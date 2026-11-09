В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Шанхайских Драконов». Игра пройдет в Челябинске 10 ноября, начало — в 17:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.80.

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«Трактор»

Турнирное положение: Челябинская команда занимает 9-е место в таблице Востока с 24 очками в активе после 24-х встреч. «Трактор» отстает от зоны плей-офф всего на один балл.

Плотность в турнирной таблице Востока невероятно высока. Команды с 4-го по 8-е место набрали по 25 пунктов, поэтому одна победа может поспособствовать взлету «Трактора» вверх.

Последние матчи: В прошлом поединке челябинцы уступили «Автомобилисту» по буллитам (2:3 Б), упустив преимущество в две шайбы. Матчем ранее «Трактор» одолел «Ак Барс» (5:3).

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В последних 5-и встречах у подопечных Скотта Гордона две победы и три поражения. За этот отрезок «Трактору» удалось обыграть «Барыс» (2:1), а также команда уступила ЦСКА (2:3 ОТ) и минскому «Динамо» (2:3).

Не сыграют: Виталий Кравцов и Александр Рыков (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Трактор» потихоньку возрождается. Старт сезона для челябинцев был очень тяжелым, команда долго болталась на дне таблицы на Востоке, а болельщики даже писали петицию с призывом все изменить.

Стоит отметить, что уже на старте сезона было видно, что игра у команды есть. Местами челябинцам просто не везло, но сейчас удача «Трактору» улыбается чуть чаще.

В последних матчах в атаке отлично проявляет себя Нэйтан Легаре, который частенько забрасывает шайбы и действует очень полезно. В последних 4-х встречах форвард забросил 3 шайбы при двух голевых передачах.

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: Команда комфортно ощущает себя в зоне плей-офф. «Драконы» занимают 5-е место в таблице Запада с 30-ю баллами в копилке после 22-х встреч.

Команда Митча Лава опережает 9-ю строчку на семь пунктов при двух играх в запасе. При этом на Западе плотность тоже высокая, поэтому «Шанхайским Драконам» расслабляться точно не стоит.

Последние матчи: В прошедшей встрече китайская команда уступила московскому «Динамо» (2:3), пропустив решающие шайбы во втором периоде. До этого «Драконы» одолели «Северсталь» (3:1).

В последних 5-и поединках команда трижды победила и дважды уступила. За этот период «Шанхайские Драконы» также одержали победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2) и «Спартаком» (4:3 Б), а также проиграли «Барысу» (2:4).

Не сыграет: Николас Петан (травма).

Состояние команды: Мало кто верил в то, что «Шанхайские Драконы» в действительности будут бороться за плей-офф. Слишком сильно в голове засел пресловутый «Куньлунь», которому не были нужны игры на вылет, но сейчас все по-другому.

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер в прошлом сезоне за команду выглядел не слишком ярко, а сейчас форвард набирает очко за игру, являясь одним из ключевых игроков атаки. Саттер набрал 18 (6+12) очков за такое же количество встреч.

В последних 5-и очных матчах «Шанхайские Драконы» трижды обыгрывали «Трактор», но в предыдущих двух встречах побеждали исключительно челябинцы. Получится ли на сей раз у команды Митча Лава набрать важные очки? «Шанхайские Драконы» занимают 4-е место на Западе по игре в гостях, челябинцам точно будет тяжело.

На что ставят в матче Трактор — Шанхайские Драконы Букмекерские коэффициенты на матч Трактор — Шанхайские Драконы: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Трактор» набирает очки в четырех последних матчах

У «Шанхайских Драконов» три победы в последних 5-и встречах

В последних двух очных встречах «Трактор» непременно обыгрывал «Шанхайских Драконов»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» букмекерами оценивается в 2.40, ничья — в 4.30, а победа «Шанхайских Драконов» — в 2.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: Команды могут сыграть результативно. «Шанхайские Драконы» попытаются взломать оборону «Трактора», отомстив за поражение в прошлом матче со счетом 2:6.

2.80 Тотал 6 больше Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Трактор» — «Шанхайские Драконы» принесёт чистый выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: Тотал 6 больше за 2.80.

Прогноз: «Шанхайские Драконы» удачно выступают в гостях. Можно предположить, что команда Митча Лава одержит победу в Челябинске.

1.93 Итоговая победа «Шанхайских Драконов» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Трактор» — «Шанхайские Драконы» позволит вывести на карту выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Итоговая победа «Шанхайских Драконов» за 1.93.