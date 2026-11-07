8 ноября в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Нижний Новгород». Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Спартак»
Турнирное положение: «Спартак» из Костромы занимает пятое место в чемпионате России, набрав 28 очков: 8 побед, 4 ничьи и 4 поражения.
Последние матчи: команда из Костромы на домашней арене проиграла «Волне» (2:3) в Кубке России.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Спартак» не может выиграть на протяжении трех матчей подряд. Коллектив из Костромы сыграл вничью с «Велесом» (1:1) и проиграл «Шиннику» (1:2).
«Нижний Новгород»
Турнирное положение: «Нижний Новгород» в Первой лиге расположился на первом месте, набрав 43 очка: 14 побед, 1 ничья и 1 поражение.
Последние матчи: в рамках Кубка России нижегородцы одержали победу над командой «Енисей» (2:1). В составе «Нижнего Новгорода» голами отметились Глеб Пополитов и Владимир Игнатенко.
Не сыграю т: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Нижний Новгород» не проигрывает на протяжении 13 матчей подряд, одержав 12 побед и сыграв 1 встречу вничью. Нижегородцы забили 38 мячей и пропустили 9 голов.
Статистика для ставок
- «Спартак» Кострома занимает 5-е место в чемпионате России
- «Нижний Новгород» лидирует в чемпионате России
- Беспроигрышная серия «Нижнего Новгорода» насчитывает 13 матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Нижнего Новгорода» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья оценивается в 3.70. На победу команды «Спартак» — 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.05.
Прогноз: «Нижний Новгород» демонстрирует яркую серию без поражений. Клуб из Костромы — не тот соперник, которого стоит опасаться нижегородцам, так что есть вероятность, что гости продлят беспроигрышную серию.
Ставка: Победа «Нижнего Новгорода» с коэффициентом 1.85.
Прогноз: В среднем за матч футболисты «Нижнего Новгорода» забивают по три мяча, ожидаем результативной игры со стороны гостей.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.