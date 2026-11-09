В этом экспрессе разберём игру женской Лиги чемпионов и два матча Кубка Испании. Спортивный комментатор LiveSport.Ru Влад Писоцкий подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.50.

«Реал Мадрид» — ФК «Париж»

Футбол. Женская Лига чемпионов

«Реал» пропускает уже 10 официальных матчей подряд, причём в 9 из них забивал сам: исключение — выездная встреча с «Барселоной», проигранная 0:7. Мадридские девушки не играют на ноль два месяца, причём не могут это сделать даже с аутсайдерами Примеры: за это время они пропускали, например, от 13-й «Севильи» и 16-й «Валенсии» (но оба матча выиграли 3:1).

В ЛЧ у испанок также ни одного сухаря за три игры, но там это хотя бы можно списать на уровень соперниц: «Реал» оформил результативные ничьи с «ПСЖ» (1:1), «Манчестер Сити» (1:1) и «Баварией» (2:2).

«Париж» забивал во всех 10 официальных матчах сезона, и здесь особенно показательны первые два тура Лиги чемпионов, в которых парижанки забили по два мяча полуфиналисткам и чемпионкам прошлого розыгрыша — соответственно «Арсеналу» (2:2) и «Барселоне» (2:5). Кстати, год назад команды играли между собой на общем этапе и обменялись голами (1:1), наиграв в сумме более чем на 4 ожидаемых гола.

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Наш прогноз: обе забьют за 1.67.

«Табернес» — «Валенсия»

Футбол. Кубок Испании. Первый раунд

«Табернес» представляет шестой по силе дивизион испанского футбола, однако даже на уровне любителей команда выглядит, мягко говоря, неубедительно: после девяти туров — 15-е место из 16 в своей группе, две победы и целых семь поражений. Через квалификацию команда прошла с гигантским трудом — двухматчевое противостояние с другим клубом шестой лиги закончилось лишь в серии пенальти.

Для «Валенсии» матч формально гостевой, однако состоится он на родной «Месталье» — стадион «Табернеса» оказался несоответствующим уровню Кубка Короля. И вот это может послужить триггером: команда Хавьера Агирре в этом сезоне не одержала дома ни одной победы в Ла Лиге и забила всего три мяча за семь матчей — болельщики явно заждались домашних голов.

Потому бедный «Табернес» рискует попасть под очень серьёзную раздачу на «Месталье», тем более что беречь силы особых поводов у «Валенсии» не будет — из-за международной паузы до ближайшего матча чемпионата ещё две недели.

Наш прогноз: «Валенсия» забьёт больше 7,5 голов за 2.05.

«Анайтасуна» — «Алавес»

Футбол. Кубок Испании. Первый раунд

«Алавес» в первом раунде Кубка Короля также ждёт матч против представителя шестого дивизиона, но тут ситуация совсем иная. Во-первых, в отличие от «Валенсии», баскская команда сыграет на чужом поле, а во-вторых, соперник будет гораздо крепче: «Анайтасуна» в своей группе выиграла шесть из восьми матчей и идёт на третьем месте, причём дома набрала 13 очков из 15 возможных. В квалификации она не почувствовала другого соперника из шестой лиги, «Тедеон», разгромив его 10:2 по сумме двух встреч (5:0 и 5:2).

Гости никак не могут прийти в себя и не побеждают уже восемь туров Ла Лиги подряд — «Алавес» в этих матчах забил всего пять голов. А против «Анайтасуны» выйдет даже не основа, а фактически резервный состав, о чём на пресс-конференции говорил главный тренер Кике Санчес Флорес.

Кубковая игра с любителями — конечно, отличная возможность прервать серию без побед, но вот уничтожить их на выезде — задача куда сложнее. В 2020 году «Анайтасуна» уже принимала у себя дома другой клуб Примеры, «Хетафе», и знатно потрепала ему нервы — хозяева открыли счёт и проиграли всего лишь 1:2, пропустив на 94-й минуте. И это при номинальной разнице в пять дивизионов!

Наш прогноз: победа «Анайтасуны» с форой +3,5 за 1.90.

6.50 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 6.50.