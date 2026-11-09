«Нефтехимик» не потеряет очки на домашнем льду?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.24

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» 10 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.24.

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SubTitle 19:30

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В 25 матчах «Нефтехимик» заработал 29 очков, с которыми занимает 2-е место на Востоке. От лидирующего «Металлурга» Мг нижнекамцы отстают на 9 баллов.

Последние матчи: Заключительная неделя предыдущего месяца обернулась для «Нефтехимика» двумя домашними поражениями подряд — от «Металлурга» Мг (2:3, ОТ) и «Адмирала» (3:4).

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Ноябрь команда Игоря Гришина встретила гостевыми победами над «Сибирью» (3:1) и «Сочи» (2:1), после чего в Магнитогорске нижнекамцы сгорели «Магнитке» (1:8). На своей площадке «Нефтехимик» накануне был разбит «Локомотивом» (1:5).

Не сыграют: Семен Любалин.

Состояние команды: Уверенный осенний этап позволил «Нефтехимику» закрепиться в верхней части Востока. Нижнекамцы здорово выглядят в нападении, но на дистанции не всегда стабильны.

До аномальных 1:8 в Магнитогорске команда Игоря Гришина одержала пять побед в восьми встречах и набрала 11 очков. Ни в одном из пяти выигранных матчей «Нефтехимик» не пропустил больше двух голов.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: «Салават Юлаев» после 24 матчей обосновался на 6-й позиции Восточной конференции с 25 очками, уступая лидерскому трио 1 зачетный балл.

Последние матчи: На исходе октября «Салават Юлаев» уступил дома «Ак Барсу» (1:2) и «Сочи» (1:2). Ноябрьская серия началась для уфимцев с гостевого поражения от «Шанхайских Драконов» (2:3).

Затем команда Виктора Козлова провела две домашние встречи, в которых прибила «Ладу» (5:0) и взяла верх над «Автомобилистом» в овертайме (3:2, ОТ).

Не сыграют: Никита Щербаков, Григорий Панин, Дин Стюарт, Артем Горшков, Александр Алексеев.

Состояние команды: Точечные успехи в отдельных матчах наряду с осечками конкурентов помогли «Салавату Юлаеву» несколько поправить положение.

Уфимцы стараются преодолеть игровой кризис, однако кадровая ограниченность по-прежнему дает о себе знать. В десяти последних матчах команда Козлова поделила поровну победные и отрицательные результаты.

На что ставят в матче Нефтехимик — Салават Юлаев Букмекерские коэффициенты на матч Нефтехимик — Салават Юлаев: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» победил в шести последних личных встречах

В девяти из десяти последних личных встреч было забито 5 и менее голов

«Нефтехимик» не забивал больше одного гола в девяти из десяти последних личных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.38, победа «Салавата Юлаева» — в 2.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.09, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

Прогноз: Нижнекамцы подходят к домашней встрече в условиях более благоприятной игровой динамики. Уфимцы испытывают трудности в обороне, тем самым повышая шансы «Нефтехимика» на успех.

2.24 «Нефтехимик» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч Нефтехимик — Салават Юлаев позволит вывести на карту выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: «Нефтехимик» победит за 2.24.

Прогноз: «Салават Юлаев» в последнее время испытывает сложности с организацией нападения. Нижнекамцы умеют навязывать соперникам закрытый хоккей — недавние 1:8 кажутся исключением — поэтому высокой результативностью матч вряд ли порадует.

2.08 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Нефтехимик — Салават Юлаев принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.08.