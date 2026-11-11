«Шанхайские Драконы» зацепятся за очки в Екатеринбурге?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.75

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Шанхайские Драконы». Игра пройдет на арене «УГМК» в Екатеринбурге 12 ноября, начало — в 17:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.

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«Автомобилист»

Турнирное положение: В Восточной конференции «Автомобилист» занимает 8-е место, набрав 25 очков.

Последние матчи: «Автомобилист» одержал победу на гостевом льду в матче против «Трактора» (3:2 Б). В составе екатеринбургской команды по шайбе забросили Александр Кадейкин, Анатолий Голышев. В серии буллитов точными бросками отметились Артём Каштанов и Александр Шаров.

Не сыграют: В составе команды потери отсутствуют.

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Состояние команды: До встречи со «Трактором» команда из Екатеринбурга выиграла у «Торпедо» (3:2 Б), «Барыса» (4:1), но уступила «Металлургу» (3:4), «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ).

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: «Шанхайские Драконы» расположились на 6-м месте Западной конференции, набрав 30 очков.

Последние матчи: Китайская команда потерпела неудачу в домашней игре против московского «Динамо» (2:3).

Не сыграют: В составе «Шанхайских Драконов» потери отсутствуют.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Шанхайских Драконов», которая насчитывала два матча. Ранее китайцы выиграли у «Северстали» (3:1), «Салават Юлаева» (3:2), «Спартака» (4:3 Б) и проиграли «Барысу» (2:4).

На что ставят в матче Автомобилист — Шанхайские Драконы Букмекерские коэффициенты на матч Автомобилист — Шанхайские Драконы: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Шанхайские Драконы» занимают шестое место в Западной конференции

«Автомобилист» занимает восьмое место в Восточной конференции

В этом сезоне «Шанхайские Драконы» обыграли «Автомобилист» (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» букмекерами оценивается в 2.20, ничья — в 4.30, а победа «Шанхайских Драконов» — в 2.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: «Шанхайские Драконы» в этом сезоне уже обыграли «Автомобилист» с разницей в одну шайбу. Китайцы вполне способны повторить успех, предположим, что гости увезут очки из Екатеринбурга.

2.75 Победа «Шанхайских Драконов» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Автомобилист» — «Шанхайские Драконы» принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Победа «Шанхайских Драконов» с коэффициентом 2.75.

Прогноз: Учитывая тот факт, что «Автомобилист» и «Шанхайские Драконы» часто забивают, можно ожидать результативную игру от команд.

2.20 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Автомобилист» — «Шанхайские Драконы» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.20.