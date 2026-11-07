Выстоит ли «Родина» в Грозном?

В субботу, 7 ноября, грозненский «Ахмат» примет московскую «Родину» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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40' Герман Онугха готовил удар из-за пределов штрафной «Ахмата»,в последний момент снял у него мя с ноги полузащитник хозяев Калиду Сидибе.

39' Желтая карточка показана Йорди Рейне.

38' Эгаш Касинтура заработал угловой для «Ахмата».

37' Удар с лёту Максима Самородова из пределов штрафной «Родины», успел сложиться вратарь гостей Сергей Волков и мяч отразил.

36' Встрепенулись игроки «Родины» после пропущенного гола и приступили к прессингу владения мяча «Ахмата».

34' Гоол! 1:0. Подача Исмаэла Силвы в штрафную площадь «Родины», выиграл позицию защитник «Ахмата» Клисман Цаке и головой поразил ближний угол ворот Волкова.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 1 Удары мимо 1 51% Владение мячом 49% 0 Угловые удары 1

33' Продолжается игра в средне темпе с оглядкой на оборону от обеих команд.

31' Удар с подбора Самородова из-за пределов штрафной «Родины», свалился мяч с ноги и полетел сильно мимо створа.

30' Ходит мяч от игрока к игроку «Ахмата» на половине поля «Родины».

29' Владеют мячом игроки «Родины» на своей половине поля.

27' Подача в штрафную «Родины», но нападающему «Ахмата» Мелкадзе не позволили нанести удар защитник гостей Мачадо и вратарь Волков.

26' Заброс из-за боковой в штрафную «Ахмата», снял «верх» защитник хозяев Турпал-Али Ибишев.

24' Много мелких нарушений правил в игре, на 2 команды уже 12 фолов.

22' Рвался по левому флангу атаки «Ахмата» Самородов, но в процессе борьбы за мяч нарушил правила на защитнике «Родины» Игора Кариоки.

21' Поочередно команды владеют мячом и проводят атаки.

19' Удар в падении из пределов штрафной «Ахмата» нанес Герман Онугха, из пустого угла ворот хозяев головой вынес мяч полузащитник Калиду Сидибе.

18' Подача Самородова в штрафную «Родины», нарушили правила на защитнике гостей Микаэле Наде грозненцы в процессе борьбы за мяч.

17' Отошли на свою половину поля футболисты «Родины» и внимательно встречают позиционную атаку «Ахмата».

16' С мячом игроки «Ахмата» на своей половине поля.

14' Попытку Самородова прорваться в штрафную «Родины» с левого фланга атаки «Ахмата» прервал защитник гостей Игор Кариока.

12' Вброс Арсена Адамова из-за боковой «Ахмата» в штрафную «Родины», отбились гости.

10' Подача с штрафного «Родины» к воротам «Ахмата», как вдруг было зафиксировано нарушение правил в атаке гостей.

08' В среднем темпе начинается игра.

07' Удар Андрея Егорычева из-за пределов штрафной «Ахмата», мяч мимо створа пролетел.

06' Удар Дейвера Мачадо из-за пределов штрафной «Ахмата», надежен на последнем рубеже грозненцев Расул Мицаев.

05' Подача Магомедхабиба Абдусаламова в штрафную «Ахмата» рикошетом от защитника хозяев Клисмана Цаке превратилась в удар, мяч в сетку с внешней стороны ворот попал.

04' Обостряющая передача Самородова в штрафную «Родины» была прочитана защитником гостей Игором Кариокой.

03' Положив мяч на газон, футболисты «Ахмата» приступили к позиционной атаке.

02' Много борьбы в центре поля в стартовые мгновения игры.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Родины».

До матча

16:31 Команды вышли на поле, скоро мачт начнется!

16:20 Матч пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, вмещающей 30 597 зрителей.

16:10 Главным судьей матча будет Евгений Буланов из Саранска.

Стартовый состав «Родины» Телеграм канал ФК «Родина»

16:02 Стартовый состав «Родины»: Волков, Игор Силва, Мачадо, Родриго Бекао, Наде, Егорычев, Рейна, Мансилья, Мусаев, Онугха, Абдусаламов.

Стартовый состав «Ахмата» Телеграм канал ФК «Ахмат»

16:00 Стартовый состав «Ахмата»: Мицаев, Ибишев, Цаке, Сидоров, Адамов, Сидибе, Щетинин, Исмаэл Силва, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

15:45 Прежде, команды между собой не играли.

15:41 В своем предыдущем поединке «Родина» сумела одолеть кризисный «Краснодар» — 2:1. До того «Родина» в Кубке страны уступила «Оренбургу» — 1:2, а вот чуть раньше нанесла поражение «Факелу» — 1:0. «Родные» в семи выездных матчах набрали шесть очков.

15:39 Свой предыдущий поединок «Ахмат» провел неудачно, уступив столичному «Динамо» — 0:2. До того «Ахмат» в Кубке страны в серии пенальти проиграл «Факелу», а вот несколько ранее был бит «Оренбургом» — 0:1. Грозненцы не забивали в трех последних матчах.

15:36 «Родина» на данный момент находится на 12-м месте турнирной таблицы РПЛ. При этом «Родина» всего на один пункт опережает зону прямого вылета. А вот забить удалось 15 мячей при 19 пропущенных в свои ворота.

15:33 На данный момент «Ахмат» пребывает на 15-м месте турнирной таблицы российского элитного дивизиона. При этом «Ахмат» лишь на один балл отстает от спасительной 12-й позиции. Команда забила 15 мячей при 19 пропущенных в свои ворота.

15:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.28