В воскресенье, 8 ноября, санкт-петербургский «Зенит» примет «Ростов» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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13' Желтая карточка показана Виктору Мелёхину.

13' Жесткий стык Карпукаса и защитника «Ростова» Мелёхина в центре поля, но сумели оба самостоятельно подняться на ноги.

12' За счёт владения мяча футболисты «Ростова» сбивают пыл атак «Зенита».

11' Захватил «Зенит» инициативу.

10' Прострел Глушенкова вдоль ворот «Ростова» прервал защитник гостей Виктор Мелёхин.

09' Удар Луиса Энрике с края штрафной «Ростова» был заблокирован.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 61% Владение мячом 39% 1 Офсайды 0

09' Положив мяч на газон, футболисты «Зенита» приступили к позиционной атаке.

08' Много борьбы по всему периметру поля в стартовые минуты.

07' В среднем темпе начинается игра.

06' Мяч в руку полузащитнику «Ростова» Константину Кучаеву в штрафной площади гостей попал, но пенальти главный судья в пользу «Зенита» не назначил.

05' Включившись в прессинг, игроки «Ростова» усложняют начало атаки «Зенита».

04' В «офсайд» угодила атака «Зенита», поторопился Максим Глушенков.

03' С мячом игроки «Ростова» на своей половине поля.

02' Завязывается борьба за инициативу.

01' Удар головой Педро в створ ворот «Ростова», в падении поймал мяч вратарь гостей Артём Петров.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ростова».

До матча

18:29 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

18:20 Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, вмещающей 68 134 зрителя.

18:10 Главным судьей матча будет Станислав Матвеев из Троицка.

Стартовый состав «Ростова» В контакте ФК «Ростов»

18:02 Стартовый состав «Ростова»: Петров, Сако, Мелёхин, Прохин, Ногейра, Лангович, Миронов, Кучаев, Олусегун, Роналдо, Сулейманов.

Стартовый состав «Зенита» В контакте ФК «Зенит»

18:00 Стартовый состав «Зенита»: Москвичёв, Мантуан, Нино, Андраде, Сантос, Карпукас, Барриос, Энрике, Педро, Глушенков, Соболев.

17:45 За всю историю команды сыграли между собой 72 матча. В 40 играх победил «Зенит», в 15 «Ростов», оставшиеся 17 матчей завершились вничью.

17:42 Последняя игра между командами состоялась 17-го мая в рамках РПЛ, тогда в Ростове победил «Зенит» со счетом 0:1.

17:38 В своем предыдущем поединке «Ростов» уверенно одолел махачкалинское «Динамо» — 3:0. До того «Ростов» в Кубке России разнес в щепки «Акрон» — 6:1, а вот несколько ранее нанес поражение «Локомотиву» — 2:0. Ростовчане победили трижды кряду.

17:36 Свой предыдущий поединок «Зенит» провел удачно, уверенно переиграв «Крылья Советов» — 3:0. До того «Зенит» в Кубке страны нанес поражение «Балтике» — 3:2, да и поединок с махачкалинским «Динамо» завершился успехом — 2:0. Команда Сергея Семака победила в восьми матчах кряду.

17:34 «Ростов» на данный момент находится на 6-м месте турнирной таблицы российского чемпионата. При этом «Ростов» находится всего в пяти очках от топ-5. А вот забить удалось 16 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.

17:32 «Зенит» борется за чемпионство. На текущий момент команда пребывает на 1-й строчке турнирной таблицы. При этом «Зенит» на два очка опережает столичных динамовцев. Команда отличилась 30 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

17:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.07