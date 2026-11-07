Вернётся ли «Краснодар» на победный путь?

В субботу, 7 ноября, «Краснодар» примет московский ЦСКА в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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40' Гоол! 2:1. Вратарь ЦСКА Бориско ошибся играя на выходе за пределами собственной штрафной площади, защитник гостей Жоао Виктор срезал мяч к собственным воротам, в открытие ворота забил нападающий «Краснодара» Жоау Батчи.

40' Зацепившись за владение мячом, игроки «Краснодара» игру от своих ворот отодвинули.

38' Продолжает ЦСКА на эмоциях атаковать, ошарашены ходом развития событий футболисты «Краснодара».

37' Удар Лусиано из пределов штрафной «Краснодара», в прыжке отбил мяч вратарь хозяев Агкацев, а борьбу за подбор выиграли защитники «быков».

35' Гоол! 1:1. Классную подачу в штрафную «Краснодара» сделал Мохамед Аззи, головой пробил Лусиано Гонду, отразил мяч вратарь хозяев Агкацев, но Матвей Кисляк оказавшись первым на добивании, вбил мяч в сетку.

33' Не стесняются срывать атаки ЦСКА за счет мелких нарушений в середине поля футболисты «Краснодара».

Статистика матча 1 Удары в створ 2 4 Удары мимо 2 45% Владение мячом 55% 0 Угловые удары 4 1 Офсайды 1

31' Подача с штрафного ЦСКА в исполнении Олейникова, отбились краснодарцы.

30' Удар Жоау Батчи с края штрафной площади ЦСКА, мяч выше дальней девятки ворот пролетел.

29' В «офсайд» угодила атака ЦСКА.

27' Прострел Кисляка вдоль ворот «Краснодара», выронил мяч вратарь хозяев Агкацев, но подстроиться под качественный удар не сумел полузащитник ЦСКА Обляков.

27' Продолжается игра в среднем темпе.

26' Позиционная атака ЦСКА в центре поля разворачивается.

25' Удар головой Кирилла Данилова из пределов штрафной «Краснодара» с затруднением от защитника хозяев, мяч мимо ворот пролетел.

24' Удар Мохамеда Аззи из пределов штрафной «Краснодара», мяч угодив в одного из защитников хозяев до ворот Агкацева не долетел.

22' Удар Джона Кордобы из убойной позиции из пределов штрафной ЦСКА после ошибки в розыгрыше от ворот «армейцами», мяч рядом с штангой прокатился.

22' Удар Кордобы с линии штрафной ЦСКА самоотверженно заблокировал защитник гостей Лукин.

21' Подача Облякова с углового ЦСКА, мяч во вратарскую «Краснодара» полетел, кулаками выбил его вратарь хозяев Агкацев.

19' Аззи заработал угловой для ЦСКА.

19' Разыгрывают мяч игроки ЦСКА на подступах к штрафной площади «Краснодара».

17' Встрепенулись игроки ЦСКА после пропущенного гола и устремились в атаку.

16' Гоол! 1:0. Зрячий прострел в штрафную площадь ЦСКА в исполнении Кристиана, Джон Кордоба в одно касание переправил мяч в дальний угол ворот Бориско.

15' Достаточно много борьбы на поле, чувствуется заряженность команд.

14' Подача в штрафную ЦСКА, головой скинул мяч вратарю Бориско защитник гостей Данилов.

13' Позиционная атака «Краснодара» на половине поля ЦСКА разворачивается.

11' Удар Матеуса Рейса из пределов штрафной площади «Краснодара» заблокировал один из защитников хозяев.

10' Закрепились игроки ЦСКА у углового флажка на половине поля «Краснодара» и пытаются совершить подачу в штрафную хозяев.

08' Удар Дмитрия Воробьёва из пределов штрафной ЦСКА был заблокирован, а удар с подбора нападающего «Краснодара» Кордобы пришелся мимо ворот «армейцев».

08' Играют в пас футболисты «Краснодара» в центре поля в поисках возможного обострения.

06' Разыграли угловой футболисты ЦСКА, предпочтя позиционную атаку подаче в штрафную площадь «Краснодара».

05' Больше на первых минутах мячом владеют футболисты «Краснодара», ЦСКА пока от обороны действует.

04' В спокойном темпе начинается игра.

03' Жесткий фол защитника ЦСКА Данилова на нападающем «Краснодара» Кордобе в середине поля, главный судья Карасёв обошелся лишь устным предупреждением.

02' С мячом игроки «Краснодара» на своей половине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты ЦСКА.

До матча

19:29 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на «Озон-Арене» в Краснодаре, вмещающей 35 059 зрителей.

19:10 Главным судьей матча будет Сергей Карасёв из Москвы.

Стартовый состав ЦСКА Телеграм канал ПФК ЦСКА

19:02 Стартовый состав ЦСКА: Бориско, Аззи, Данилов, Лукин. Виктор, Круговой, Кисляк, Обляков, Алвес, Олейников, Гонду.

Стартовый состав «Краснодара» Телеграм канал ФК «Краснодар»

19:00 Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Вахания, Жубал, Родригес, Петров, Аугусто, Ленини, Кристиан, Воробьёв, Батчи, Кордоба.

18:45 За всю историю команды провели между собой 44 матча. В 16 играх победил ЦСКА, в 15 «Краснодар», оставшиеся 13 матчей завершились вничью.

18:44 Последняя игра между соперниками состоялась в рамках 1/2 финала Кубка России. В Краснодаре, 17-го марта победили хозяева со счетом 4:0, и обеспечили себе выход в следующий раунд.

18:42 В лазарете ЦСКА — четыре игрока, центральный матч 14-го тура пропустят травмированные Игорь Акинфеев, Дмитрий Баринов, Милан Гайич Мойзес.

18:40 У «Краснодара» из-за перебора жёлтых карточек предстоящую игру против ЦСКА пропустят полузащитник Александр Черников и защитник Лукас Оласа. Оба игрока получили дисквалификацию в игре против «Родины» в 13-м туре РПЛ. Так же «Краснодару» не сможет помочь травмированный Никита Кривцов.

18:38 В 13-м туре чемпионата России «армейцы» на выезде сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0).

18:36 В 13-м туре чемпионата России «Краснодар» потерпел сенсационное поражение в гостевом матче против «Родины» (1:2).

18:34 У ЦСКА ситуация в таблице складывается чуть лучше, «армейцы» занимают третье место в РПЛ, набрав 26 очков.

18:32 «Краснодар» в последних матчах российской Премьер-лиги потерял много очков, команда Мусаева занимает пятое место, набрав 23 очка. От лидера «Зенита» отставание составляет 7 очков.

18:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.35