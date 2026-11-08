прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.78

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 10 ноября. Начало встречи — в 04:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.78.

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«Эдмонтон»

Турнирное положение: С 27 очками после 18 матчей «Эдмонтон» занимает 2-е место на Западе, на 1 зачетный балл отставая от лидирующей «Миннесоты».

Последние матчи: Домашняя победа над «Калгари» (4:0) открыла серию удачных выступлений «Эдмонтона». На выезде «Ойлерз» разгромили «Айлендерс» (4:0) и «Рейнджерс» (4:1).

Затем команда Майка Бэбкока уступила «Нью-Джерси» по буллитам (3:4) и проиграла дома «Анахайму» (4:5). В последней встрече «Эдмонтон» разобрался с «Ванкувером» (4:2).

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Не сыграют: Фредерик Андерсен, Исаак Ховард, Зак Хайман, Маттиас Янмарк, Алек Регула, Мэттью Савой, Тристан Джарри.

Состояние команды: «Эдмонтон» проводит один из лучших стартовых отрезков за последние годы. При новом тренере канадцы перестроили игру и заметно прибавили в командной организации.

В 11 последних матчах «Ойлерз» зафиксировали семь побед, причем шесть из них сопровождались четырьмя и более заброшенными шайбами. В трех из шести последних встреч команда Бэбкока выигрывала с разницей в три и более голов.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: В 18 матчах «Рейнджерс» заработали 21 очко, с которыми удерживают 7-ю строчку Восточной конференции, на 1 балл опережая 8-ю «Флориду».

Последние матчи: Череда последних неудач «Рейнджерс» включила гостевые поражения от «Торонто» (4:5) и «Оттавы» (4:7) наряду с домашними от «Лос-Анджелеса» (3:6) и «Эдмонтона» (1:4).

Ноябрьская домашняя серия команды Майка Салливана продолжилась победами над «Сент-Луисом» (3:1) и «Филадельфией» (3:2). Следом ньюйоркцы одолели «Сиэтл» (4:3).

Не сыграют: Шон Дурзи, Йоонас Корписало, Игорь Шестеркин, Адам Сикора, Джо Велено.

Состояние команды: Тяжелая травма Игоря Шестеркина оказала непосредственное влияние на спад «Рейнджерс». Сейчас ньюйоркцы чередуют короткие успешные отрезки с затяжными неудачами.

К выезду в Альберту команда Майка Салливана готовится с серией из трех побед, которая пришла на смену отрезку из шести поражений в семи матчах. В четырех играх кряду неделями ранее «Рейнджерс» пропускали четыре и более голов.

Статистика для ставок

«Эдмонтон» победил в пяти из шести последних личных встреч

«Эдмонтон» не проигрывал «Рейнджерс» в основное время в шести последних личных встречах

«Эдмонтон» забивал 3 и более голов в пяти из шести последних личных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.41, победа «Рейнджерс» — в 3.11.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.

Прогноз: «Эдмонтон» регулярно утюжит чужую оборону быстрыми атаками, а у «Рейнджерс» хватает проблем с игрой без шайбы. В условиях проблем в защите ньюйоркцы также не намерены отсиживаться сзади.

1.78 Тотал больше 6 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.78 на матч Эдмонтон — Рейнджерс принесёт прибыль 780₽, общая выплата — 1780₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.78.

Прогноз: «Рейнджерс» в этом сезоне стали увереннее действовать против сильных соперников. «Эдмонтону», как кажется, будет непросто сломить сопротивление ньюйоркцев в основное время.

4.41 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.41 на матч Эдмонтон — Рейнджерс позволит вывести на карту выигрыш 3410₽, общая выплата — 4410₽

Ставка: Ничья за 4.41.