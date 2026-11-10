Сможет ли «Лада» уйти со дна таблицы на Западе?

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Ладу». Игра пройдет в Сочи 11 ноября, начало — в 19:30 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Сочи»

Турнирное положение: Южане занимают предпоследнее 10-е место в таблице Запада с 16-ю очками в активе после 24-х встреч. «Сочи» опережает «Ладу» лишь на один балл, а до зоны плей-офф не хватает еще 9 пунктов.

Ситуация команды совсем не безнадежная, у южан будут шансы ворваться в гонку за восьмерку. При этом «Сочи» необходимо провести большую работу по игре на своей половине площадки, ведь 81 пропущенная шайба — это очень плохой показатель.

Последние матчи: В прошлом поединке «Сочи» обыграл минское «Динамо» в овертайме со счетом 3:2. До этого южане крупно уступили «Северстали» (1:4), пропустив три шайбы во 2-м периоде.

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В последних 5-и встречах у «Сочи» три поражения и две победы. За этот отрезок команда одолела «Авангард» (2:1 ОТ), а также уступила «Нефтехимику» (1:2) и «Локомотиву» (2:6).

Не сыграют: Павел Акользин, Петр Андреянов, Артем Гурьев, Кэмерон Ли, Кирилл Слепец и Петр Хохряков (у всех — травмы).

Состояние команды: После прихода Никиты Гусева «Сочи» преобразился. Это очевидно, ведь опытный нападающий подошел к своему делу максимально профессионально, взял на себя роль лидера, в том числе и в раздевалке.

Рядом с Никитой Гусевым в одном звене очень полезно выступает Матвей Гуськов. Нападающий уже набрал 14 (4+10) очков за 22 встречи. Он стал ключевым центрфорвардом первого звена.

В последнее время «Сочи» тяжело даются матчи против тольяттинской «Лады». В прошедших 5-и встречах южане четырежды уступили этому сопернику. Получится ли сейчас все-таки обыграть «Ладу»? На своей площадке южане попытаются навязать свой хоккей.

«Лада»

Турнирное положение: Тольяттинцы, так же как и «Сочи», набирают обороты. «Лада» еще далека от зоны плей-офф (отставание — 10 очков), но уже не выглядит мальчиками для битья.

Команда пропустила 81 шайбу, как и «Сочи», но при этом у «Лады» и с результативностью проблемы — 38 заброшенных.

Последние матчи: В прошлой встрече тольяттинцы уступили «Северстали» со счетом 3:4. «Лада» трижды отыгрывалась по ходу встречи, а четвертый раз сравнять счет все-таки не получилось.

Команда трижды одержала победу в последних 5-и встречах при двух поражениях. За этот период «Лада» обыгрывала дважды «Локомотив» (1:0 Б и 1:0) и однажды «Авангард» (3:2 ОТ).

Не сыграют: Артем Волков, Артем Карпов и Дойл Сомерби (у всех — травмы).

Состояние команды: Казалось, что «Лада» уже сложила свои полномочия в нынешнем сезоне. Когда руководство клуба продало Андрея Чивилева и Райли Савчука, было очевидно, что все плохо и надежд нет, но все получилось как раз наоборот.

Вероятно, на фоне ухода лидеров и финансовых проблем у клуба игроки команды сплотились и начали выполнять установки тренерского штаба. Игорь Горбенко отлично проявляет себя в роли главного тренера.

Откровенно говоря, «Ладе» будет очень тяжело претендовать на выход в плей-офф, но если команда будет идти от матча к матчу, цепляя очки в большинстве матчей, то шансы точно появятся. Предстоящий поединок против «Сочи» — отличная возможность набрать важнейшие два балла.

Статистика для ставок

В последних 8-и встречах у «Сочи» пять побед

У «Лады» три победы в последних 5-и матчах

В последних 5-и очных встречах «Лада» 4 раза обыграла «Сочи»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» букмекерами оценивается в 2.25, ничья — в 4.20, а победа «Лады» — в 2.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: Матч будет ожесточенным, а итоговую победу одержит «Лада». Тольяттинцы находятся в неплохой форме.

2.05 Итоговая победа «Лады» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Сочи» — «Лада» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Итоговая победа «Лады» за 2.05.

Прогноз: Обе команды могут забрасывать шайбы и остро атаковать.

1.75 Обе забьют 1.5 больше Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на матч «Сочи» — «Лада» принесёт прибыль 750₽, общая выплата — 1750₽

Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.75.