: в последних матчах омский клуб одержал победы в матчах против ЦСКА (2:1 ОТ) и «Ак Барса» (4:0), а также проиграл «Сочи» (1:2 ОТ) и «Ладе» (2:3 ОТ).
Статистика для ставок
- «Авангард» занимает 4-е место в Восточной конференции
- «Металлург» занимает 1-е место в Восточной конференции
- В этом сезоне соперники обменялись победами: «Металлург» победил со счетом 5:1, «Авангард» выиграл в овертайме (3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» букмекерами оценивается в 1.85, ничья — в 4.30, а победа «Авангарда» — в 3.60.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.
Прогноз: «Металлург» уверенно выступает на домашнем льду и возглавляет Восточную конференцию. Магнитогорцы обладают мощной атакой, что наглядно продемонстрировали в последней встрече с «Нефтехимиком», забросив восемь шайб. «Авангард» также находится в неплохой форме, но в последних матчах регулярно допускает потерю очков. Предположим, что хозяева площадки воспользуются преимуществом своего льда и добьются победы.
Ставка: Победа «Металлурга» с коэффициентом 1.85.
Прогноз: В последних очных встречах команды демонстрировали результативный хоккей, а в нынешнем сезоне обменялись победами со счетами 5:1 и 2:3. «Металлург» активно действует в атаке и способен создавать большое количество опасных моментов. «Авангард» также обладает исполнителями, которые могут воспользоваться ошибками обороны соперника. Учитывая атакующий потенциал обоих клубов, можно рассмотреть вариант с пробитием верхового тотала.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.20.