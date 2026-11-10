прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.25

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Хонда Центр» 12 ноября, начало — в 06:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Анахайм»

Турнирное положение: в Западной конференции «Анахайм» занимает 7-е место, набрав 21 очко

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Анахайм» переиграл «Питтсбург» (5:2). В составе победителей по шайбе забросили Тристан Луно, Микаэль Гранлунд, а Каттер Готье оформил хет-трик.

Не сыграют: Энтони Джон Грир, Райан Полинг, Йен Мур, Трой Терри.

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Состояние команды: «Анахайм» одержал победу в пятом матче подряд, команда также добилась успеха в играх против «Калгари» (5:3), «Эдмонтона» (5:4), «Ванкувера» (5:4), «Оттавы» (6:3).

«Нэшвилл»

Турнирное положение: в Западной конференции «Нэшвилл» занимает 6-е место, набрав 21 балл.

Последние матчи: «Нэшвилл» на домашнем льду одержал победу над «Сент-Луисом» (3:1). В составе команды из штата Теннесси голами отметились Стивен Стэмкос, Росс Колтон и Ник Пербикс.

Не сыграют: Джонатан Маршессо.

Состояние команды: «Нэшвилл» одержал победу в четвёртом матче подряд, команда также переиграла «Колорадо» (3:2 ОТ), «Каролину» (4:1) и «Тампа-Бэй» (5:4 Б).

На что ставят в матче Анахайм — Нэшвилл Букмекерские коэффициенты на матч Анахайм — Нэшвилл: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Анахайм» занимает 7-е место в Западной конференции

«Нэшвилл» занимает 6-е место в Западной конференции

В прошлом сезоне «Анахайм» дважды обыграл «Нэшвилл» (5:4, 5:2)

«Нэшвилл» одержал одну победу над «Анахаймом» в сезоне 2025/2026 (5:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Анахайма» букмекерами оценивается в 2.25, ничья — в 4.30, а победа «Нэшвилла» — в 2.65.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 6.5 — за 1.75.

Прогноз: «Анахайм» подходит к матчу на серии из пяти побед подряд и демонстрирует высокую результативность. В последней встрече команда забросила пять шайб «Питтсбургу», а Каттер Готье продолжает регулярно отличаться голами. «Нэшвилл» также набрал хороший ход, однако выездная встреча с «Лос-

Анджелесом» накануне может сказаться на свежести игроков. К тому же «Анахайм» будет выступать на домашнем льду. Предположим, что хозяева продолжат победную серию.

2.25 Победа «Анахайма» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Анахайм» — «Нэшвилл» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Анахайма» с коэффициентом 2.25.

Прогноз: «Анахайм» в последних пяти матчах забросил 26 шайб, демонстрируя впечатляющую игру в атаке. «Нэшвилл» тоже регулярно находит возможности для взятия ворот и забросил 15 шайб в четырёх последних победных встречах. При этом оборона «Дакс» не всегда действует надёжно, что оставляет гостям шансы на результативную игру. Учитывая атакующий потенциал обеих команд, можно рассчитывать на большое

количество голов.

2.08 ТБ 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Анахайм» — «Нэшвилл» принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.08.