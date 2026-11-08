В этом экпрессе проанализируем матчи Первой и Второй российской лиги, а также игру норвежской Элитсериен. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.49.

«Машук» — «Родина-2»

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига «Золото»

После 16 матчей «Машук» с 18 очками занимает 7-е место в таблице во Второй лиге в зоне «Золото» и ни на что уже не претендует в чемпионате. В последней игре пятигорский клуб в гостях сыграл вничью с «Сибирью» (1:1).

До этого дома «Машук» не смог переиграть «Динамо» из Владивостока (2:2), а на выезде сыграл вничью с «Аланией» (3:3). Всего же ничейная серия у команды продолжается уже 7 туров!

Вторая команда московской «Родины» рвётся в Первую лигу, и у неё есть все основания для этого. В клубе стабильное финансирование, налажена селекция и есть в составе несколько футболистов, которые имеют опыт игры на более высоком уровне (Дятлов, Мальцев, Самко).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Последнюю игру команда сыграла вничью со своим главным конкурентом «Кировом» (1:1), с которым делит лидерство в таблице чемпионата с 31 очком. А до этого команда сенсационно уступила в гостях в Саратове со счётом 0:3. Хотя «Машук» — очень непростая команда со своим характером, «Родина-2» будет более мотивирована.

Наш прогноз: победа «Родины-2» с форой 0 за 1,47.

«Велес» — «КАМАЗ»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

Нынешний сезон для московского «Велеса» получается самым успешным за последнее время. Команда вернулась в Первую лигу и сейчас идёт там на шестой строчке, чего от дружины Алексея Стукалова никто не ожидал.

После 17 матчей у «Велеса» в активе 28 очков. В прошлой игре команда на своём поле не смогла переиграть «Спартак» из Костромы (1:1), а до этого было поражение от «Волги» (0:1) и ничья с «Шинником» (1:1).

Пока «КАМАЗу» тяжело в этом сезоне, и челнинцы продолжают балансировать в зоне вылета. Команда вообще завалила старт: главный тренер Антон Хазов подавал заявление об отставке, но его не приняли, и он продолжил работу.

Постепенно дела у «КАМАЗа» стали немного улучшаться, были подписаны несколько качественных футболистов, и сейчас положение выглядит уже не столь безнадёжным. В прошлом туре на своём поле команда сыграла вничью с «Торпедо» (1:1), а до этого уступила «Арсеналу» в гостях (3:4), ведя со счётом 3:1. Гости в этой игре могут побороться и отнять очки.

Наш прогноз: КАМАЗ не проиграет за 1,54.

«Кристиансунн» — «Волеренга»

Футбол. Чемпионат Норвегии. Элитсериен

За пять туров до конца чемпионата Норвегии «Кристиансунн» располагается в зоне вылета с 23 очками, но в последнее время дела у команды после смены главного тренера пошли значительно лучше, и это уже не откровенный аутсайдер, каким она была в середине сезона.

В последней игре чемпионата «Кристиансунн» выиграл в гостях у «Сарпсборга» (4:2), а до этого была ничья с КФУМ (2:2) и поражение от «Олесунна» (1:4).

«Волеренга» сейчас располагается на 8-й строчке после 25 туров с 32 очками и уже не сможет включиться в борьбу за еврокубки. Команду здорово подкосили летние продажи нескольких ведущих футболистов.

В прошлом туре «Волеренга» дома разгромила «Тромсё» со счётом 4:0, но там помогли два удаления в составе соперника, а до этого был вылет из Кубка Норвегии от «Сарпсборга» (2:3). Обе команды обладают неплохой группой атаки, но очень слабы в обороне.

Наш прогноз: тотал больше 3 за 1,54.

3.49 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,49.