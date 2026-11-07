прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «ТД Гарден» 8 ноября. Начало встречи — в 21:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Бостон»

Турнирное положение: После 17 матчей «Бостон» удерживает 2-ю строчку Восточной конференции с 25 очками, на 3 зачетных балла отставая от лидирующей «Каролины».

Последние матчи: После гостевых поражений от «Каролины» (1:2) и «Сент-Луиса» (1:4) «Бостон» вернулся домой, где в овертайме обыграл «Чикаго» (5:4).

Следом команда Марко Штурма одолела «Вегас» по буллитам (3:2), а очередной выезд завершился крупной победой над «Питтсбургом» (6:2).

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Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: Текущий соревновательный отрезок «Бостона» оказался убедительнее предсезонных ожиданий. Команда Штурма вернулась в число лидеров Востока благодаря прогрессу молодежи и качественной игре вратарей.

Перед встречей с «Флоридой» на счету «Брюинз» — пять побед в семи матчах. Четырежды на этом отрезке коллектив из Массачусетса забивал четыре и более голов.

«Флорида»

Турнирное положение: «Флорида» в 16 матчах заработала 20 очков, с которыми занимает 7-е место на Востоке, на 1 зачетный балл опережая 8-х «Рейнджерс».

Последние матчи: Выездные победы над «Чикаго» (3:2) и «Виннипегом» (5:1) положили начало успешной серии «Флориды», которая дома повторно обыграла «Джетс» (5:2).

Четвертую победу подряд команда Пола Мориса не одержала, уступив «Детройту» (3:5). Зато в следующем домашнем матче «Пантерз» вновь справились с «Чикаго» (5:3).

Не сыграют: Александр Барков, Джона Гаджович, Брэд Маршан.

Состояние команды: Кадровые потери вновь стали причиной тяжелого старта сезона для «Флориды». На этом фоне команда Мориса постепенно набирает ход, а возросшая результативность помогает компенсировать проблемы в обороне.

Без учета встречи на льду «Вашингтона» 7 ноября «Флорида» зафиксировала четыре победы в пяти последних матчах. Трижды на этом отрезке «Пантерз» подкрепляли преимущество пятью заброшенными шайбами.

Статистика для ставок

«Флорида» обыграла «Бостон» в трех последних матчах

В пяти из семи последних личных встреч было забито 6 и более голов

«Флорида» одержала пять побед в шести последних матчах на льду «Бостона»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.52, ничья — в 4.22, победа «Флориды» — в 2.52.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: «Флорида» остается опасным соперником, однако «Бостон» хорош на своем льду и сейчас убедительнее выглядит в обороне.

1.90 «Бостон» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Бостон — Флорида принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: «Бостон» победит в матче за 1.90.

Прогноз: Даже без нескольких ведущих хоккеистов «Пантерз» продолжают делать ставку на атакующий хоккей. Впрочем, и «Бостон» любит и умеет отвечать результативными накатами, особенно на домашней площадке.

2.03 Тотал больше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Бостон — Флорида принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Тотал больше 6 за 2.03.